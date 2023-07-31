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Наслідки нічного обстрілу Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.

Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м", - йдеться в повідомленні.

На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано домедичного закладу.

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Наслідки нічного обстрілу Харкова 01
Наслідки нічного обстрілу Харкова 02
Наслідки нічного обстрілу Харкова 03
Наслідки нічного обстрілу Харкова 04
Наслідки нічного обстрілу Харкова 05

Автор: Марина Макєєва
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Абы куда...
показати весь коментар
31.07.2023 08:01 Відповісти
Честь та хвала НАДЗВИЧАЙНИКАМ! Борони вас Боже! 🙏🙏🙏
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31.07.2023 10:40 Відповісти
 
 