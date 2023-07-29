ЗСУ б’ють по росіянах боєприпасами з КНДР, - FT

Українські захисники використовують проти окупантів ракети до РСЗВ "Град", які було виготовлено у Північній Кореї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це пише Financial Times.

За даними видання, північнокорейські снаряди для радянської РСЗВ "Град" Сили оборони використали під Бахмутом. Більшість боєприпасів було виготовлено у КНДР 1980-90-х роках.

Командир української артилерійської установки розповів виданню, що північнокорейські снаряди часто дають осічку або не вибухають. За його словами, боєприпаси "дуже ненадійні і іноді роблять божевільні речі".

Попри проблеми, ЗСУ продовжують використовувати снаряд з КНДР, пише FT.

"Нам потрібна кожна ракета, яку ми можемо отримати", - каже командир української артилерійської установки Руслан.

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Видання зазначає, що оскільки КНДР вважається одним із небагатьох союзників Росії, навряд чи Пхеньян самостійно поставив ці боєприпаси Україні. Українські військові розповіли, що ці ракети "вилучила з корабля" одна дружня країна. Більш детальну інформацію вони надати відмовилися.

Водночас у Міноборони припустили, що ракети могли забрати у військ РФ.

"Ми захоплюємо їхні танки, їхню техніку, і дуже можливо, що це теж результат успішного проведення військової операції українською армією", - сказав радник міністра оборони України Юрій Сак та додав, що Росія шукала різні типи боєприпасів у різних диктатур, включаючи Північну Корею та Іран.

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