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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 9 окупантів та 49 квадрокоптерів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Військово-Морських Сил ЗС України.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 9 окупантів, 1 вантажівку та 49 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Упродовж минулої доби підрозділи ВМС знищили 14 окупантів, 51 квадрокоптер та 2 сховища з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби підрозділи ВМС знищили 9 окупантів та 49 квадрокоптерів 01

Автор: Наталя Джума
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Не порада (хто я такий), але абстрактне побажання до вищих сил з дивану:Краще б навпаки 49 орків і 9 коптерів!
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30.07.2023 10:59 Відповісти
Офигеть!
Молодцы!
Воскресенье полно отличных новостей!
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30.07.2023 11:29 Відповісти
Не зупиняйтеся, ВМС ЗСУ!
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31.07.2023 01:35 Відповісти
 
 