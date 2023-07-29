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Нацбанк відновив виїзні перевірки банків та небанківських установ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

перевірка

Нацбанк з 29 липня знову проводитиме планові виїзні перевірки діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Відповідні перевірки були зупинені з 15 червня минулого року.

У регулятора зазначають, що виїзні перевірки будуть здійснюватись у дистанційному форматі – без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками/небанківськими установами віддаленого доступу.

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Така практика пояснюється мінімізацією ризиків для життя та здоров’я працівників об’єктів нагляду та НБУ у період дії воєнного стану.

Крім того, на прохання банків та небанківських установ, враховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Нацбанк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.
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Зашибись, заживём)
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29.07.2023 17:22 Відповісти
Скидываемся не жалеем,перевирочка в хате.
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29.07.2023 18:03 Відповісти
Покалядовать поехали! Отпуска на Мальдивах-- Они ДОРОГИЕ)
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30.07.2023 00:01 Відповісти
 
 