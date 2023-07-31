Наслідки нічного обстрілу Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

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"У результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.

Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м", - йдеться в повідомленні.

На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано домедичного закладу.

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