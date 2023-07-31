Вночі 31 липня у Києві та низці області оголошували повітряну тривогу
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Об 00:08 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють моніторінгові ресурси.
Зазначається, що був зафіксований зліт винищувача МіГ-31К ВПС рф з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.
Цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал", яка не збивається у більшості регіонів.
Топ коментарі
+6 Олександр ВАЛОВИЙ
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+5 Sergiy Vitalyovich
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+5 Boruh Zackelberger
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Шойгу, як ветеринар, хитрить, шматок оленячих пантів вірьовкою прив'язую до того, що колись було загрозою для НАТО…
ТРЕБА РЕАГУВАТИ НА ВСІ СИГНАЛИ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ І ЙТИ В УКРИТТЯ
не займається , бо це виключно справи військових,
бреше мразота ботоксна , як дихає
Навіть якщо і 100% закрити небо кацапи будуть намагатися стріляти це такі істоти які не розуміють у світі нічого окрім сили
Тому військово-політичне керівництво правильно зробило
Висновок що звільнити території можна тільки військовим шляхом а не дипломатією
З фашистами не домовляються