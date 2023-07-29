Маск отказался включать интернет Starlink в районе Крыма по просьбе украинских военных, - The New York Times

Илон Маск отказался разрешить украинским военным использовать спутниковую связь Starlink в районе оккупированного Россией Крыма. Отказ Маска повлиял на стратегию деоккупации украинских территорий.

Украинские военные просили владельца американской компании SpaceX Илона Маска дать возможность использовать спутниковую связь Starlink в районе оккупированного Россией Крыма, но получили отказ. Об этом 28 июля сообщил The New York Times со ссылкой на два источника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Собеседники издания рассказали, что отказ Маска повлиял на стратегию деоккупации украинских территорий.

The New York Times пояснил, что компания Маска имеет возможность ограничивать подключение к спутниковому интернету пользователей с разными геоданными, и он это делает в частности для Украины, где идет война.

По данным издания, просьбу предоставить доступ к Starlink вблизи Крыма Маск отклонил в 2022 году. Украинским военным интернет был необходим для использования морского беспилотника против российских кораблей в Черном море.

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Знакомые с ситуацией источники The New York Times утверждают, что "Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время войны".

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что "Starlink является кровью всей коммуникационной инфраструктуры" Украины.

По данным The New York Times, в Украине к Starlink подключены более 42 тыс. терминалов.