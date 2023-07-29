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боєприпаси (1691) війна (56124) КНДР (566) ЗСУ (5686)

ЗСУ б’ють по росіянах боєприпасами з КНДР, - FT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

град

Українські захисники використовують проти окупантів ракети до РСЗВ "Град", які було виготовлено у Північній Кореї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це пише Financial Times.

За даними видання, північнокорейські снаряди для радянської РСЗВ "Град" Сили оборони використали під Бахмутом. Більшість боєприпасів було виготовлено у КНДР 1980-90-х роках. 

Командир української артилерійської установки розповів виданню, що північнокорейські снаряди часто дають осічку або не вибухають. За його словами, боєприпаси "дуже ненадійні і іноді роблять божевільні речі".

Попри проблеми, ЗСУ продовжують використовувати снаряд з КНДР, пише FT.

"Нам потрібна кожна ракета, яку ми можемо отримати", - каже командир української артилерійської установки Руслан.

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Видання зазначає, що оскільки КНДР вважається одним із небагатьох союзників Росії, навряд чи Пхеньян самостійно поставив ці боєприпаси Україні. Українські військові розповіли, що ці ракети "вилучила з корабля" одна дружня країна. Більш детальну інформацію вони надати відмовилися.

Водночас у Міноборони припустили, що ракети могли забрати у військ РФ.

"Ми захоплюємо їхні танки, їхню техніку, і дуже можливо, що це теж результат успішного проведення військової операції українською армією", - сказав радник міністра оборони України Юрій Сак та додав, що Росія шукала різні типи боєприпасів у різних диктатур, включаючи Північну Корею та Іран.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
да хоть с Марса. кацапов надо пи...чить всем, что попадет под руку.
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29.07.2023 10:31
+23
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29.07.2023 10:44
+15
Як так "ненадійні"? Вся країна живе війною, не їсть нічого, тільки зброю робить - і он тобі: ненадійні? Расстрєлять всєх!
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29.07.2023 10:32
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Ну то нехай божевільно палять кацапню!
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29.07.2023 10:30 Відповісти
да хоть с Марса. кацапов надо пи...чить всем, что попадет под руку.
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29.07.2023 10:31 Відповісти
Як так "ненадійні"? Вся країна живе війною, не їсть нічого, тільки зброю робить - і он тобі: ненадійні? Расстрєлять всєх!
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29.07.2023 10:32 Відповісти
Так як і вся рядянська техніка, ненадійна але ремонтопригодна.
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29.07.2023 10:45 Відповісти
Неа, советская техника куда более надёжная чем кндровская.
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29.07.2023 10:53 Відповісти
Снаряд - не БМП. Поки не вистрілиш, не дізнаєшся, є дефекти всередині чи немає. А розбирати кожний - та ну його, в Харкові вже дорозбирались одні.
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29.07.2023 10:54 Відповісти
Коли їздив в молодості на Жигулях - в багажнику завжди возив комплект інструментів і запчастин, щоб якщо шо відремонтуватися "в полі". А потім пересів на іномарку - і тільки через 5 років зрозумів що ключ не підходить відкрутити проколоте колесо, бо поставив красиві диски з утопленими болтами Тобто в ній просто нічого не ламалося Осі і вся "ремонтопригодність"
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29.07.2023 11:10 Відповісти
Мав аналогічний досвід. Тільки ключ підійшов, але його хватило тільки на 4 болта, а на 5 фордовського диска вже злюзувався. Якийсь китайський ключ попався.
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29.07.2023 11:33 Відповісти
Таж фігня. Було колись кілька жигулів. Мішок ключів в багажнику річ обов"язкова. На гору в жару на їде, смикається, тоді береш ганчірку мочиш водою і кладеш на бензонасос, щоб охолодити. Тоді можна на гору виїхати. . День коли здихався останньго жигуля, був один з найкращих.
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29.07.2023 13:04 Відповісти
Я помню когда отец нынешнего жирного Ына приезжал на поезде в Расию,когда показывали сопровождающих корейцев они так смишно бегали с камерами 80 годов квадратными в то время когда было уже начало 2000.С
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29.07.2023 10:59 Відповісти
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29.07.2023 10:44 Відповісти
Дружній вогонь
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29.07.2023 11:00 Відповісти
Хто?
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29.07.2023 11:43 Відповісти
Звідки завгодно але виробництво своїх - в ніякому разі!
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29.07.2023 11:10 Відповісти
"Ми б могли налагодити випуск ***********, але тоді нам не вистачить грошей на "ржачниє сєріальчікі"...
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29.07.2023 11:41 Відповісти
Шоугу їздив в Північну Корею,якраз за озброєнням та снарядами.
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29.07.2023 11:12 Відповісти
Кругообіг зброі в світі
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29.07.2023 11:13 Відповісти
Їхав собі потяг, котились по колії поміж маньчжурських сопок у напрямку до мосту "дружби" на кордоні з пітьмою вагони з великими ящиками. А у ящиках тих - сірі й довгі снаряди та чорні пузаті міни. Це вони для гармат армії пітьми прямували, щоби відлуння від вибухів війни в України не затихало ні на мить.
А в одному ящику в вагоні посередині потяга їхала така собі маленька Бомбочка. І тільки но потяг затягнув цей вагон на середину мосту, так одразу - ба-бах! - і вибухнула Бомбочка, а із нею всі ті снаряди і міни разом із вагоном, потягом і цілим мостом.
Після цього ремонтували чорти той міст, ремонтували, але всі ті ремонти були марними й не їхали більше на війну в Україну снаряди і міни.
Та й війна невдовзі скінчилась, бо пітьми не стало - розвіялась-розпалась, чорти порозбігались і зажили люди щасливо й радісно.
Ось така вона була, та маленька Бомбочка, що не хотіла війни в Україні.
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29.07.2023 11:28 Відповісти
Казкар.
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29.07.2023 12:45 Відповісти
Спасибо блистательному товарищу Киму от ЗСУ!) Наше вам с кисточкой, так сказать
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29.07.2023 11:45 Відповісти
Хай наші артилеристи пишуть рекламацію "бойовому хом"яку"
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29.07.2023 12:06 Відповісти
Я не удивлюсь, если Зе тайно посещал Кима.
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29.07.2023 12:26 Відповісти
Якщо такі снаряди не розірвуться на місці приземлення, то нічого. А якщо у стволі?
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29.07.2023 12:47 Відповісти
ці ракети "вилучила з корабля" для Ірану.

"Израильский военный флот перехватил торговое судно, перевозившее груз оружия и боеприпасов. Радиостанция "Коль Исраэль" сообщает, что судно было задержано в Средиземном море.

Судно "Франкоп" задержали на расстоянии 100 миль от израильского берега, то есть, в международных водах возле острова Кипр. Операцию по задержанию проводили бойцы 13-й флотилии ("морские *********"). Перехваченное судно следовало под флагом Антигуа, груз был представлен как гражданский. Военные обнаружили в некоторых контейнерах стрелковое оружие, гранаты, ракеты и минометные снаряды.

Задержанное судно было отконвоированно в израильский порт Ашдод. Военные досматривают груз и допрашивают членов экипажа.

По некоторым сообщениям, оружие отправлено из Ирана и предназначалось ливанской террористической организации "Хизбалла". Однако неясно, зачем иранским спецслужбам понадобилось отправлять партию оружия морем, а не сухопутным путем через Сирию.
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29.07.2023 13:12 Відповісти
За його словами, ********** "дуже ненадійні і іноді роблять божевільні речі". А маршал-оленяр нещодавно вмовляв кімчениновців-дати їм побільше цього" надійного " мотлоху. Це як у промові Папандопуло з Одеси про кулемети: "- Три штуки-нічого, а ось інші три штуки... Один заїдає, інший, як божевільний підстрибує. А третій, гад, в своїх куляє. А сьомий, я по секрету від пана отамана, виміняв на ці ось штанці". Цікаво - Шойгу собі ,"на штанці" теж відслюнявив?
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29.07.2023 14:23 Відповісти
 
 