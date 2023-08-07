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Новини Війна в Україні Війна
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армія РФ (13497) Генштаб ЗС (4520) ліквідація (1953) знищення (4127)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 240 осіб (+540 за добу), 4244 танки, 4977 артсистем, 8270 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 250 240 військових РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 250240 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 4244 (+7) од,

бойових броньованих машин - 8270 (+8) од,

артилерійських систем - 4977 (+12) од,

РСЗВ - 709 (+4) од,

засоби ППО - 467 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4154 (+28),

крилаті ракети - 1377 (+18),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7451 (+10) од,

спеціальна техніка - 735 (+1).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському та Бахмутському напрямках воїни ЗСУ стійко тримають оборону, за добу відбулось 50 бойових зіткнень, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 240 осіб (+540 за добу), 4244 танки, 4977 артсистем, 8270 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+34
Чверть мільйона хороших москалів
Тихих москалів
Смирних москалів...
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07.08.2023 08:05
+26
С очередным юбилеем !!! Дасто Бог- не с последним.
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07.08.2023 08:05
+26
С ЧЕТВЕРТАКОМ ВАС, КАЦАПЫ!
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07.08.2023 08:08
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Чверть мільйона хороших москалів
Тихих москалів
Смирних москалів...
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07.08.2023 08:05 Відповісти
Не буває хороших москалів! Навіть коли воно здохло....
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07.08.2023 09:25 Відповісти
Нажаль немає чверть мільйона "хороших". Бо це загальні втрати - вбиті + поранені.
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07.08.2023 11:42 Відповісти
немає такого формулювання "загальні втрати" щодо живої сили. є формулювання ліквідовані як тут подає Генштаб і є формулювання "безповоротні втрати у живій силі - це вбиті + поранені, які вже не зможуть стати в стрій або померли + зниклі безвісти + потрапили в полон. тобто поточна цифра втрат у живій силі орків є навіть занижена в порівнянні з тим, що нарахували самі орки. а орки свої втрати знають. інша справа, що їм на них пох, то таке.
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07.08.2023 11:56 Відповісти
Не пишіть маячню. Якраз немає такого поняття як "Ліквідовані" у військовій справі. "Загальні втрати" якраз є таке поняття - це санітарні та безповоротні разом. Підрахунок нашого Генштабу дуже грубий та неточний, вони рахують навіть просто десятками, що вже говорить про неточність. Окрім того існує логіка війни, яка за останні років 100 незмінна - співвідношення вбитих до поранених 1 до 3-4. А отже, 250 тис вбитих це нереально, бо загальні втрати були би орієнтовно 750-1000 тис. І до того є дані розвідки США та інші джерела по втратам, вбитих близько 70-75 тис кацапів, інше то поранені.
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07.08.2023 12:40 Відповісти
придивіться уважніше фото з Генштабу. там усе чітко видно - "ліквідовано особового складу" це ж не я сам видумав. а лише прицитував фото із Генштабу. навіть британська і американська розвідка не знає поштучно точні цифри втрат орків. втрати орків знають точно лише самі орки. а оскільки орки не є монолітом і там між різними групами орків бувають тертя, то ймовірність витоку даних про їхні втрати є немаленька. ось дані з їхніх джерел, щоправда дані ці вже несвіжі - Суббота 8 июля 2023г., в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 236158 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 7 июля это 74545 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 14 июля 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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07.08.2023 13:16 Відповісти
Я довіряю Західним розвідкам більше, як показує практика помиляються вони дуже рідко. Я знаю і бачу що "Ліквідовано" написано, але це маніпулятивна подача інформації, насправді то загальні приблизні втрати кацапів. Щодо витоку, дайте посилання будь ласка де ви такі дані взяли? Я уважно слідкую за подіями та даними, ніколи таких чисел не бачив. Звучит як фейк.
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07.08.2023 13:24 Відповісти
ні, ви відпрацювуєте ольгінсько-подляківський наратив, аби спеціально в кілька разів занизити реальні втрати ворога з метою нав"язати українцям думку, що, буцімто, "касапів перемогти "неможливо" - а тому, мовляв, треба "дагаварівацца пасєрєдінє" - тобто дати росіянам перепочинок в війні, "закріпити" за ними окуповані ними території, перестати їх вибивати звідти, дозволити їм ще глибше там закріпитися та цілковито винищити/депортувати/русифікувати там українців та навезти замість українців свого "мотлоху". А потім, коли під соусом "миру" касапи будуть укріплюватися та посилюватися, Україну, поруйновану війною, будуть продовжувати ослаблювати й добивати "плісняві", щоб, коли росія піде на нас знову - добити нас вже остаточно
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07.08.2023 13:49 Відповісти
Відпрацьовуєте якраз ви, пишете якусь туфту та фейки. Ви наче хворі на голову, по вашим писулькам. Кацапів можна і треба перемогти, але звиздобольство та фейки ніяк з цим не допоможуть, як то кажуть - дурень думкою багатіє та й тільки.
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07.08.2023 14:04 Відповісти
Генштаб ЗСУ, який має найточнішу інформацію, сказав - ліквідовано чверть мільйона.

Якийсь анонім, що підписується "Iegor Savytskiy" чеше, аж з штанів виплигує, що то неправда, що Генштаб "маніпулює", що він вірить більше західним розвідкам (які взагалі нічого не кажуть практично, повторюючи або дані Генштабу, або взагалі мовчать - немає ні одного офіційного повідомлення щодо цього - і всі "повідомлення" щодо цього або "з неназваних джерел розвідки" - тобто вигадки - або тупо повторювання ************** брехні), ніхто нічого не знає, але він впевнений, що втрати кацапів в разі нижчі. А ще він просто по підручнику *************** торочить, як папуга якісь совкові "нормативи" щодо загиблих та поранених...

Кому ж вірити, га?

А надішлю-ка я до дупи провокатора "Iegor Savytskiy" і буду продовжувати читати зведення Генштабу ЗСУ, який за відвертою брехнею поки що ні разу не був пійманий. Бо я точно знаю, що прильоти хаймарсів в ппд та всілякі гуртожитки, набиті загарбниками під зав'язку, ніхто ніде, окрім Генштабу ЗСУ, не рахує. І реальні втрати загарбника вбитими насправді більші, ніж ті, які вказує Генштаб ЗСУ. Бо якщо було б інакше - ми б і досі воювали з кадровими та контрактниками ************. Але ні - зараз війна іде практично повністю з чмобіками. А це означає, що в засрашинців за півтора роки війни реально повністю змінився склад армії, а це принаймні 600'000 осіб. От і виходить - ЗСУ вбили 250'000, а ще півмільйона - поїхало каліками по селам (якщо взагалі доїхали, Генштаб не веде облік тих, хто тисячами дохне в шпиталях луганської та ростовської області).
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07.08.2023 15:47 Відповісти
Ти брехливий бот як і всі інші що тут строчили комменти мені. 1 - я не анонім це моє реальне ім'я, а от ти скоріш за все анонім, бо ти брехливий бот. 2 - Генштаб надає точні дані - брехня, бо дані округлені до десятків, отже вони не точні, ти і сам пишеш що вони не рахують вбитих від хаймарсів та у шпиталях тобто вони зовсім неточні, ти сам собі суперечиш. 3 - дані західних розвідок то неназвані джерела - знову брехня, бо названі - Пентагон, Урсула фон Дер Ляєн, Бен Воллес і багато інших. 4 - про совкові нормативи - знову брехня, бо це загальноприйнята логіка війни, у НАТО у совку та будь де інде. 5 - воюють зара одні чмобіки - і знову брехня! Бо за даними нашого Генштабу у кацапів суміш регулярного війська з чмобіками, наприклад на напрямках Сватово та Кремінна є багато ВДВ підрозділів, не чмобів. Короче, ти повне брехло. І ще працюєш на кацапів мовляв ми вже перемагаємо, всьо, мільон втрат у каців, ще парц тижнів і кінець, не треба нічого робити, розслабте булки. Отже йдеш за руськім воєнним корабльом + у спам разом з усіма іншими брехливими ботами.
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07.08.2023 16:16 Відповісти
якщо ви уважно слідкуєте за подіями і новинами, то про це джерело надання інформації про втрати орків мали би давно знати. це джерело відоме. і воно російське. більше того, це джерело з російських військових кругів, у якого дуже багато інформації зсередини, що творитьсья в кремлі і навколо кремля. і це джерело ще у травні минулого року писало, що путєн оголосить чмобілізацію, тільки постійно її затягував, бо він є нерішучий і сцикун. і тільки коли ЗСУ обвалили кацапам їхній харківський фронт, то тоді те сцикло підгоріло і оголосило про чмобілізацію.
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07.08.2023 14:59 Відповісти
поясни. на счет было.
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07.08.2023 21:14 Відповісти
Ще рік тому Генштаб пояснив, що у зведенні вказується кількість саме вбитих москалів. Але жирафи досі затято туплять.
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07.08.2023 14:27 Відповісти
иФан - а ты убитый или раненый в этой статистике...?
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07.08.2023 16:17 Відповісти
С очередным юбилеем !!! Дасто Бог- не с последним.
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07.08.2023 08:05 Відповісти
С ЧЕТВЕРТАКОМ ВАС, КАЦАПЫ!
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07.08.2023 08:08 Відповісти
У Запорізькій області російські окупанти накрили один одного "дружнім вогнем".

Як повідомляє Телеграм-канал "Кремлівська табакерка" з посиланням на два джерела в російському Генштабі, російські загарбники накрили артилерією своїх.

Інцидент нібито стався неподалік Роботиного. Група російський окупантів переодяглася у форму ЗСУ і намагалася зайти в тил українських військ. Втім, російський дрон зафіксував групу, ідентифікував окупантів воїнами ЗСУ, передав координати російській артилерії, а та розгромила диверсантів-невдах.


"Через неузгодженість дій "дружнім вогнем" було вбито 32 особи. На цьому лиха не закінчилися, після удару ворог (тобто Сили оборони України - УНІАН) виявив позиції нашої артилерії та накрив її касетними снарядами. Ще 19 людей загинуло, є багато поранених, зокрема тяжко", - пише канал.

Винуватцем трагедії став командир, який змусив військових переодягнутися в українську форму і нічого нікому не сказав. Відразу після удару артилерії по своїх він зрозумів, що накоїв, і дезертував із позицій. Його зараз шукають.

"Ворог почав тиснути сильніше, тому на фронті почастішали випадки таких неузгоджених дій", - розповіло одне з джерел.
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07.08.2023 08:48 Відповісти
ГОЙДА, гопник из обоссаной питерской подворотни....
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07.08.2023 09:53 Відповісти
Тебя опять терзают смутные сомнения ,Ифан? УспаГойся и получай удовольствие
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07.08.2023 09:01 Відповісти
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07.08.2023 08:24 Відповісти
Но интенсивность отправки москалей к кобзону при наступлении меньше чем при защите, кто там шарит, єто норм?
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07.08.2023 08:45 Відповісти
Захищатися легше ніж штурмувати (
Тим паче при такій укріпленій обороні 🤬
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07.08.2023 08:56 Відповісти
Минув 3456 день москальсько-української війни.
43! одиниці техніки та 540 чумардосів.
Чверть ляма хороших денацифікованих руськіх!
Техніка трохи просіла, масовані повітряні атаки продовжуються.
Рахунок ППО:спецтехніка 1:1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 250 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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07.08.2023 09:03 Відповісти
Але "Бук" не можна порівнювати з БТМ чи МДК.
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07.08.2023 09:29 Відповісти
Взагалі умовно відносити до однієї категорії "спецтехніка" такі зразки як БТМ, МДК, різноманітні станції РЕР та РЕБ, РЛС для арти та різноманітні системи управління.
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07.08.2023 09:43 Відповісти
Ну, якщо, сюди входять РЕБи, РЛСи, а не тільки інженерна техніка - то погоджуюся. Але було б цікаво знати розкладку. Авто з цистернами окремий рядок... По РЕБ, РЛС, РЕР, думаю, було б цікавіше.
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07.08.2023 09:54 Відповісти
Я просто вдоволений. 250к.
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07.08.2023 10:02 Відповісти
Киев за 3 дня берут второй год угандошив четверть миллиона узких , , орда дегенератов - алкашей, наркоманов , лишнехромосомных
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07.08.2023 12:33 Відповісти
Сектор приз на барабане!
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07.08.2023 14:26 Відповісти
 
 