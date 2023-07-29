Міжнародна федерація фехтування скасувала обов’язкове рукостискання
Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні
Міжнародна федерація фехтування змінила правила після інциденту з українкою Ольгою Харлан, яка відмовилася потискати руку росіянці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.
FIE на конференції оголосила, що через скандал у четвер традиційне рукостискання після закінчення поєдинків буде дозволено замінювати привітанням на відстані.
Завдяки цьому українці не муситимуть підходити до росіян, навіть якщо ті змагаються в "нейтральному" статусі.
Нагадаємо, 27 липня Харлан отримала дискваліфікацію від Міжнародної федерації фехтування за відмову тиснути руку російській спортсменці на чемпіонаті світу. Санкції FIE передбачають заборону лідерці збірної України брати участь у змаганнях протягом 60 днів.
28 липня Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024. А згодом виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування виніс рішення про призупинення дискваліфікації.
Будь ласка, зачекайте...
Как интернет изменил жизнь человечества
Перемены происходят моментально
Еще бы с Россией разобраться окончательно
И жизнь начнет налаживать
Ведь уже некому будет подпитывать ПОДОНКОВ по всему миру
Некому будет ЛОЖЬ выдавать за правду
Так хочется увидеть ЧИСТЫЙ МИР
БЕЗ РОССИИ
І це зайвий раз повинно довести світу просту істину - нема москаля - нема проблем!
Тим більше у керівництві!
Я навіть знаю, як буде виглядати це привітання.