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Німеччина (4506) крилаті ракети (872) допомога і підтримка (823)

Політики Німеччини закликають уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

taurus

Німецькі політики від опозиційного Християнсько-демократичного союзу закликають уряд надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це повіломляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Берлін має "негайно" надати Києву далекобійні ракети Taurus", - заявив депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер.

Він зазначив, що на озброєнні Бундесверу є 600 Taurus, з яких близько 450 не в тому стані, щоб їх використовувати, однак вони можуть бути модернізовані компанією MBDA і підготовлені до відправки в Україну.

Своєю чергою експерт Вільної демократичної партії (ВДП), що входить до правлячої коаліції, Маркус Фабер нагадав, що Збройні сили України успішно застосовують надані Великою Британією крилаті ракети Storm Shadow. Це свідчить про важливість такого типу озброєнь для України.

Надати ЗСУ Taurus закликав і посол України у ФРН Олексій Макєєв, попросивши "цього разу скоротити дискусійну частину і тим самим врятувати людські життя", нагадавши про довгі дебати в Німеччині щодо надання інших озброєнь, зокрема танків Leopard.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall працює над створенням ремонтного центру для танків Leopard в Україні, - директор Паппергер

Втім, міністерство оборони Німеччини підтвердило свою відмову від поставок Україні ракет. Представниця міністерства вказала виданню на заяву міністра оборони країни Бориса Пісторіуса, який дав чітко зрозуміти, що постачання Taurus ЗСУ не буде.
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Топ коментарі
+6
Закликати можна до скінчення Світу -- відповідь уряду
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29.07.2023 14:32
+4
Притомним німецьким політикам за позицію та здоровий глузд-респект...
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29.07.2023 14:31
+3
Шольц дасть тільки після дозволу Байдена
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29.07.2023 14:57
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Притомним німецьким політикам за позицію та здоровий глузд-респект...
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29.07.2023 14:31 Відповісти
Закликати можна до скінчення Світу -- відповідь уряду
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29.07.2023 14:32 Відповісти
я також закликаю, але толку ніякого
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29.07.2023 15:17 Відповісти
Німці мають памʼятати окупацію римської імперії і цезаря … свідомі… це про аналогію з царе-Путіним
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29.07.2023 14:35 Відповісти
Они помнят, как будто это было вчера... . Как ты помнишь вторую Мировую войну. Ты же "помнишь"?)))
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29.07.2023 14:41 Відповісти
блд..ну і армія! Ну і НАТО..3/4 ракет не можна використовувати....
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29.07.2023 14:37 Відповісти
Матеуш Моравецький сьогодні зробив заяву що понад сотні вагнерівців з'явились неподалік Сувальского коридору...
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29.07.2023 14:37 Відповісти
Абсолютно правильне рішення німців , про надання нам далекобійних
ракет ,
бо якщо кацапи не відчують на своїй шкурі всі ужаси війни ,
як ми те відчуваємо цілодобово ,
вони ніколи не зупинять кремлівского
ви@ лядка 😠
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29.07.2023 14:39 Відповісти
у вас там на сайті робиться теж немиле оку, Док.
мені просто неприємно як любителі зю, так і вИ. кстаті, Док, а Арахімію ХТО сюда прийняв, га?
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29.07.2023 14:43 Відповісти
Читайте останній абзац. Ніхто нічого нам не передає.
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29.07.2023 15:50 Відповісти
Шольц дасть тільки після дозволу Байдена
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29.07.2023 14:57 Відповісти
на озброєні Бундесверу 600 ракет з них 450 заіржавіло ! це все що треба знати про Бундесвер і його боєздатність . але навіть іржаві ракети не дають .
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29.07.2023 14:58 Відповісти
далекобійні ... ойй вибачте, я мав на увазі далекоглядні політики
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29.07.2023 16:03 Відповісти
Бл.ть! Згноят 450 ракет - но не дадут!
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29.07.2023 16:18 Відповісти
З 600 дієвих 450. Ніхто про асфальт не хоче затягнути пісню?! про шашлики там, або про те, що Захід все знав заздалегідь?!!

І це той самий Бундесвер, фахівці якого повчають нас, як треба кучною масою наступати під обстріли косими москальскими гарматами та Градами?! Бо бач - москалики стріляють та не попадають, то ви там кучніше кучніше!!! А заміновані поля просто обходьте. як сусідський садочок.
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29.07.2023 17:41 Відповісти
чуть не забув - ДЯКУЄМО!!!
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29.07.2023 17:42 Відповісти
Свої виробляти треба,а не клянчити по світі
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29.07.2023 19:19 Відповісти
 
 