Нічний обстріл Харківщини: масштабна пожежа, одна людина дістала поранення

Російські окупанти вночі 31 липня завдали по Харкову та області ударів ракетами С-300.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"О 12-й годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону ракет типу С-300 з території Білгородської області", - поінформував речник прокуратури Дмитро Чубенко.

У Харкові в Новобаварському районі ракета поцілила у складські приміщення одного з комерційних підприємств, внаслідок чого спалахнула пожежа на площі близько 200 кв.м.

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Чоловік, який перебував у цей момент неподалік епіцентру вибуху, отримав тілесні ушкодження, йому надається медична допомога.

Ще одна російська ракета поцілила по території приватного домоволодіння у н.п. Великий Бурлук Харківської області. У цьому випадку постраждалих немає.