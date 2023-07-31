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Окупанти вночі завдали удару по Краматорську, поцілили у промзону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Вночі російські загарбники обстріляли ракетами промислову зону Краматорська.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Наразі влада та рятувальники з'ясовують наслідки руйнувань.

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Автор: Марина Макєєва
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Нехай Краматорськ згадає як він допомагав асвабадітєлям в 14 році.
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31.07.2023 09:29 Відповісти
 
 