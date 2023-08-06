Чехія передала Україні симулятор для навчання пілотів на F-16

У день Повітряних сил президент України Володимир Зеленський побачив роботу симулятора керування винищувачем F-16, який передала Чеська Республіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"На цьому симуляторі українські військові нині вивчають особливості сучасної техніки та її можливості", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду зразків зброї та військової техніки Зеленський випробував роботу комплексу на практиці та влучив в одну з віртуальних мішеней - Ту-95.

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Нагадаємо, у День Повітряних сил Збройних Сил України президент Володимир Зеленський оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, які перебувають на озброєнні українських захисників неба, поспілкувався з воїнами, а також узяв участь у погашенні поштового набору "Винищувачі зла".