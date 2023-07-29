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Путін хоче отримати на виборах рекордні 80% підтримки, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

У адміністрації російського диктатора Володимира Путіна вирішили, що на цих виборах він має отримати рекордні 80% голосів.

Про це пише російське інтернет-видання "Медуза", повідомляє Цензор.НЕТ. 

Джерела в адміністрації Путіна розповіли, що такий результат забезпечуватимуть різними методами: мобілізацією реальних прихильників, адміністративною та корпоративною мобілізацією, електронним голосування. Джерело додає, що "позитивним тлом" для цього має бути форум-виставка "Россия", яка відкриється на ВДНГ у листопаді 2023-го і яка "покликана продемонструвати досягнення останніх років".

На цій же виставці Путін може оголосити про балотування на вибори, однак це ще не вирішено, повідомляють джерела видання.

Близькі до Кремля співрозмовники "Медузи" вважають, що форум "Россия" буде "важливим заходом кампанії" і "низкою свят". За задумом Кремля, кожен день виставки буде присвячений або конкретному регіону, або певному виду спорту, або якійсь історичній особистості.

Читайте також: Росіяни готуються до проведення "виборів" на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Технолог, який співпрацює з адміністрацією президента, у бесіді з "Медузою" зазначає, що, попри таку підготовку, політичному блоку Кремля буде не так просто забезпечити необхідний відсоток голосів, адже через війну все може швидко змінитися: "Я їм не заздрю. Сидиш, готуєш. А потім - бац! - і за місяць до виборів дрони бомблять умовно Кримський міст - і вся кампанія по п%#ді".
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Топ коментарі
+25
Це ж лідер фашистів! А фашистів в росії 90 %.Так що -отримає...
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29.07.2023 16:28
+25
Не 80, а 180 %

К чему это кокетство?!

Пипл все схавает.
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29.07.2023 16:42
+16
Сталин говорил, что не важно, кто и как голосует, важно, кто и как считает голоса.
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29.07.2023 16:40
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Це ж лідер фашистів! А фашистів в росії 90 %.Так що -отримає...
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29.07.2023 16:28 Відповісти
Не 80, а 180 %

К чему это кокетство?!

Пипл все схавает.
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29.07.2023 16:42 Відповісти
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30.07.2023 07:33 Відповісти
яка "покликана продемонструвати досягнення останніх років". Джерело: https://censor.net/ua/n3434179
Кажется, все пропустили "досягнення")))
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29.07.2023 16:29 Відповісти
А потім - бац! - і за місяць до виборів дрони ******** умовно Кримський міст - і вся кампанія по п%#ді" Джерело: https://censor.net/ua/n3434179

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29.07.2023 16:29 Відповісти
хіба що за щоку 80 разів !
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29.07.2023 16:30 Відповісти
Іде на рекорд -- хер иому в сраку -- шоб бошка не шаталась
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29.07.2023 16:31 Відповісти
Ніт!!
Тільки лаври Муамарчика - дрючок від зламаної лопати!
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29.07.2023 16:35 Відповісти
Та буде тобі і 95 - головне правильний підрахуй
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29.07.2023 16:32 Відповісти
А коли візьме 79,5%-нехай застрелиться!
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29.07.2023 16:32 Відповісти
Он возьмет столько - сколько закажет.
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29.07.2023 17:12 Відповісти
Та хоч 146%, яка різниця.
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29.07.2023 16:32 Відповісти
Бо шурік бульбенко йому карти ізпохабив.
Самим гнусним способом - чучєло посміло саме нолики ставити.
пуйло такого ******** не простить. буде мстити до геморойного крику.
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29.07.2023 23:10 Відповісти
То хай намалює. Це що, так складно на кацапії?
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29.07.2023 16:33 Відповісти
"... результат забезпечуватимуть різними методами: мобілізацією реальних прихильників, адміністративною та корпоративною мобілізацією, електронним голосуванням"
Та все набагато простіше: по телевізору скажуть, що ***** набрало 80 відсотків та і все.
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29.07.2023 16:34 Відповісти
Ну хотєлки в нього прям як в нашого ЗЕ....
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29.07.2023 16:35 Відповісти
80 ***** за каждую щёку
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29.07.2023 16:35 Відповісти
8о Зе за кожну щоку.
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29.07.2023 17:32 Відповісти
"Выборы" Семён Скрепецкий
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29.07.2023 16:36 Відповісти
отже получить 90%
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29.07.2023 16:36 Відповісти
А навіщо кацапи взагалі вибори проводять?
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29.07.2023 16:37 Відповісти
Це шось типа симуляція оргазму жінками )))
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29.07.2023 18:54 Відповісти
ну реально у пуйла поддержка 95 процентов,так что не проблема ..русня с фюрером,,,нужно об этом помнить всегда
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29.07.2023 16:37 Відповісти
Рейтинг Володимира Путіна, за твердженням Всеросійського центру вивчення суспільної думки (ВЦВСД) досяг нової рекордної позначки - 89,9%. Це трохи менше, ніж рейтинг президента Румунії Ніколає Чаушеску незадовго до його розстрілу, але більше, ніж рейтинг Хосні Мубарака за кілька років до революції 2011 року, в результаті якої президент Єгипту подав у відставку і опинився на лаві підсудних.
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29.07.2023 16:38 Відповісти
у румынов были яйца..малоизвестно,но войска попытались выступить за чаучау,был открыт огонь из бтр ,погибли люди,но толпа достала экипажи и буквально разорвала их на куски люто.увидев это остальные вояки зассали .
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29.07.2023 16:44 Відповісти
Росіяни це сцикуни.
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29.07.2023 17:49 Відповісти
Сталин говорил, что не важно, кто и как голосует, важно, кто и как считает голоса.
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29.07.2023 16:40 Відповісти
Саме так. З таким замахом чим Zельцман гірший. Дайош 183%!!!
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29.07.2023 16:50 Відповісти
Цю прокремлівську тезу просувають москвороті та "харошіє руzzкіє"
Типу росіяни проти путіна, але він постійно фальсифікує "вибори" на свою користь.
Насправді 99% росіян не словом, а ділом підтримують агресію, руйнування та масові вбивства яке коїть їх терористична армія.
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29.07.2023 19:09 Відповісти
Досягнення у промисловості - шалений ріст виробництва трун, у землеробстві - ріст продуктивності праціі професійних навичок по копанню могил, у спорті - позбавтення запошення на Олімпіду. А, мало не забув - спроба підкласти свиню Харлан. Невдала. Соціальна сфера- збільшення пільговиків ща рахвнок безруких і безногих калік з украхнського фронту. 🤔 Дааа! Підтримка 80 відсотків таки заслужена!
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29.07.2023 16:41 Відповісти
Чому скромні 80%. Явка 146% тільки в Росії і додатково 145% від Лугандона. Як результат за ***** проголосують 300%, проголосять імператором Всесвіту і видадуть новий скляний чумоданчик з Золотою рибкою на побігушках.
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29.07.2023 16:42 Відповісти
Чому не 146%
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29.07.2023 16:43 Відповісти
Какие там выборы,нарисуют хоть 180 процентов,быдло схавает и промолчит.
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29.07.2023 16:46 Відповісти
На росії і так всі підтримують цього дегенерата. Хочеться щиро побажати, щоб він здох, як і всі кацапи
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29.07.2023 16:47 Відповісти
Оптимист! Я думаю, он до них не доживет!
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29.07.2023 16:48 Відповісти
До,підчас, після будуть співати - вставай проклятьем заклейменний ...... А слоган буде простий - ти готов воевать за х..... ?
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29.07.2023 16:49 Відповісти
Мабуть, досвідчений цей "технолог, який співпрацює з адміністрацією президента ". "Спинным мозгом", шакальчик, відчуває, шо піде "вся компанія по п%#ді".
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29.07.2023 16:53 Відповісти
Нє нє, а як же 146%!!!
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29.07.2023 16:53 Відповісти
Фундаментальная константа - число пу.
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29.07.2023 18:02 Відповісти
Бараны всегда идут за козлом - провокатором ,не думая,прав он или нет .
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29.07.2023 16:54 Відповісти
Та щось дуже мало. Краще як у "туркмен баші" 98'8 відсотків.
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29.07.2023 16:55 Відповісти
та там парашні винахідники "вічних двигунів" і "отримання вільної енергії" будуть кусати собі п'яти зі своїми позорними 1000% ККД )))
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29.07.2023 17:03 Відповісти
З ****** все зрозуміло, але чому форумчани впевнені, що воно доживе до виборів?
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29.07.2023 17:04 Відповісти
***** для цього тільки промовити! І 280 відсотків ,буде, хоч зараз!!!
"Это - народ, рожденный для рабства, и свирепо относится ко всякому проявлению свободы, они кротки, если угнетены, и не отказываются от ига…" - И. Барклай о московитах.
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29.07.2023 17:06 Відповісти
А на пляшку воно не хоче?
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29.07.2023 17:11 Відповісти
отримає його двійник. справжнє ху йло до виборів може і не дожити. а серед веж кремля багато хто знає, що у ху йла є двійники. і серед тих кремлівських веж немає єдності і монолітності. як тільки бункерний відкине (чи допоможуть відкинути) копита, приховати це буде складно і там почнеться справжня гризня за владу. а, можливо, навіть і бльше - до громадянської війни може навіть все дійти.
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29.07.2023 17:16 Відповісти
окрім 80%, пуйло ще й хером гланди масажувати хоче... все для лідера раша-фашистів.., даже лома в його дупу не жаль.
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29.07.2023 17:16 Відповісти
Він і 160 відсотків може отримати. Що йому заважає?...
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29.07.2023 17:20 Відповісти
Рекорд - это больше 146%. А 80 это мелочь
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29.07.2023 17:25 Відповісти
Ой, а оте "по *****" можна пришвидчити, а на свято ми їм щось до Мац-к-вы підкинемо, - потішимо *****. АРХ М
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29.07.2023 17:30 Відповісти
Чим би ***** не тішилося...
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29.07.2023 17:35 Відповісти
Запам'ятайте одне що для кацапів путлер це герой РФ символ нової історії РФ
Тому дебільний народ РФ проголосує за путлера для них головне не економіка а війни
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29.07.2023 17:49 Відповісти
На жаль - так і є.
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29.07.2023 22:12 Відповісти
завжди так " И русский мужик, взявшись за топор, с большим остервенением, защищал своё рабство" ( Ф Энгельс)
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29.07.2023 17:49 Відповісти
Взагалі не розумію на фіга цьому упирю-фашисту ще якісь вибори. Назвався б вже генсеком паРаші і не грався в демократію.
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29.07.2023 18:36 Відповісти
Та пишите 90, нам не жалко.
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29.07.2023 18:47 Відповісти
головне- Вміння рахувати
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29.07.2023 18:53 Відповісти
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29.07.2023 18:54 Відповісти
Якось по*уй
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29.07.2023 18:55 Відповісти
Зверніть увагу як москвороті в комєнтах просувають прокремлівську тезу.
Ніби росіяни проти путіна, але він постійно рахує голоси на свою користь.
Насправді 99% росіян не словом, а ділом підтримують агресію, руйнування та масові вбивства які коїть їх армія кадрових терористів.
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29.07.2023 19:11 Відповісти
то ж може отримати 99%, надрукують те що треба,

це те саме що і «вибори» на окупованих територіях України, написали зі стелі % і все
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29.07.2023 19:14 Відповісти
Про які вибори на кацапстані йде мова? Агов!
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29.07.2023 19:41 Відповісти
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29.07.2023 19:53 Відповісти
пук. поднатужився
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29.07.2023 21:55 Відповісти
Відсоток пуйла повністю залежить від генерала Залужного. Скількі він наміряє йому - стільки й буде.
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29.07.2023 22:28 Відповісти
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30.07.2023 00:57 Відповісти
Отримає, без сумніву. Це ж кацапи.
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30.07.2023 06:56 Відповісти
 
 