Путін хоче отримати на виборах рекордні 80% підтримки, - росЗМІ
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У адміністрації російського диктатора Володимира Путіна вирішили, що на цих виборах він має отримати рекордні 80% голосів.
Про це пише російське інтернет-видання "Медуза", повідомляє Цензор.НЕТ.
Джерела в адміністрації Путіна розповіли, що такий результат забезпечуватимуть різними методами: мобілізацією реальних прихильників, адміністративною та корпоративною мобілізацією, електронним голосування. Джерело додає, що "позитивним тлом" для цього має бути форум-виставка "Россия", яка відкриється на ВДНГ у листопаді 2023-го і яка "покликана продемонструвати досягнення останніх років".
На цій же виставці Путін може оголосити про балотування на вибори, однак це ще не вирішено, повідомляють джерела видання.
Близькі до Кремля співрозмовники "Медузи" вважають, що форум "Россия" буде "важливим заходом кампанії" і "низкою свят". За задумом Кремля, кожен день виставки буде присвячений або конкретному регіону, або певному виду спорту, або якійсь історичній особистості.
Технолог, який співпрацює з адміністрацією президента, у бесіді з "Медузою" зазначає, що, попри таку підготовку, політичному блоку Кремля буде не так просто забезпечити необхідний відсоток голосів, адже через війну все може швидко змінитися: "Я їм не заздрю. Сидиш, готуєш. А потім - бац! - і за місяць до виборів дрони бомблять умовно Кримський міст - і вся кампанія по п%#ді".
Будь ласка, зачекайте...
К чему это кокетство?!
Пипл все схавает.
Кажется, все пропустили "досягнення")))
Тільки лаври Муамарчика - дрючок від зламаної лопати!
Самим гнусним способом - чучєло посміло саме нолики ставити.
пуйло такого ******** не простить. буде мстити до геморойного крику.
Та все набагато простіше: по телевізору скажуть, що ***** набрало 80 відсотків та і все.
Типу росіяни проти путіна, але він постійно фальсифікує "вибори" на свою користь.
Насправді 99% росіян не словом, а ділом підтримують агресію, руйнування та масові вбивства яке коїть їх терористична армія.
"Это - народ, рожденный для рабства, и свирепо относится ко всякому проявлению свободы, они кротки, если угнетены, и не отказываются от ига…" - И. Барклай о московитах.
Тому дебільний народ РФ проголосує за путлера для них головне не економіка а війни
Ніби росіяни проти путіна, але він постійно рахує голоси на свою користь.
Насправді 99% росіян не словом, а ділом підтримують агресію, руйнування та масові вбивства які коїть їх армія кадрових терористів.
це те саме що і «вибори» на окупованих територіях України, написали зі стелі % і все