Наслідки нічного обстрілу Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова.
Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.
"У результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.
Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м", - йдеться в повідомленні.
На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано домедичного закладу.
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Сергей Хитушко 950d6b48
показати весь коментар31.07.2023 08:01 Відповісти Мені подобається 0
Таня М
показати весь коментар31.07.2023 10:40 Відповісти Мені подобається 0
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