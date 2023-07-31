Окупанти вночі завдали удару по Краматорську, поцілили у промзону

Вночі російські загарбники обстріляли ракетами промислову зону Краматорська.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Наразі влада та рятувальники з'ясовують наслідки руйнувань.

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