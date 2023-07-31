76% євреїв Ізраїлю підтримують надання Україні систем ППО, - ЗМІ

Понад 76% євреїв Ізраїлю вважають, що Єрусалим має дозволити купити Україні системи протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.

Про це свідчать результати опитування Geocartography Knowledge Group, проведеного на замовлення українського посольства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Israel Hayom.

Так, 76% євреїв Ізраїлю вважають, що країна має дати Україні можливість купити системи ППО "Залізний купол", проте близько 24% висловилися проти таких угод.

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив у коментарі виданню, що Україні потрібні системи для захисту від балістичних ракет.

"Якщо Ізраїль не хоче допомогти захистити українців, можливо, він хотів би захистити своїх громадян?", - наголосив дипломат.