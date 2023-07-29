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Маск отказался включать интернет Starlink в районе Крыма по просьбе украинских военных, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

маск

Илон Маск отказался разрешить украинским военным использовать спутниковую связь Starlink в районе оккупированного Россией Крыма. Отказ Маска повлиял на стратегию деоккупации украинских территорий.

Украинские военные просили владельца американской компании SpaceX Илона Маска дать возможность использовать спутниковую связь Starlink в районе оккупированного Россией Крыма, но получили отказ. Об этом 28 июля сообщил The New York Times со ссылкой на два источника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Собеседники издания рассказали, что отказ Маска повлиял на стратегию деоккупации украинских территорий.

The New York Times пояснил, что компания Маска имеет возможность ограничивать подключение к спутниковому интернету пользователей с разными геоданными, и он это делает в частности для Украины, где идет война.

По данным издания, просьбу предоставить доступ к Starlink вблизи Крыма Маск отклонил в 2022 году. Украинским военным интернет был необходим для использования морского беспилотника против российских кораблей в Черном море.

Читайте также: Маск: Starlink – основа коммуникации Украины на передовой. Но нельзя допустить эскалации

Знакомые с ситуацией источники The New York Times утверждают, что "Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время войны".

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что "Starlink является кровью всей коммуникационной инфраструктуры" Украины.

По данным The New York Times, в Украине к Starlink подключены более 42 тыс. терминалов.
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Топ комментарии
+62
Чесно, Маск сильно упал в моих глазах.
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29.07.2023 21:44
+47
Ето же поклонник и однопартиец Трампа
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29.07.2023 21:47
+30
Бздло.
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29.07.2023 21:41
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Все буде добре , це понти )
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29.07.2023 21:59 Ответить
надмірне вживання канабіоїдів шкідливо впиває на розумову діяльність !
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29.07.2023 22:10 Ответить
Сподіваюсь, Пентагон вже знайшов йому якісну заміну!
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29.07.2023 22:11 Ответить
Кривавий Маск
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29.07.2023 22:16 Ответить
Туфта полная
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29.07.2023 22:18 Ответить
Ілонка сама зазначала що вона - фанат раша тудей . А це - діагноз . Він харчується інформацією зі смітника . То що тут ще можна коментувати , все і так зрозуміло .!?
А ще у нього якесь хворобливе захоплення диктаторами . Про це говорять його друзі .
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29.07.2023 22:18 Ответить
В нього типове захворювання "правець". Трапляється у відбитих праваків, коли ЗСУ звертаються до них за допомогою у війні з праворадикальним рашизмом.
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30.07.2023 10:33 Ответить
Прокацапьске лайно
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29.07.2023 22:22 Ответить
гнида касапська
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29.07.2023 22:23 Ответить
Таке відчуття, що Маска чекає доля Говарда Хьюза.
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29.07.2023 22:23 Ответить
Пацифист хренов.
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29.07.2023 22:26 Ответить
Україна переможе. А люди йому точно цього не простять. Таких ко&лів товстошкірих кругом в світі хватає... на заході навіть стяги руські висять - в Європі, в яку ми всі пхаємося.... Як сказав би мій тато - перевчився. Або - горе от ума.
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29.07.2023 22:28 Ответить
Лівацька смердота.
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29.07.2023 22:29 Ответить
Маск правих поглядів, узагалі то. Прихильник Трампа.
А ще він має розлад психіки, як аутист легкої форми.
Хоча ліваки, - то ще ті гниди.

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29.07.2023 22:52 Ответить
Маск - вочевидь типова правацька смєрдота.
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30.07.2023 10:10 Ответить
Маск и клоун два сапога пара.
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29.07.2023 22:38 Ответить
Ви вірите всьому,що видають якісь невідомі джерела,це ж те саме,що і чиновник,на умовах анонімності.Але навіть якщо так,то справа його.Бо це його власність і він може і по різним причинам обмежувати Старлінк.Він взагалі міг його не надавати і все і ніхто би його не змусив.
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29.07.2023 22:50 Ответить
Якщо відкрити оригінальну статтю, то там про Україну зовсім трохи.

Основний посил - що приватна компанія має технологію, котру не мають інші уряди та держави, та ніхто не має впливу на компанію.

Власник компанії може на свій розсуд вважати, як поступати правильно - і як приклад приводять Україну.

Дивно, що в США - не можуть зробити "маски-шоу", та відібрати компанію, на користь держави.

На початку війни, інтернет компанія надала безкоштовно

І це мало позитивний вплив.

Якщо зараз умови не влаштовують, то треба домовлятися, або шукати іншого постачальника, або запускати свої супутники, або придумати інші технології.

Зі статті виходить, що інших постачальників такої якості не існує, своїх супутників Україна немає, інших технологій немає.

До чого тут тоді Маск?

Якщо така залежність, то потрібно шукати інші засоби передачі інформації, щоб не залежати від одної компанії.
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29.07.2023 22:53 Ответить
Що Байден хоче, те Маск і зробить. Учора Держдеп заявив, що не заохочує ударів ЗСУ по Таганрогу. Тож "бомбардування Дрездена" скасовується
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29.07.2023 22:55 Ответить
Скасовується бомбардування із заохоченням байдена, значить буде бомбардування без заохочення байдена. ЗСУ не цікавиться чиїмось заохоченнями при плануванні своїх операцій.
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30.07.2023 10:12 Ответить
Та й по Таганрогу ніхто крім російського ппо не лупить. Ціль ЗСУ - військова база під Азовом, буде знищена без огляду на якісь заохочення.
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30.07.2023 10:16 Ответить
Ціль ЗСУ - порт.
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30.07.2023 16:12 Ответить
Підр той ваш Маск. Кінчений.
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29.07.2023 22:56 Ответить
є інші супутники але там ціна ..
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29.07.2023 23:01 Ответить
Якійсь дивний ракурс обговорення.Вот кто-кто,а Маск нам нічого не винен. А власний презік винен.Але Маск поганий,а віслюк з рейтингом. Ми не хочемо пахать - нехай нам все дадуть. А нам паровоз авторітет,а Маск козел.Але "переможемо?"
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29.07.2023 23:18 Ответить
Маск по-перше не має права вказувати де на території України українці можуть користуватись сплаченим сервісом.

Саме тому, зараз Пентагон закуповує у цього пукінського правачка пачку терміналів на умовах, що він не сміє совати носа в те, де ці термінали працюватимуть.

А після війни щє в суді порозглядаємо, чи не було в цих діях пукінського правачка складу злочину.
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30.07.2023 09:46 Ответить
Маск має право.Читайте ліцензійну угоду.Нам це не подобається и шо?
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30.07.2023 10:16 Ответить
В ліцензійній угоді написано, що маск в обмін на гроші стає винен сервіс на конкретній території. Цією теріторією є вся країна Украіна, як місце реєстрації термінала. Включно из Кримом та Керченською протокою.
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30.07.2023 10:18 Ответить
Ти затрахал.Я не торгую старлінками.Але б ящо б а мене він був,я б тобі його не продав.Читай документы- вони доступні.Або купи собі тарифний план глобальний.
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30.07.2023 15:02 Ответить
С Маском всё понятно. Что сделала за 30 лет правящая элита и украинское общество для создания собственной группировки спутников связи, обаладая полным спектром необходимых технологий для решения данной задачи?
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29.07.2023 23:39 Ответить
Болбшую часть из 30 лет элита была подсунута или подкуплена или завербованм, Кпемлем - как сегодня например .
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30.07.2023 05:01 Ответить
А як же найбільш "демократичні" вибори в історії України у 2019 році?
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30.07.2023 09:54 Ответить
Это примитивный и в целом ошибочный штамп мало чем отличающийся от российского штампа, что во всех проблемах России виноват запад.

На самом деле причина в том, что украинское общество (и её правящая элита) не имеет (не поставила себе) сверх задачи (сверх цели своего существования). Иными словами, украинское общество просто существует. Поэтому, всякий раз, когда нужно сделать выбор между расходами для будущего и удовлетворением сиюминутных потребностей, всегда делается выбор в пользу удовлетворения сиюминутных потребностей (не суть важно каких). Украинская армия (до 2014 года) и украинская космическая программа просто были одними из очень длинного списка таких жертв "эффективного" механизма управления.
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30.07.2023 12:18 Ответить
Цена вопроса Старлинка 200 долларов абонплата

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29.07.2023 23:41 Ответить
Что с ним не так? Вроде ж созидательный человек, за науку, будущее и всё такое, а не за ымперию и прошлое. Но что-то его периодически подглючивает, надо софт в голове обновить исправить баги
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29.07.2023 23:58 Ответить
с*ка
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30.07.2023 00:17 Ответить
А я думаю , что Пентагон просто перешел свою красную линию по Крыму а не Маск
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30.07.2023 05:03 Ответить
Напрасно Вы так думаете. Маск сторонник Трампа, а не нынешней власти. Трамп за рашу, Маск тоже. Вот и весь секрет.
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30.07.2023 07:50 Ответить
Его "Тесла" током била. Теперь глючит.
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30.07.2023 06:16 Ответить
При всех достоинствах Маск слаб на передок, особенно в последнее время на росийских баб.
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30.07.2023 07:00 Ответить
Як завжди - зручний пукіну правачок.
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30.07.2023 09:48 Ответить
Та дідько з ним тим Маском. Може потрібно розробити свою систему. Колись читав що була ідея та розробка використання всіх мобільних телефонів для створення каналу зв'язку між двома абонентами при відсутності мережі. Може треба було б оголосити конкурс і призові за розробку чималі гроші та бонуси. Тротуари можуть почекати до перемоги...
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30.07.2023 00:00 Ответить
Маск дол@#₽**, если бы не давление правительства США ( и деньги правительства США), не было бы у нас старлинков вообще.
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30.07.2023 00:37 Ответить
просто нагадаю тут тупому і жирному миску, що найперший пуск його улюблених ракет, які повертаються, був під контролем і відповідальністю УКРАЇНЦЯ з Хмельницька, який працює в спейсХ!
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30.07.2023 01:19 Ответить
МАСКвіч.
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30.07.2023 04:29 Ответить
Может, Маск хочет памятник на Бессарабке на месте Ленина ?
Да не вопрос ...
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30.07.2023 06:15 Ответить
Значит нужно искать альтернативные варианты оперативной связи.
Нельзя все яйца класть в одну корзину.
Данный "полезный идиот" оказался бесполезным...
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30.07.2023 06:58 Ответить
Маск - це лівацьке л@йно.
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30.07.2023 07:12 Ответить
Неужели? Вообще-то он сторонник Трампа, а Трамп консерватор. Учите мат часть.
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30.07.2023 07:53 Ответить
Трамп - консерватор от слова "консерва".
Русская гебистская консерва.
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30.07.2023 08:44 Ответить
Маск - правацьке л@йно взагалі-то.
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30.07.2023 09:49 Ответить
От що значить з шльондрою російською злигатись. "Только ночь с ней провозился сам под утро русским стал."
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30.07.2023 09:03 Ответить
Китай с Винни Пухом во главе активно участвует в войне против Украины, является спонсором международного терроризма - вооружает и финансирует фашистскую Хунту Путина. В отличие от неработающего лендлиза США - китайский лендлиз для РФ работает с ускорением. Ежедневно в РФ идут тысячи вагонов и сотни авиарейсов с вооружением, комплектующими, сырьем и электроникой для войны против Украины.
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30.07.2023 09:41 Ответить
Шотам, багато рсзо і танків вже по китайському суперпрацюючому "лендлізу" передали?
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30.07.2023 10:21 Ответить
Маск чмо.
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30.07.2023 09:43 Ответить
Маск працює на себе і йому на інше чхати.Він не зобов'язаний нам подобатися.Зробить PayPal,tesla,гиперлуп,falcon,солнечную энергетику и маєте теж на всіх та все.
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30.07.2023 10:22 Ответить
про гіперлуп зараз смішно було
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30.07.2023 10:38 Ответить
Можливо для Маска війна то віртуальна компютерна гра?Захотів включив,захотів виключив.Чим не володар світу.
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30.07.2023 11:28 Ответить
Да зайдіть вже на сайт старлінка,та почитайте за все,що наговорили.В регіональних планах України взагалі немає,зовсім.В глобальному вище абонплата.Підхід простий купуй,або не купуй.А ще я вважають,що 'вони' не мають право 'бентлі' продавати всім дорого.Справедливіше було б мені дешево,або безкоштовно.
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30.07.2023 15:14 Ответить
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