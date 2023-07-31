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Вночі 31 липня у Києві та низці області оголошували повітряну тривогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Об 00:08 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють моніторінгові ресурси. 

Зазначається, що був зафіксований зліт винищувача МіГ-31К ВПС рф з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.

Цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал", яка не збивається у більшості регіонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака - носія "Кинджалів" (оновлено)

Вночі 31 липня у Києві та низці області оголошували повітряну тривогу 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
***** біснуватий, казиться від імпотенції та безсилля!!!
Шойгу, як ветеринар, хитрить, шматок оленячих пантів вірьовкою прив'язую до того, що колись було загрозою для НАТО…
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31.07.2023 00:28
+5
Вже по всій Україні.
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31.07.2023 00:30
+5
До речі, після удару по Старокостянтиніву ЗСУ нанесли удар ракетами "Storm Shadow" у кількості 6 шт по Чонгарському мосту. Це означає, що "Кінжали" були збиті над Старокостянтиновим і не зачіпили летовище із носіями Storm Shadow (якщо вони там були).
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31.07.2023 00:31
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***** біснуватий, казиться від імпотенції та безсилля!!!
Шойгу, як ветеринар, хитрить, шматок оленячих пантів вірьовкою прив'язую до того, що колись було загрозою для НАТО…
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31.07.2023 00:28 Відповісти
Вже по всій Україні.
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31.07.2023 00:30 Відповісти
До речі, після удару по Старокостянтиніву ЗСУ нанесли удар ракетами "Storm Shadow" у кількості 6 шт по Чонгарському мосту. Це означає, що "Кінжали" були збиті над Старокостянтиновим і не зачіпили летовище із носіями Storm Shadow (якщо вони там були).
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31.07.2023 00:31 Відповісти
Нам не скажут (и правильно сделают) и лучше в паблике это не обсуждать
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31.07.2023 00:33 Відповісти
Ну це типу логічне припущення, я його поцупив у Тома Купера, якщо чесно.
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31.07.2023 00:34 Відповісти
Зрозуміло
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31.07.2023 00:35 Відповісти
Можливо і так , тільки нам це не відомо!!
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31.07.2023 00:35 Відповісти
Думаю, після декількох атак на Ск, нічого важливого там вже не зберігають. Мають перевезти в інші місця
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31.07.2023 08:01 Відповісти
Як зняти похмільний синдром після свят
ТРЕБА РЕАГУВАТИ НА ВСІ СИГНАЛИ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ І ЙТИ В УКРИТТЯ
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31.07.2023 00:31 Відповісти
Ни разу не ходил в укрытие... Хотя всем друзьям говорю: не делайте, как я
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31.07.2023 00:34 Відповісти
НАЙДОСКОНАЛІШИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ЗРК НА ЗАХИСТІ УКРАЇНСЬКОГО НЕБА - PATRIOT PAC-3
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31.07.2023 00:39 Відповісти
Да это понятно. Но речь не об этом. Да и после поражение ракеты или дрона ракета/дрон непредсказуемо меняет траекторию - вы это не хуже меня знаете - и это уже лотерея. Даже сбитые железяки могут упасть и убить
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31.07.2023 00:41 Відповісти
Ху@ло стверджував вчора , що він особисто армією
не займається , бо це виключно справи військових,
бреше мразота ботоксна , як дихає
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31.07.2023 00:32 Відповісти
Немає спокійних ночей в Україні
Навіть якщо і 100% закрити небо кацапи будуть намагатися стріляти це такі істоти які не розуміють у світі нічого окрім сили
Тому військово-політичне керівництво правильно зробило
Висновок що звільнити території можна тільки військовим шляхом а не дипломатією
З фашистами не домовляються
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31.07.2023 00:49 Відповісти
 
 