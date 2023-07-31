Окупанти вночі завдали удару по Краматорську, поцілили у промзону
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Вночі російські загарбники обстріляли ракетами промислову зону Краматорська.
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Наразі влада та рятувальники з'ясовують наслідки руйнувань.
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показати весь коментар31.07.2023 09:29 Відповісти Мені подобається 1
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