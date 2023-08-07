Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 240 осіб (+540 за добу), 4244 танки, 4977 артсистем, 8270 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 250 240 військових РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 250240 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 4244 (+7) од,

бойових броньованих машин - 8270 (+8) од,

артилерійських систем - 4977 (+12) од,

РСЗВ - 709 (+4) од,

засоби ППО - 467 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4154 (+28),

крилаті ракети - 1377 (+18),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7451 (+10) од,

спеціальна техніка - 735 (+1).

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