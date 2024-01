Маск відмовився вмикати інтернет Starlink у районі Криму на прохання українських військових, - The New York Times

Ілон Маск відмовився дозволити українським військовим використати супутниковий зв’язок Starlink у районі окупованого Росією Криму. Відмова Маска вплинула на стратегію деокупації українських територій.

Українські військові просили власника американської компанії SpaceX Ілона Маска дати можливість використати супутниковий зв'язок Starlink у районі окупованого Росією Криму, але отримали відмову. Про це 28 липня повідомив The New York Times із посиланням на два джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Співрозмовники видання розповіли, що відмова Маска вплинула на стратегію деокупації українських територій.



The New York Times пояснив, що компанія Маска має можливість обмежувати під'єднання до супутникового інтернету користувачів з різними геоданими, і він це робить зокрема для України, де триває війна.



За даними видання, прохання надати доступ до Starlink поблизу Криму Маск відхилив у 2022 році. Українським військовим інтернет був потрібний для використання морського безпілотника проти російських кораблів у Чорному морі.

Знайомі із ситуацією джерела The New York Times стверджують, що "Маск кілька разів обмежував доступ до Starlink під час війни".



Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив виданню, що "Starlink є кров'ю всієї комунікаційної інфраструктури" України.



За даними The New York Times, в Україні до Starlink під'єднані понад 42 тис. терміналів.