Вночі 31 липня у Києві та низці області оголошували повітряну тривогу

Об 00:08 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють моніторінгові ресурси.

Зазначається, що був зафіксований зліт винищувача МіГ-31К ВПС рф з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.

Цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал", яка не збивається у більшості регіонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака - носія "Кинджалів" (оновлено)