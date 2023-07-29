ЗСУ б’ють по росіянах боєприпасами з КНДР, - FT
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Українські захисники використовують проти окупантів ракети до РСЗВ "Град", які було виготовлено у Північній Кореї.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це пише Financial Times.
За даними видання, північнокорейські снаряди для радянської РСЗВ "Град" Сили оборони використали під Бахмутом. Більшість боєприпасів було виготовлено у КНДР 1980-90-х роках.
Командир української артилерійської установки розповів виданню, що північнокорейські снаряди часто дають осічку або не вибухають. За його словами, боєприпаси "дуже ненадійні і іноді роблять божевільні речі".
Попри проблеми, ЗСУ продовжують використовувати снаряд з КНДР, пише FT.
"Нам потрібна кожна ракета, яку ми можемо отримати", - каже командир української артилерійської установки Руслан.
Видання зазначає, що оскільки КНДР вважається одним із небагатьох союзників Росії, навряд чи Пхеньян самостійно поставив ці боєприпаси Україні. Українські військові розповіли, що ці ракети "вилучила з корабля" одна дружня країна. Більш детальну інформацію вони надати відмовилися.
Водночас у Міноборони припустили, що ракети могли забрати у військ РФ.
"Ми захоплюємо їхні танки, їхню техніку, і дуже можливо, що це теж результат успішного проведення військової операції українською армією", - сказав радник міністра оборони України Юрій Сак та додав, що Росія шукала різні типи боєприпасів у різних диктатур, включаючи Північну Корею та Іран.
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А в одному ящику в вагоні посередині потяга їхала така собі маленька Бомбочка. І тільки но потяг затягнув цей вагон на середину мосту, так одразу - ба-бах! - і вибухнула Бомбочка, а із нею всі ті снаряди і міни разом із вагоном, потягом і цілим мостом.
Після цього ремонтували чорти той міст, ремонтували, але всі ті ремонти були марними й не їхали більше на війну в Україну снаряди і міни.
Та й війна невдовзі скінчилась, бо пітьми не стало - розвіялась-розпалась, чорти порозбігались і зажили люди щасливо й радісно.
Ось така вона була, та маленька Бомбочка, що не хотіла війни в Україні.
"Израильский военный флот перехватил торговое судно, перевозившее груз оружия и боеприпасов. Радиостанция "Коль Исраэль" сообщает, что судно было задержано в Средиземном море.
Судно "Франкоп" задержали на расстоянии 100 миль от израильского берега, то есть, в международных водах возле острова Кипр. Операцию по задержанию проводили бойцы 13-й флотилии ("морские *********"). Перехваченное судно следовало под флагом Антигуа, груз был представлен как гражданский. Военные обнаружили в некоторых контейнерах стрелковое оружие, гранаты, ракеты и минометные снаряды.
Задержанное судно было отконвоированно в израильский порт Ашдод. Военные досматривают груз и допрашивают членов экипажа.
По некоторым сообщениям, оружие отправлено из Ирана и предназначалось ливанской террористической организации "Хизбалла". Однако неясно, зачем иранским спецслужбам понадобилось отправлять партию оружия морем, а не сухопутным путем через Сирию.