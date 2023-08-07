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Воїни 3-ї ОШБ займають позиції окупантів під Бахмутом. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

6 серпня у мережу потрапило відео, як воїни 3-ї окремої штурмової бригади займають позиції окупантів під Бахмутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднене у телеграмі 3-ї ОШБ.

У повідомленні зазначається: "Зайняли відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута. Поки противник вів вогонь по сусідній лісосмузі, малими групами бійці просунулися та закріпилися у під*рських бліндажах. Виконали завдання бійці 3-ї роти 1-го штурмового бату".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Хлопці , Ви наші Героі , молимось за Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.08.2023 00:14
+17
Молодцы бойцы! Убейте тех врагов, которые не сдаются и возвращайтесь из боев живыми и невредимыми!
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07.08.2023 00:18
+13
Молодці! Просуватись, займати ворожі позиції і берегти своє і побратимів життя!
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07.08.2023 00:28
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Хлопці , Ви наші Героі , молимось за Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.08.2023 00:14 Відповісти
Молодцы бойцы! Убейте тех врагов, которые не сдаются и возвращайтесь из боев живыми и невредимыми!
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07.08.2023 00:18 Відповісти
Молодці! Просуватись, займати ворожі позиції і берегти своє і побратимів життя!
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07.08.2023 00:28 Відповісти
Хлопци, уничтожайте кассавов и возвращайтесь живыми
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07.08.2023 00:43 Відповісти
Чому кассавов? Якщо вони просто кацапи!
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07.08.2023 04:39 Відповісти
Які інтелігентні хлопці!
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07.08.2023 01:03 Відповісти
Мабуть командир ще молодий парубок, та керує дорослими (а може і ні) бійцями. Але все рівно йому та бійцям ЩИРА ПОВАГА та НИЗЬКИЙ УКЛІН!!! ДЯКУЮ ВАМ ХЛОПЦІ!!!
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07.08.2023 01:22 Відповісти
У нього просто свій стиль 😎
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07.08.2023 01:35 Відповісти
👌
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07.08.2023 12:38 Відповісти
А тепер вилазьте жаби піддиванні, та проквакайте як треба нищити ворога щиро українською, попиваючи смузі на хіпстерських тусовках! бо виключного вороги України спілкуються російською!
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07.08.2023 02:20 Відповісти
САМ то откель квакаешЪ?.....
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07.08.2023 10:03 Відповісти
так я ж не жаба!
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07.08.2023 14:14 Відповісти
Командир молодець що розосереджує бійців... Начебто у кулеметника пк з нспу, якщо так, то це дуже хороша річ
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07.08.2023 11:13 Відповісти
 
 