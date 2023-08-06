УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13194 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні
6 572 30
Зеленський (17459) Чехія (1002) Повітряні сили (1266) F-16 (411)

Чехія передала Україні симулятор для навчання пілотів на F-16

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16

У день Повітряних сил президент України Володимир Зеленський побачив роботу симулятора керування винищувачем F-16, який передала Чеська Республіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"На цьому симуляторі українські військові нині вивчають особливості сучасної техніки та її можливості", - йдеться в повідомленні. 

Під час огляду зразків зброї та військової техніки Зеленський випробував роботу комплексу на практиці та влучив в одну з віртуальних мішеней - Ту-95.

Також читайте: Перша група українських пілотів готова до навчань на F-16, - Politico

Нагадаємо, у День Повітряних сил Збройних Сил України президент Володимир Зеленський оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, які перебувають на озброєнні українських захисників неба, поспілкувався з воїнами, а також узяв участь у погашенні поштового набору "Винищувачі зла".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
06.08.2023 20:42
+15
Краше б він у Беню влучив *****
показати весь коментар
06.08.2023 20:23
+14
А хто давно та потаємно встановив в Україні симулятор верховної влади?
показати весь коментар
06.08.2023 20:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краше б він у Беню влучив *****
показати весь коментар
06.08.2023 20:23 Відповісти
А хто давно та потаємно встановив в Україні симулятор верховної влади?
показати весь коментар
06.08.2023 20:25 Відповісти
Да известно кто. Только тсссс... Зеледеннт и дерьмак не агенты рабссеи. Только тссс. Уже банили на сутки и не факт что опять. Но правду говорнить всегда правильно, полезно и приятно!
показати весь коментар
06.08.2023 20:28 Відповісти
Вам ще свезло..мене мінімум на 3 доби банять))
показати весь коментар
06.08.2023 20:33 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
показати весь коментар
06.08.2023 20:29 Відповісти
Ничё себе. После обучения украинских лётчиков удостоверение номер один будет выдано Зеленскому.
показати весь коментар
06.08.2023 20:30 Відповісти
В нього вже є
показати весь коментар
06.08.2023 20:40 Відповісти
Оце воэн! Прямо Ахілл, син Пелея😄
показати весь коментар
06.08.2023 20:31 Відповісти
Рємба
показати весь коментар
06.08.2023 20:35 Відповісти
ЗеРемба
показати весь коментар
06.08.2023 21:55 Відповісти
Ну як він міг не побавитись!
Більш робити все одно нема чого. На з'йомку чергового гундосика текст ще не привезли.
показати весь коментар
06.08.2023 20:37 Відповісти
О, пішов пуйла мавпити той теж ******** винищувачі, батискафи, коней, стерхів.

Пропоную, ото з якихось волонтерських придбань, чи військових допомог світу, надати Бубочці міношукач! І відправити у відрядженя випробовувати у польових умовах!
показати весь коментар
06.08.2023 20:39 Відповісти
От як закрити рота отим ************ зеленим. От ще залишлись чехі та словаки - от побити горщіки з ними зеленим супердіпломатам і все.
показати весь коментар
06.08.2023 20:41 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2023 20:42 Відповісти
Муляжі теж грошей коштують: надувний літак, як тойота корола вартує!

показати весь коментар
06.08.2023 21:35 Відповісти
Цікаво за «агентів» кацапи написали. СБУ агов?! Що із кацапськими агентами на цих аеродромах?!
показати весь коментар
06.08.2023 22:13 Відповісти
Дякуємо Чехії!
показати весь коментар
06.08.2023 20:46 Відповісти
Ну всё. Понеслось. Теперь щука, стерхи, амфора, голым на коне...
показати весь коментар
06.08.2023 20:46 Відповісти
и в палатке с Ермачелло
показати весь коментар
06.08.2023 21:57 Відповісти
не пускайте пианиста он его паламает
показати весь коментар
06.08.2023 20:52 Відповісти
On ( tobish ZE ) , pasledneie vremia ( i ne toka ) mnoga ***** kopiruet ....ni k dabru eto
показати весь коментар
06.08.2023 20:53 Відповісти
симулятор, стимулятор - какая разница
показати весь коментар
06.08.2023 20:55 Відповісти
Симулятор президента на симуляторі літака симулював роботу.
показати весь коментар
06.08.2023 21:21 Відповісти
Загнали дичину для презедента.
показати весь коментар
06.08.2023 21:30 Відповісти
от чого-чого, а симулякрів у нас повно. Можемо навіть імпортувати.
показати весь коментар
06.08.2023 21:40 Відповісти
Симулятор - дуже класна штука ,а точніше кабіна в якій всі прибори
як у F- 16 ,щоби наші хлопці навчалися 👍🏼👍🏼👍🏼
Щира подяка Чехіі ‼️

показати весь коментар
06.08.2023 21:47 Відповісти
Симулякр президента випробував симулятор f-16 🤣
показати весь коментар
06.08.2023 22:05 Відповісти
Сподіваюся, в реалі цьому клоуну дали трохи пограти в VR окулярах на Sony PlayStation запевнивши, що це і є симулятор, а про місце знаходження справжнього ЗЕбіли не в курсі, адже в інакшому випадку туди скоро прилетить "калібр" чи "шахед".
показати весь коментар
06.08.2023 22:06 Відповісти
На жаль , мало часу! Якщо, до кінця року , Єрмак і " К " будуть продовжувати обплутувати Україну своїм павутинням ......, буде тяжко !
показати весь коментар
06.08.2023 23:37 Відповісти
а єрмак я так розумію не помістився в кабіну
показати весь коментар
07.08.2023 00:46 Відповісти
 
 