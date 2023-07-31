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Новини За кордоном
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Ізраїль (1226) Корнійчук (57) ППО (1811)

76% євреїв Ізраїлю підтримують надання Україні систем ППО, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ппо,зенітні

Понад 76% євреїв Ізраїлю вважають, що Єрусалим має дозволити купити Україні системи протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.

Про це свідчать результати опитування Geocartography Knowledge Group, проведеного на замовлення українського посольства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Israel Hayom.

Так, 76% євреїв Ізраїлю вважають, що країна має дати Україні можливість купити системи ППО "Залізний купол", проте близько 24% висловилися проти таких угод.

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив у коментарі виданню, що Україні потрібні системи для захисту від балістичних ракет.

"Якщо Ізраїль не хоче допомогти захистити українців, можливо, він хотів би захистити своїх громадян?", - наголосив дипломат.
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Топ коментарі
+5
Таки вы не знаете кацапской поговорки, шо евреи долго запрягают и могут вообще не поехать?
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31.07.2023 09:48
+2
Бла бла бла
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31.07.2023 09:18
+2
Ключове слово - це "купити систему ППО". Оскільки аж 24 % проти гарного профіту від цього, то складається враження, що ізраільське суспільство на 24 % за россію, і ще десь 20-40 % - десь посерединці
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31.07.2023 09:18
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Довгенько вони роздуплялися
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31.07.2023 09:16 Відповісти
Таки вы не знаете кацапской поговорки, шо евреи долго запрягают и могут вообще не поехать?
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31.07.2023 09:48 Відповісти
у куйла договорняк з евреями
куйло не передає су-35 ирану, а США не предають ф-16 Україні
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31.07.2023 11:29 Відповісти
"Роздуплялися" ?

В статті жодної згадки, що у минулому цей % був іншим. І нічого не сказано, чи буде це мати хоч якісь практичні наслідки. Це опитування, яке замовило українське посольство.
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31.07.2023 10:47 Відповісти
В Ізраїлі живуть лише євреї? а українці в Ізраїлі живуть, чи їх не питали?
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31.07.2023 09:17 Відповісти
Бла бла бла
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31.07.2023 09:18 Відповісти
Ключове слово - це "купити систему ППО". Оскільки аж 24 % проти гарного профіту від цього, то складається враження, що ізраільське суспільство на 24 % за россію, і ще десь 20-40 % - десь посерединці
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31.07.2023 09:18 Відповісти
А ''відкати'' з тої купівлі будуть? Бо якщо не передбачено то зелена влада скаже ''немає грошей''.
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31.07.2023 09:22 Відповісти
бєня нетаньягу проти, йому рублі на кишеню тиснуть. решта не важливо.
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31.07.2023 09:21 Відповісти
Система оповіщення вже працює,ракети стали прилітати раніше тривоги...
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31.07.2023 09:22 Відповісти
Відомо, що випробування системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли, розробленої спеціально для України, ізраїльська Служба тилу проведе у столиці у травні. Якщо тестування пройдуть успішно, система може бути готова до застосування вже цього літа
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31.07.2023 14:01 Відповісти
ПВО Израиля финансируется в том числе американцами. Сам купол, ракеты для него, другие ракеты - продукт совместной разработки с США. И даже если Нетаниягу вдруг решит дать эти системы, то кто будет финансировать производство ракет, если даже после очередной какой-нибудь компании в Газе американцы выделяют сотни миллионов, чтобы пополнить запас этих ракет для самого Израиля. Все дороги все-равно ведут через Вашингтон. Потому проценты тут неважны, поскольку Израиль эти системы и ракеты к ним не даст.
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31.07.2023 09:22 Відповісти
Ізраїль не за Україну і не за росію. Ізраїль - за себе. Просто бізнес на крові.
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31.07.2023 09:23 Відповісти
Це вже котрий том розповідей про"нестерпну єврейську допомогу"?!
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31.07.2023 09:23 Відповісти
76% у єврейській країні шось хочуть дать Україні,але вони не рішають, а ті,що рішають - не хочуть
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31.07.2023 09:25 Відповісти
24% це кацапи
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31.07.2023 09:26 Відповісти
Євреї досить таки прагматичний народ і не мають ніякої позиції - проросійської чи проукраїнської - лише проєврейску і при чому хитро обирають лише ту сторону у власних інтересах, яка впевнено перемагає, а перед цим тихенької собі вичікують. А от коли вже обриють сторону переможця то вже не помиляються і лише цим можна пояснити їх позицію довгого очікування. І ще вони самі пронирливі та обізнані краще за розвідку будь якої країни - їх очі та вуха усіюди. Тому вибір євреїв та їх ймовірна допомога хоч і суттєво не змінить хід війни, але може стати важливим індикатором, що ху#йло таки програло і це не самоутешеніє у важкі часи, а досить таки тверезий погляд зі сторони, при чому самої незалежної та неупередженої сторони
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31.07.2023 09:28 Відповісти
Як білоруси...
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31.07.2023 09:56 Відповісти
У білорусів зовсім інша ситуація - вусатий тарган розуміє, що повне поглинання його країни росією буде означати його фізичне знищення, яке не заставить чекати після цього . Він у минулому був вимушений пустити іноземних карателів, щоб перемогти власний народ заради утримання влади, щоб врятувати свою шкуру. Він і оберне зброю і проти них, якщо рашисти спробують захопити його країну теж для того, щоб врятувати свою шкуру. Ось така складная там ситуація.
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31.07.2023 10:03 Відповісти
А скільки їх там взагалі? Може там євреїв 5 відсотків? То 76 ні про що... А можливо там не усі євреї Ізраїлю. Може там євреї США або Німеччини? Журналюги, ви за шо дипломи покупляли?
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31.07.2023 10:02 Відповісти
"Geocartography Knowledge Group, проведеного на замовлення українського посольства" - Geocartography Knowledge Group (GCKG) є провідним консультаційним та прикладним дослідницьким інститутом в Ізраїлі, який концептуально працює в галузі інформаційної стратегії.
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31.07.2023 10:27 Відповісти
24% це якраз вся влада.
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31.07.2023 10:24 Відповісти
Израиль на данный момент стоит на пороге гражданской войны - Биби Нетаньягу пошел по скользкой дорожке Януковича - карманный парламент, нейтрализация независимых судов, титушки вот появились уже. 16 лет у власти испортили его совсем. На нём висит три дела по коррупции - так что, или он ломает суды, или едет на кичу - как у нас уже заезжал один президент, один премьер и много министров и мэров. 30 недель подряд сотни тысяч протестующих блокируют трассы по всей стране каждый субботний вечер. В сентябре Верховный Суд будет рассматривать петиции об отстранении премьер-министра. У нас сейчас дом горит. Это я пишу для бОльшего понимания нашей ситуации.
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31.07.2023 10:44 Відповісти
В Україні на обох Майданах вирішувалося національне питання - бути, чи не бути українській нації...
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31.07.2023 11:04 Відповісти
вы его сами выбрали. Бачили очі що купували - їжте, щоб вам повилазило.
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01.08.2023 00:51 Відповісти
А про блокування своїх ізраїльських новітніх електронних систем навігації й наведення на ціль на російських бомбардувальниках й російських ракетних комплексах, люб'язно представлених путіну й власноруч встановлених - чудесні ізраїльтяни воліють не згадувати?
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31.07.2023 12:41 Відповісти
 
 