Маск отказался включать интернет Starlink в районе Крыма по просьбе украинских военных, - The New York Times
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Илон Маск отказался разрешить украинским военным использовать спутниковую связь Starlink в районе оккупированного Россией Крыма. Отказ Маска повлиял на стратегию деоккупации украинских территорий.
Украинские военные просили владельца американской компании SpaceX Илона Маска дать возможность использовать спутниковую связь Starlink в районе оккупированного Россией Крыма, но получили отказ. Об этом 28 июля сообщил The New York Times со ссылкой на два источника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Собеседники издания рассказали, что отказ Маска повлиял на стратегию деоккупации украинских территорий.
The New York Times пояснил, что компания Маска имеет возможность ограничивать подключение к спутниковому интернету пользователей с разными геоданными, и он это делает в частности для Украины, где идет война.
По данным издания, просьбу предоставить доступ к Starlink вблизи Крыма Маск отклонил в 2022 году. Украинским военным интернет был необходим для использования морского беспилотника против российских кораблей в Черном море.
Знакомые с ситуацией источники The New York Times утверждают, что "Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время войны".
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что "Starlink является кровью всей коммуникационной инфраструктуры" Украины.
По данным The New York Times, в Украине к Starlink подключены более 42 тыс. терминалов.
Пожалуйста, подождите...
А ще у нього якесь хворобливе захоплення диктаторами . Про це говорять його друзі .
А ще він має розлад психіки, як аутист легкої форми.
Хоча ліваки, - то ще ті гниди.
Основний посил - що приватна компанія має технологію, котру не мають інші уряди та держави, та ніхто не має впливу на компанію.
Власник компанії може на свій розсуд вважати, як поступати правильно - і як приклад приводять Україну.
Дивно, що в США - не можуть зробити "маски-шоу", та відібрати компанію, на користь держави.
На початку війни, інтернет компанія надала безкоштовно
І це мало позитивний вплив.
Якщо зараз умови не влаштовують, то треба домовлятися, або шукати іншого постачальника, або запускати свої супутники, або придумати інші технології.
Зі статті виходить, що інших постачальників такої якості не існує, своїх супутників Україна немає, інших технологій немає.
До чого тут тоді Маск?
Якщо така залежність, то потрібно шукати інші засоби передачі інформації, щоб не залежати від одної компанії.
Саме тому, зараз Пентагон закуповує у цього пукінського правачка пачку терміналів на умовах, що він не сміє совати носа в те, де ці термінали працюватимуть.
А після війни щє в суді порозглядаємо, чи не було в цих діях пукінського правачка складу злочину.
На самом деле причина в том, что украинское общество (и её правящая элита) не имеет (не поставила себе) сверх задачи (сверх цели своего существования). Иными словами, украинское общество просто существует. Поэтому, всякий раз, когда нужно сделать выбор между расходами для будущего и удовлетворением сиюминутных потребностей, всегда делается выбор в пользу удовлетворения сиюминутных потребностей (не суть важно каких). Украинская армия (до 2014 года) и украинская космическая программа просто были одними из очень длинного списка таких жертв "эффективного" механизма управления.
Да не вопрос ...
Нельзя все яйца класть в одну корзину.
Данный "полезный идиот" оказался бесполезным...
Русская гебистская консерва.