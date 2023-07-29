УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14581 відвідувач онлайн
Новини СпортВійна в Україні
11 658 51
спорт (1382) Харлан Ольга (29)

Міжнародна федерація фехтування скасувала обов’язкове рукостискання

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

харлан

Міжнародна федерація фехтування змінила правила після інциденту з українкою Ольгою Харлан, яка відмовилася потискати руку росіянці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.

FIE на конференції оголосила, що через скандал у четвер традиційне рукостискання після закінчення поєдинків буде дозволено замінювати привітанням на відстані.

Завдяки цьому українці не муситимуть підходити до росіян, навіть якщо ті змагаються в "нейтральному" статусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "А потім країна Героїв стає на твій захист і змінює все у твоєму житті", - Харлан подякувала українцям за підтримку

Нагадаємо, 27 липня Харлан отримала дискваліфікацію від Міжнародної федерації фехтування за відмову тиснути руку російській спортсменці на чемпіонаті світу. Санкції FIE передбачають заборону лідерці збірної України брати участь у змаганнях протягом 60 днів.

28 липня Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024. А згодом виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування виніс рішення про призупинення дискваліфікації.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+53
А росіян дозволено бити в пику
показати весь коментар
29.07.2023 12:58
+38
Харлан змінює правила! Міць!
показати весь коментар
29.07.2023 13:07
+29
Можливо,світ нарешті віддуплиться і зрозуміє,хто такі рашисти
показати весь коментар
29.07.2023 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А росіян дозволено бити в пику
показати весь коментар
29.07.2023 12:58 Відповісти
Можливо,світ нарешті віддуплиться і зрозуміє,хто такі рашисти
показати весь коментар
29.07.2023 13:00 Відповісти
пока они им на головы бомбы и ракеты не скинут - не віддуплиться
показати весь коментар
29.07.2023 15:55 Відповісти
А перед цим плюнути у руку. Сподіваюсь федерація дослухається до моєї пропозиції ...
показати весь коментар
29.07.2023 13:03 Відповісти
алішерчик умсанов обдристався по самі вуха ! расєя ! вперде!
показати весь коментар
29.07.2023 14:35 Відповісти
Прокажені.
показати весь коментар
29.07.2023 13:06 Відповісти
Нарешті, може, зрозуміють, що зміст важливійший за формальність.
показати весь коментар
29.07.2023 13:02 Відповісти
"Спорт внє палітікі" кажете? Ви б ще сказали що "Спорт внє бабла" 🤣
показати весь коментар
29.07.2023 13:05 Відповісти
Та да,внєпалітікі.
показати весь коментар
29.07.2023 13:29 Відповісти
Спорт - ніт це не спорт це театр, театр мордобою.
показати весь коментар
29.07.2023 15:47 Відповісти
Г ГГ ГГГ Третій раз разсіїю підтерли сракu 👍👍👍😃
показати весь коментар
29.07.2023 13:06 Відповісти
Харлан змінює правила! Міць!
показати весь коментар
29.07.2023 13:07 Відповісти
Теперь по правилам кацапскому спортсмену надо зарядить в ипало...
показати весь коментар
29.07.2023 13:09 Відповісти
то вже в другому пункті
показати весь коментар
29.07.2023 15:21 Відповісти
Ну, шо, кацапчєги, уїли?
показати весь коментар
29.07.2023 13:10 Відповісти
Гадаю традиція рукостискання серед нормальних спортсменів, повинна залишитися,навіть Потрібно,),аж до негласної домовленості!,), а оркам, замість "дозволеного привітання на відстані"-- Смачний плювок у харю,)),
показати весь коментар
29.07.2023 13:17 Відповісти
Не бачу причини. Якщо я впевнений, що мене засудили/надули-якого хрiна я повинен жати лапу? Абсурд. Справа добровiльна.
показати весь коментар
29.07.2023 13:29 Відповісти
засудили/надули-до чого це?,),чи ви небачите,про кого,та про що я казав??),,чи бажаєте добрАвільно з кацапами ручкатись??,,---мІластІ тогдА просім--хоч у сраку їх цілуйте-добровільно),
показати весь коментар
29.07.2023 13:46 Відповісти
Я не бачу причини для рукопожать нi з ким. Про що й написав. Що не так?
показати весь коментар
29.07.2023 18:12 Відповісти
Я гадаю, добиваючий з ноги - це правильне привітання для кацапів
показати весь коментар
29.07.2023 13:19 Відповісти
Русафоби?
показати весь коментар
29.07.2023 13:27 Відповісти
нехай ногу тисне черевик ніж кацап руку
показати весь коментар
29.07.2023 13:27 Відповісти
Приветствовать можно только людей, а не животных.
показати весь коментар
29.07.2023 13:38 Відповісти
Проkaцaпсьke керівництво федерації швиденько вирішило змінити правила, бо наступного разу кацапу не тільки руки не подадуть, а ще і у пику плюнуть. А ***** не за це грошенята платить...
показати весь коментар
29.07.2023 13:38 Відповісти
без підрачника рашисту недієво буде
показати весь коментар
29.07.2023 13:40 Відповісти
Правило дебільне в принципі. Суперник може бути неприємним з багатьох причин. А деякі люди взагалі не сприймають це жмакання кінцівок, як вітання.
показати весь коментар
29.07.2023 13:48 Відповісти
Тепер хай кацапня в спробі провокації хай себе в дупу поцілує.
показати весь коментар
29.07.2023 13:49 Відповісти
Коли суперники бажають потиснути одне одному руку, будь ласка, а НЕ хоче, то й не треба з цього робити трагедію! Людина одержала ПЕРЕМОГУ, то якого дідька його діскваліфіковувати через забаганки суддів, тим більше, що в деяких країнах рукопожатіє взагалі недопустиме!
показати весь коментар
29.07.2023 13:50 Відповісти
Фігасобі як українці правила змінюють швидко))) ну це добре
показати весь коментар
29.07.2023 13:51 Відповісти
Потрясающе!
Как интернет изменил жизнь человечества
Перемены происходят моментально
Еще бы с Россией разобраться окончательно
И жизнь начнет налаживать
Ведь уже некому будет подпитывать ПОДОНКОВ по всему миру
Некому будет ЛОЖЬ выдавать за правду
Так хочется увидеть ЧИСТЫЙ МИР
БЕЗ РОССИИ
показати весь коментар
29.07.2023 13:58 Відповісти
Без т. з. росіі та без кацапськоі мови.
показати весь коментар
29.07.2023 14:08 Відповісти
Допускати громадян країни - агресора до спортивних змагань під час війни (під будь яким прапором) - це колаборація та визнання легітимності російських воєнних злочинців на території України! Виходити на змагання проти громадян рф та білорусі - це також колаборація та робота на російські ІПСО!
показати весь коментар
29.07.2023 13:59 Відповісти
Надо и в футболе отменить, там вообще ещё и антисанитария, каждый жмёт руку каждому!
показати весь коментар
29.07.2023 14:00 Відповісти
Це вони навмисно зробили, щоби ніхто більше не помічав неприкритоі зневаги до андрофагів та тих, хто ім співчуває?
показати весь коментар
29.07.2023 14:05 Відповісти
А перше, що ця федерація зробила неправільно - це допустила агресорів, вбивць, викрадачів дітей, нацистів, до тих змагань. Всі подалші фейли були лише наслідком тієї помилки.

І це зайвий раз повинно довести світу просту істину - нема москаля - нема проблем!
показати весь коментар
29.07.2023 14:17 Відповісти
ПРезидент фехтования,московит.И поэтому ОН ДЛЯ СЕБЯ СДЕЛАЛ ВСЕ ПРАВИЛЬНО.но всему миру показал какое это говно-русский мир!
показати весь коментар
29.07.2023 14:25 Відповісти
Так я ж і кажу - нема москалів - нема проблем!

Тим більше у керівництві!
показати весь коментар
29.07.2023 14:36 Відповісти
Ай молодець наша шаблістка. Щей міжнародні правила спорту під себе поміняла.
показати весь коментар
29.07.2023 14:32 Відповісти
А нафіга з кацапами вітатись хоч і на відстані ? Чекаємо слідуючих змін правил : Перед поєдинком кожний фехтувальщик має витерти ноги о правопор мордору. Після закінчення - проткнути шаблею фігурку-бутафорію Хутіна Пуя і проклясти жителів імперії зла. Донати на ЗСУ вітаються.
показати весь коментар
29.07.2023 14:47 Відповісти
Ну наконец-то эти тупые рукопожатия отменены. Это надо во всех видах спорта отменять. И не только в спорте. Я, например, тоже терпеть не могу этот тупой "мужской ритуал" всем подряд жать руки при встречи. Не пожал, значит, типо подумает, что не уважают, или ещё всякую чепуху. Короче, от "ковида" вижу только один плюс, что всех хоть чуть попустило с этим маразмом.
показати весь коментар
29.07.2023 15:28 Відповісти
"... буде дозволено замінювати привітанням на відстані."

Я навіть знаю, як буде виглядати це привітання.

показати весь коментар
29.07.2023 15:41 Відповісти
Вот это правильно!!! а то что это за принудительные методы??? почему она должна была жать руку росиянке? пусть возвращается к себе в росию и там путину жмет руку.
показати весь коментар
29.07.2023 17:51 Відповісти
І хтось ще буде доводити, що не треба брати участь у змаганнях з москалями та білорусами? Треба. Тільки в бою можна чогось досягти. І Ольга це довела у нерівному протистоянні з москалями та корумпованою системою, яку вони вибудували у спорті. А бойкот змагань - це просто капітуляція без бою. І НІЧОГО бойкот не дає.
показати весь коментар
29.07.2023 18:16 Відповісти
Краще б скасувала участь кацапів у спорті. Тоді б і інцидентів не було.
показати весь коментар
29.07.2023 18:38 Відповісти
Такi правила потрiбно розповсюдить на всi види мiжнародних змагань, що до представникiв рф та рб, та не збурювати людей
показати весь коментар
29.07.2023 19:25 Відповісти
чого тільки не зроблять, щоб тільки не дозволити їй продовжувати брати участь в цьому конкретному чемпіонаті світу!
показати весь коментар
29.07.2023 21:07 Відповісти
 
 