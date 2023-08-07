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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 240 осіб (+540 за добу), 4244 танки, 4977 артсистем, 8270 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 250 240 військових РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 250240 (+540) осіб ліквідовано,
танків - 4244 (+7) од,
бойових броньованих машин - 8270 (+8) од,
артилерійських систем - 4977 (+12) од,
РСЗВ - 709 (+4) од,
засоби ППО - 467 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 311 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4154 (+28),
крилаті ракети - 1377 (+18),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7451 (+10) од,
спеціальна техніка - 735 (+1).
Топ коментарі
+34 Михайло Сергієнко 8a27726f
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+26 ZoV KobZona
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Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 7 июля это 74545 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 14 июля 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Якийсь анонім, що підписується "Iegor Savytskiy" чеше, аж з штанів виплигує, що то неправда, що Генштаб "маніпулює", що він вірить більше західним розвідкам (які взагалі нічого не кажуть практично, повторюючи або дані Генштабу, або взагалі мовчать - немає ні одного офіційного повідомлення щодо цього - і всі "повідомлення" щодо цього або "з неназваних джерел розвідки" - тобто вигадки - або тупо повторювання ************** брехні), ніхто нічого не знає, але він впевнений, що втрати кацапів в разі нижчі. А ще він просто по підручнику *************** торочить, як папуга якісь совкові "нормативи" щодо загиблих та поранених...
Кому ж вірити, га?
А надішлю-ка я до дупи провокатора "Iegor Savytskiy" і буду продовжувати читати зведення Генштабу ЗСУ, який за відвертою брехнею поки що ні разу не був пійманий. Бо я точно знаю, що прильоти хаймарсів в ппд та всілякі гуртожитки, набиті загарбниками під зав'язку, ніхто ніде, окрім Генштабу ЗСУ, не рахує. І реальні втрати загарбника вбитими насправді більші, ніж ті, які вказує Генштаб ЗСУ. Бо якщо було б інакше - ми б і досі воювали з кадровими та контрактниками ************. Але ні - зараз війна іде практично повністю з чмобіками. А це означає, що в засрашинців за півтора роки війни реально повністю змінився склад армії, а це принаймні 600'000 осіб. От і виходить - ЗСУ вбили 250'000, а ще півмільйона - поїхало каліками по селам (якщо взагалі доїхали, Генштаб не веде облік тих, хто тисячами дохне в шпиталях луганської та ростовської області).
Як повідомляє Телеграм-канал "Кремлівська табакерка" з посиланням на два джерела в російському Генштабі, російські загарбники накрили артилерією своїх.
Інцидент нібито стався неподалік Роботиного. Група російський окупантів переодяглася у форму ЗСУ і намагалася зайти в тил українських військ. Втім, російський дрон зафіксував групу, ідентифікував окупантів воїнами ЗСУ, передав координати російській артилерії, а та розгромила диверсантів-невдах.
"Через неузгодженість дій "дружнім вогнем" було вбито 32 особи. На цьому лиха не закінчилися, після удару ворог (тобто Сили оборони України - УНІАН) виявив позиції нашої артилерії та накрив її касетними снарядами. Ще 19 людей загинуло, є багато поранених, зокрема тяжко", - пише канал.
Винуватцем трагедії став командир, який змусив військових переодягнутися в українську форму і нічого нікому не сказав. Відразу після удару артилерії по своїх він зрозумів, що накоїв, і дезертував із позицій. Його зараз шукають.
"Ворог почав тиснути сильніше, тому на фронті почастішали випадки таких неузгоджених дій", - розповіло одне з джерел.
Тим паче при такій укріпленій обороні 🤬
43! одиниці техніки та 540 чумардосів.
Чверть ляма хороших денацифікованих руськіх!
Техніка трохи просіла, масовані повітряні атаки продовжуються.
Рахунок ППО:спецтехніка 1:1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 250 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...