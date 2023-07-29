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Маск відмовився вмикати інтернет Starlink у районі Криму на прохання українських військових, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

маск

Ілон Маск відмовився дозволити українським військовим використати супутниковий зв’язок Starlink у районі окупованого Росією Криму. Відмова Маска вплинула на стратегію деокупації українських територій.

Українські військові просили власника американської компанії SpaceX Ілона Маска дати можливість використати супутниковий зв'язок Starlink у районі окупованого Росією Криму, але отримали відмову. Про це 28 липня повідомив The New York Times із посиланням на два джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Співрозмовники видання розповіли, що відмова Маска вплинула на стратегію деокупації українських територій.

The New York Times пояснив, що компанія Маска має можливість обмежувати під'єднання до супутникового інтернету користувачів з різними геоданими, і він це робить зокрема для України, де триває війна.

За даними видання, прохання надати доступ до Starlink поблизу Криму Маск відхилив у 2022 році. Українським військовим інтернет був потрібний для використання морського безпілотника проти російських кораблів у Чорному морі.

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Знайомі із ситуацією джерела The New York Times стверджують, що "Маск кілька разів обмежував доступ до Starlink під час війни".

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив виданню, що "Starlink є кров'ю всієї комунікаційної інфраструктури" України.

За даними The New York Times, в Україні до Starlink під'єднані понад 42 тис. терміналів.
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Топ коментарі
+62
Чесно, Маск сильно упал в моих глазах.
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29.07.2023 21:44
+47
Ето же поклонник и однопартиец Трампа
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29.07.2023 21:47
+30
Бздло.
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29.07.2023 21:41
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Все буде добре , це понти )
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29.07.2023 21:59 Відповісти
надмірне вживання канабіоїдів шкідливо впиває на розумову діяльність !
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29.07.2023 22:10 Відповісти
Сподіваюсь, Пентагон вже знайшов йому якісну заміну!
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29.07.2023 22:11 Відповісти
Кривавий Маск
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29.07.2023 22:16 Відповісти
Туфта полная
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29.07.2023 22:18 Відповісти
Ілонка сама зазначала що вона - фанат раша тудей . А це - діагноз . Він харчується інформацією зі смітника . То що тут ще можна коментувати , все і так зрозуміло .!?
А ще у нього якесь хворобливе захоплення диктаторами . Про це говорять його друзі .
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29.07.2023 22:18 Відповісти
В нього типове захворювання "правець". Трапляється у відбитих праваків, коли ЗСУ звертаються до них за допомогою у війні з праворадикальним рашизмом.
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30.07.2023 10:33 Відповісти
Прокацапьске лайно
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29.07.2023 22:22 Відповісти
гнида касапська
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29.07.2023 22:23 Відповісти
Таке відчуття, що Маска чекає доля Говарда Хьюза.
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29.07.2023 22:23 Відповісти
Пацифист хренов.
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29.07.2023 22:26 Відповісти
Україна переможе. А люди йому точно цього не простять. Таких ко&лів товстошкірих кругом в світі хватає... на заході навіть стяги руські висять - в Європі, в яку ми всі пхаємося.... Як сказав би мій тато - перевчився. Або - горе от ума.
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29.07.2023 22:28 Відповісти
Лівацька смердота.
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29.07.2023 22:29 Відповісти
Маск правих поглядів, узагалі то. Прихильник Трампа.
А ще він має розлад психіки, як аутист легкої форми.
Хоча ліваки, - то ще ті гниди.

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29.07.2023 22:52 Відповісти
Маск - вочевидь типова правацька смєрдота.
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30.07.2023 10:10 Відповісти
Маск и клоун два сапога пара.
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29.07.2023 22:38 Відповісти
Ви вірите всьому,що видають якісь невідомі джерела,це ж те саме,що і чиновник,на умовах анонімності.Але навіть якщо так,то справа його.Бо це його власність і він може і по різним причинам обмежувати Старлінк.Він взагалі міг його не надавати і все і ніхто би його не змусив.
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29.07.2023 22:50 Відповісти
Якщо відкрити оригінальну статтю, то там про Україну зовсім трохи.

Основний посил - що приватна компанія має технологію, котру не мають інші уряди та держави, та ніхто не має впливу на компанію.

Власник компанії може на свій розсуд вважати, як поступати правильно - і як приклад приводять Україну.

Дивно, що в США - не можуть зробити "маски-шоу", та відібрати компанію, на користь держави.

На початку війни, інтернет компанія надала безкоштовно

І це мало позитивний вплив.

Якщо зараз умови не влаштовують, то треба домовлятися, або шукати іншого постачальника, або запускати свої супутники, або придумати інші технології.

Зі статті виходить, що інших постачальників такої якості не існує, своїх супутників Україна немає, інших технологій немає.

До чого тут тоді Маск?

Якщо така залежність, то потрібно шукати інші засоби передачі інформації, щоб не залежати від одної компанії.
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29.07.2023 22:53 Відповісти
Що Байден хоче, те Маск і зробить. Учора Держдеп заявив, що не заохочує ударів ЗСУ по Таганрогу. Тож "бомбардування Дрездена" скасовується
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29.07.2023 22:55 Відповісти
Скасовується бомбардування із заохоченням байдена, значить буде бомбардування без заохочення байдена. ЗСУ не цікавиться чиїмось заохоченнями при плануванні своїх операцій.
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30.07.2023 10:12 Відповісти
Та й по Таганрогу ніхто крім російського ппо не лупить. Ціль ЗСУ - військова база під Азовом, буде знищена без огляду на якісь заохочення.
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30.07.2023 10:16 Відповісти
Ціль ЗСУ - порт.
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30.07.2023 16:12 Відповісти
Підр той ваш Маск. Кінчений.
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29.07.2023 22:56 Відповісти
є інші супутники але там ціна ..
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29.07.2023 23:01 Відповісти
Якійсь дивний ракурс обговорення.Вот кто-кто,а Маск нам нічого не винен. А власний презік винен.Але Маск поганий,а віслюк з рейтингом. Ми не хочемо пахать - нехай нам все дадуть. А нам паровоз авторітет,а Маск козел.Але "переможемо?"
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29.07.2023 23:18 Відповісти
Маск по-перше не має права вказувати де на території України українці можуть користуватись сплаченим сервісом.

Саме тому, зараз Пентагон закуповує у цього пукінського правачка пачку терміналів на умовах, що він не сміє совати носа в те, де ці термінали працюватимуть.

А після війни щє в суді порозглядаємо, чи не було в цих діях пукінського правачка складу злочину.
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30.07.2023 09:46 Відповісти
Маск має право.Читайте ліцензійну угоду.Нам це не подобається и шо?
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30.07.2023 10:16 Відповісти
В ліцензійній угоді написано, що маск в обмін на гроші стає винен сервіс на конкретній території. Цією теріторією є вся країна Украіна, як місце реєстрації термінала. Включно из Кримом та Керченською протокою.
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30.07.2023 10:18 Відповісти
Ти затрахал.Я не торгую старлінками.Але б ящо б а мене він був,я б тобі його не продав.Читай документы- вони доступні.Або купи собі тарифний план глобальний.
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30.07.2023 15:02 Відповісти
С Маском всё понятно. Что сделала за 30 лет правящая элита и украинское общество для создания собственной группировки спутников связи, обаладая полным спектром необходимых технологий для решения данной задачи?
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29.07.2023 23:39 Відповісти
Болбшую часть из 30 лет элита была подсунута или подкуплена или завербованм, Кпемлем - как сегодня например .
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30.07.2023 05:01 Відповісти
А як же найбільш "демократичні" вибори в історії України у 2019 році?
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30.07.2023 09:54 Відповісти
Это примитивный и в целом ошибочный штамп мало чем отличающийся от российского штампа, что во всех проблемах России виноват запад.

На самом деле причина в том, что украинское общество (и её правящая элита) не имеет (не поставила себе) сверх задачи (сверх цели своего существования). Иными словами, украинское общество просто существует. Поэтому, всякий раз, когда нужно сделать выбор между расходами для будущего и удовлетворением сиюминутных потребностей, всегда делается выбор в пользу удовлетворения сиюминутных потребностей (не суть важно каких). Украинская армия (до 2014 года) и украинская космическая программа просто были одними из очень длинного списка таких жертв "эффективного" механизма управления.
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30.07.2023 12:18 Відповісти
Цена вопроса Старлинка 200 долларов абонплата

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29.07.2023 23:41 Відповісти
Что с ним не так? Вроде ж созидательный человек, за науку, будущее и всё такое, а не за ымперию и прошлое. Но что-то его периодически подглючивает, надо софт в голове обновить исправить баги
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29.07.2023 23:58 Відповісти
с*ка
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30.07.2023 00:17 Відповісти
А я думаю , что Пентагон просто перешел свою красную линию по Крыму а не Маск
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30.07.2023 05:03 Відповісти
Напрасно Вы так думаете. Маск сторонник Трампа, а не нынешней власти. Трамп за рашу, Маск тоже. Вот и весь секрет.
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30.07.2023 07:50 Відповісти
Его "Тесла" током била. Теперь глючит.
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30.07.2023 06:16 Відповісти
При всех достоинствах Маск слаб на передок, особенно в последнее время на росийских баб.
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30.07.2023 07:00 Відповісти
Як завжди - зручний пукіну правачок.
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30.07.2023 09:48 Відповісти
Та дідько з ним тим Маском. Може потрібно розробити свою систему. Колись читав що була ідея та розробка використання всіх мобільних телефонів для створення каналу зв'язку між двома абонентами при відсутності мережі. Може треба було б оголосити конкурс і призові за розробку чималі гроші та бонуси. Тротуари можуть почекати до перемоги...
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30.07.2023 00:00 Відповісти
Маск дол@#₽**, если бы не давление правительства США ( и деньги правительства США), не было бы у нас старлинков вообще.
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30.07.2023 00:37 Відповісти
просто нагадаю тут тупому і жирному миску, що найперший пуск його улюблених ракет, які повертаються, був під контролем і відповідальністю УКРАЇНЦЯ з Хмельницька, який працює в спейсХ!
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30.07.2023 01:19 Відповісти
МАСКвіч.
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30.07.2023 04:29 Відповісти
Может, Маск хочет памятник на Бессарабке на месте Ленина ?
Да не вопрос ...
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30.07.2023 06:15 Відповісти
Значит нужно искать альтернативные варианты оперативной связи.
Нельзя все яйца класть в одну корзину.
Данный "полезный идиот" оказался бесполезным...
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30.07.2023 06:58 Відповісти
Маск - це лівацьке л@йно.
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30.07.2023 07:12 Відповісти
Неужели? Вообще-то он сторонник Трампа, а Трамп консерватор. Учите мат часть.
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30.07.2023 07:53 Відповісти
Трамп - консерватор от слова "консерва".
Русская гебистская консерва.
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30.07.2023 08:44 Відповісти
Маск - правацьке л@йно взагалі-то.
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30.07.2023 09:49 Відповісти
От що значить з шльондрою російською злигатись. "Только ночь с ней провозился сам под утро русским стал."
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30.07.2023 09:03 Відповісти
Китай с Винни Пухом во главе активно участвует в войне против Украины, является спонсором международного терроризма - вооружает и финансирует фашистскую Хунту Путина. В отличие от неработающего лендлиза США - китайский лендлиз для РФ работает с ускорением. Ежедневно в РФ идут тысячи вагонов и сотни авиарейсов с вооружением, комплектующими, сырьем и электроникой для войны против Украины.
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30.07.2023 09:41 Відповісти
Шотам, багато рсзо і танків вже по китайському суперпрацюючому "лендлізу" передали?
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30.07.2023 10:21 Відповісти
Маск чмо.
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30.07.2023 09:43 Відповісти
Маск працює на себе і йому на інше чхати.Він не зобов'язаний нам подобатися.Зробить PayPal,tesla,гиперлуп,falcon,солнечную энергетику и маєте теж на всіх та все.
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30.07.2023 10:22 Відповісти
про гіперлуп зараз смішно було
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30.07.2023 10:38 Відповісти
Можливо для Маска війна то віртуальна компютерна гра?Захотів включив,захотів виключив.Чим не володар світу.
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30.07.2023 11:28 Відповісти
Да зайдіть вже на сайт старлінка,та почитайте за все,що наговорили.В регіональних планах України взагалі немає,зовсім.В глобальному вище абонплата.Підхід простий купуй,або не купуй.А ще я вважають,що 'вони' не мають право 'бентлі' продавати всім дорого.Справедливіше було б мені дешево,або безкоштовно.
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30.07.2023 15:14 Відповісти
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