Маск відмовився вмикати інтернет Starlink у районі Криму на прохання українських військових, - The New York Times
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Ілон Маск відмовився дозволити українським військовим використати супутниковий зв’язок Starlink у районі окупованого Росією Криму. Відмова Маска вплинула на стратегію деокупації українських територій.
Українські військові просили власника американської компанії SpaceX Ілона Маска дати можливість використати супутниковий зв'язок Starlink у районі окупованого Росією Криму, але отримали відмову. Про це 28 липня повідомив The New York Times із посиланням на два джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
Співрозмовники видання розповіли, що відмова Маска вплинула на стратегію деокупації українських територій.
The New York Times пояснив, що компанія Маска має можливість обмежувати під'єднання до супутникового інтернету користувачів з різними геоданими, і він це робить зокрема для України, де триває війна.
За даними видання, прохання надати доступ до Starlink поблизу Криму Маск відхилив у 2022 році. Українським військовим інтернет був потрібний для використання морського безпілотника проти російських кораблів у Чорному морі.
Знайомі із ситуацією джерела The New York Times стверджують, що "Маск кілька разів обмежував доступ до Starlink під час війни".
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив виданню, що "Starlink є кров'ю всієї комунікаційної інфраструктури" України.
За даними The New York Times, в Україні до Starlink під'єднані понад 42 тис. терміналів.
Будь ласка, зачекайте...
А ще у нього якесь хворобливе захоплення диктаторами . Про це говорять його друзі .
А ще він має розлад психіки, як аутист легкої форми.
Хоча ліваки, - то ще ті гниди.
Основний посил - що приватна компанія має технологію, котру не мають інші уряди та держави, та ніхто не має впливу на компанію.
Власник компанії може на свій розсуд вважати, як поступати правильно - і як приклад приводять Україну.
Дивно, що в США - не можуть зробити "маски-шоу", та відібрати компанію, на користь держави.
На початку війни, інтернет компанія надала безкоштовно
І це мало позитивний вплив.
Якщо зараз умови не влаштовують, то треба домовлятися, або шукати іншого постачальника, або запускати свої супутники, або придумати інші технології.
Зі статті виходить, що інших постачальників такої якості не існує, своїх супутників Україна немає, інших технологій немає.
До чого тут тоді Маск?
Якщо така залежність, то потрібно шукати інші засоби передачі інформації, щоб не залежати від одної компанії.
Саме тому, зараз Пентагон закуповує у цього пукінського правачка пачку терміналів на умовах, що він не сміє совати носа в те, де ці термінали працюватимуть.
А після війни щє в суді порозглядаємо, чи не було в цих діях пукінського правачка складу злочину.
На самом деле причина в том, что украинское общество (и её правящая элита) не имеет (не поставила себе) сверх задачи (сверх цели своего существования). Иными словами, украинское общество просто существует. Поэтому, всякий раз, когда нужно сделать выбор между расходами для будущего и удовлетворением сиюминутных потребностей, всегда делается выбор в пользу удовлетворения сиюминутных потребностей (не суть важно каких). Украинская армия (до 2014 года) и украинская космическая программа просто были одними из очень длинного списка таких жертв "эффективного" механизма управления.
Да не вопрос ...
Нельзя все яйца класть в одну корзину.
Данный "полезный идиот" оказался бесполезным...
Русская гебистская консерва.