Воїни 3-ї ОШБ займають позиції окупантів під Бахмутом. ВIДЕО

6 серпня у мережу потрапило відео, як воїни 3-ї окремої штурмової бригади займають позиції окупантів під Бахмутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднене у телеграмі 3-ї ОШБ.

У повідомленні зазначається: "Зайняли відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута. Поки противник вів вогонь по сусідній лісосмузі, малими групами бійці просунулися та закріпилися у під*рських бліндажах. Виконали завдання бійці 3-ї роти 1-го штурмового бату".

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