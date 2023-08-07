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Новини Політика України
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Європейський суд з пр... (403) Логвинський (68)

Через політичне переслідування ексвіцепрезидента ПАРЄ Україна входить у конфлікт з Європейським судом з прав людини, - документ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

логвинський

Політичне переслідування ексвіцепрезидента ПАРЄ, колишнього народного депутата України Георгія Логвинського призведе до конфлікту з Європейським судом з прав людини та втратою міжнародного іміджу України.

Про це у відкритому зверненні заявляють експерти ЄСПЛ - Харківська правозахисна група, а також ряд міжнародних та українських правозахисників, передає Цензор.НЕТ.

Приводом для відкритого звернення стало заочне вручення слідчими НАБУ підозри та оголошення в розшук віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи у 2017-2018 роках, адвоката Георгія Логвинського. Він, на переконання захисників, як адвокат захищав інтереси компанії, майном якої в 2008 році незаконно заволоділа держава. Незважаючи на виграний компанією суд, держава майно не повернула, кошти не сплатила. ЄСПЛ підтвердив порушення з боку держави та виніс відповідне рішення. НАБУ ж вважає, що звернення до суду та виконання рішення, включаючи рішення ЄСПЛ, є злочинним.

Згідно з заявою правозахисників, незважаючи на безпрецедентне рішення пленуму ЄСПЛ, яке встановив грубе порушення з боку НАБУ в цій справі, антикорупційне бюро продовжило розслідування проти Логвинського, що кваліфікується як політичне переслідування.

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"На даний час на фінальній стадії в Європейському суді з прав людини знаходяться заяви Георгія Логвинського та заяви підозрюваних у вказаному к/п проти України у зв’язку з порушенням при здійсненні розслідування норм Конвенції із захисту прав людини і основних свобод, зокрема, ст. 6 (право на справедливий суд), ст. 8 (право на повагу до особистого життя) та ст. 18 (політично вмотивовані переслідування) (заяви №32671/20, №25382/20, №41027/20). Вони вже пройшли стадію комунікації та очікують розгляду по суті", - зазначається у заявах.

На думку правників, визнання з боку ЄСПЛ незаконності дій НАБУ та САП у відношенні до Логвинського стане вперше визнаним з часів Януковича політичним переслідуванням в Україні.

"Вимагаємо від керівництва САП ухвалити рішення на захист інтересів держави та верховенства права і закрити це ганебне кримінальне провадження", - йдеться у зверненні громадських діячів.

Крім того, через конфлікт з ЄСПЛ Україна матиме й інші негативні наслідки.

"Розслідування прямо втручається в діяльність ЄСПЛ, на розгляді в якому знаходяться у фінальній стадії міждержавні справи "Україна проти росії", а також кілька тисяч приєднаних до них індивідуальних скарг громадян України, які мають стратегічне значення для подальших стягнень збитків з рф на користь України (на сотні мільярдів євро). Вказане кримінальне провадження свого часу загальмувало розгляд цих справ ЄСПЛ і завдало шкоди позиціям України", - зазначають підписанти.

Дивіться: Колишньому нардепу Логвинському повідомили про підозру в справі "Золотого мандарину". ВIДЕО

Відкрите звернення підписали, зокрема, лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв; директор Харківської правозахисної групи, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини та співголова Міжнародної Асоціації "Меморіал" Євген Захаров; віцепрезидент Світового єврейського конгресу, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України, виконавчий співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс; президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків Ігор Козловський;

Як повідомлялося, 10 липня на сайті НАБУ з’явилася новина про вручення ексвіцепрезиденту Парламентської асамблеї Ради Європи Георгію Логвинському підозри заочно в межах кримінального провадження 2017 року щодо виконання рішення ЄСПЛ у справі "Золотой Мандарин Ойл" проти України. 2 серпня 2023 року Логвинського оголосили в розшук.

Також відомо, що 6 липня 2020 року було ухвалено рішення Пленуму ЄСПЛ про порушення Україною міжнародних зобов’язань внаслідок непрофесійних дій окремих посадових осіб НАБУ, які здійснювали таємне стеження та збирання доказів в порушення норм національного та міжнародного права та здійснювали тиск на учасників цього процесу. Внаслідок цього ЄСПЛ вперше в історії відмовив у знятті дипломатичного імунітету з Георгія Логвинського. З того часу жодних кроків на виправлення встановлених Європейським судом порушень з боку НАБУ та притягнення винних до відповідальності здійснено не було.

Читайте: Ексдепутат "Народного фронту" Логвинський оголошений у розшук НАБУ. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
ермак с клоуном работают.
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07.08.2023 11:50
+15
Ось так красиво, нашими ж руками, але не напряму, русня зриває справу "Україна проти росії".
А ми такого по відношенню до русні зробити не можемо. Треба мати свою агентуру у структурах влади.
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07.08.2023 11:49
+10
Яу ви думаєте, чому саме за цю справу європейці дали нашим правоохоронцям по руках? Логвінський всіх купив? 🤔 А може наші слідопити просто не мають достатніх доказів? Може є лише полвтичне замовлення? І друге. Про Коломойського. Доказів є достатньо, але НАБУ не робииь таких красивих дій Чому?
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07.08.2023 12:14
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судячи з риторики в заяві читати її слід як...

Через політичне переслідування ексвіцепрезидента ПАРЄ Україна входить у конфлікт з Європейським судом з прав людини, - Логвінський
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07.08.2023 11:49 Відповісти
Вони просто залякують аби хоч так витягти свого корєша з під відповідальності, а у реаліях ПАРЕ НЕ ПРОТИ, треба лише довести винуватість у суді, а от якщо не зможуть довести, то тоді це дійсно буде можливим називати політичним переслідуванням!!!
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07.08.2023 12:11 Відповісти
Ось так красиво, нашими ж руками, але не напряму, русня зриває справу "Україна проти росії".
А ми такого по відношенню до русні зробити не можемо. Треба мати свою агентуру у структурах влади.
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07.08.2023 11:49 Відповісти
І з чого такий висновок?! Одне до одного не має НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ!!!
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07.08.2023 12:12 Відповісти
І ДАСУ чомусь саме зараз, під час контрнаступу, раптом стало вважати незаконною закупівлю палива як з ПДВ, так і без ПДВ. Одночасно. Збіг, не інакше.
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07.08.2023 12:30 Відповісти
ермак с клоуном работают.
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07.08.2023 11:50 Відповісти
Логвинскому лапти плели еще при По , потому что чувак именитый барыга со-стажем
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07.08.2023 12:31 Відповісти
збіговисько людей певної національності васбуділось за малую толіку від шахрая. відпрацьовують не гірше дінамавскіх СЄРЬдєц під павєлькою
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07.08.2023 11:54 Відповісти
Яу ви думаєте, чому саме за цю справу європейці дали нашим правоохоронцям по руках? Логвінський всіх купив? 🤔 А може наші слідопити просто не мають достатніх доказів? Може є лише полвтичне замовлення? І друге. Про Коломойського. Доказів є достатньо, але НАБУ не робииь таких красивих дій Чому?
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07.08.2023 12:14 Відповісти
Навіщо Логвинському когось купувати? У нього дружина суддя ЄСПЛ.
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07.08.2023 12:16 Відповісти
І що? Це ще гірше, бо виглядає, як спроба української влади вплинути на ЄСПЛ у рішеннях, де Україна програла. І що там по Коломойському?
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07.08.2023 12:19 Відповісти
А шо, коломойша теж у золотому апельсині долю мав?
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07.08.2023 12:23 Відповісти
Пояснюю для тих, хто в танку. Справу Україна програла у чеснму і відкритому судовому змаганні у ЄСПЛ. Оскільки Україна взяла на себе певні зобов'язання, зокрема стосовно виеонання рвшень ЄСПЛ, то такі вибрики можуть їй дорого коштувати. Дуже дорого. І якби дружина Логвінського була сестрою Єрмака, а не суддею ЄСПЛ, то ніяке НАБУ нічого б не відкривало. Єврпейці все бачать, і про різне ставлення українських правоохоронців до друзів президента і інших громадян теж. А де Коломойський долю мав - Штати розписпли. І в Україну вислали. От лише реакції нема. Вже два роки. Жодної. Тому тут треба або труси одягнути, або хрестик зняти. І щаява правозазисників покликана не Логвіеського захистити, а Україну. В тому числі і від майбутніз виплат і санкцій. Хто цього не рощуміє, тй точно не про Украіну піклується.
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07.08.2023 12:33 Відповісти
Тобто до Золотого апельсину Коломойський стосунку не має? Тоді навіщо ви його взагалі згадуєте?
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07.08.2023 12:38 Відповісти
Ви вирішили клеїти дурня? Для правового поля України важливі лише справи, які стосубттся Золотого ********* (справу по якому нагадаю Україна програла у ЄСПЛ), а все решта - не важливе? 🤔
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07.08.2023 12:52 Відповісти
В статті мова йде про Золотий ******** і конкретних схематозників. Буде стаття про Укрнафту - будемо обговорювати Коломойського.
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07.08.2023 13:18 Відповісти
Ви не в танку, а в бункері? 😲 Пояснюю ще раз - справа про "Золотий ********" рощглядалася у ЄСПЛ. Ніяких доказів схем і вини схематозників Україна не надала і суд програла. Що тут не зрозуміло?
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07.08.2023 15:21 Відповісти
Уявляю собі приблизно 10 схем як "Україна" могла не надати доказів, зважаючи на особисті зв'язки Золотого ********* та його дружини. І це я навіть Академію МВС не закінчував.
От тільки незрозуміло, чому сюди Бєнціона тягнете? У вас є додаткові відомості для слідства?
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07.08.2023 21:16 Відповісти
То шо все -- політичнии -- хер зачепиш
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07.08.2023 11:58 Відповісти
портновці-дермаковці знають що роблять, тупорилий вумний нАріт досі їм у поміч..
а Зєля, схоже, розсмакувала владу і безвідповідальність цієї влади і хоче сцарювати вже до скону
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07.08.2023 12:01 Відповісти
Наші правоохоронці "фахівці" тільки на території України.
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07.08.2023 12:02 Відповісти
Вони не фахівці, а охранка на службі у Зелі.
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07.08.2023 15:03 Відповісти
Не на секунду не сомневаюсь, что этот Логвинский та еще нерпа, которого есть за что подтянуть. Но позвольте, в Украине война, ВСЯ действующая власть сгнила от коррупции и особо не скрываясь дерибанит жалкие остатки госбюджета. НАБУ это не интересно? Нечем заняться кроме как подтягивать какого-то адвокатишку за дела 15-и летней давности? За это в НАБУ получают миллионные зарплаты?
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07.08.2023 12:03 Відповісти
Наявністю інших злочинців якось безглуздо виправдовувати когось конкретного. А правосуддя НА ЧАСІ завжди, саме тому українці НЕ РОЗУМІЮТЬ, чому притягнення до відповідальності Баканова, Татарова, Тарана...... "НЕ НА ЧАСІ"???!!! Тож ДЛЯ ЦЬОГО завжди вчасно, у т.ч. під час війни!!!
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07.08.2023 12:08 Відповісти
Офіс Покидьків плідно працює над тим, щоб остаточно дискредитувати Україну та її державні інститути в очах наших партнерів, щоб позбавити нас підтримки заходу. Ця антидержавна промоскальська шобла почала цей процес ще у 2019 і процес дискредитації країни триватиме, аж доки ця мерзота буде при владі.
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07.08.2023 12:04 Відповісти
Тупа заява яка залякує тим, що ніби те який пост раніше займала людина має якесь значення до правосуддя та відношення до цього з боку міжнародних структур!!! Слід нагадати цим залякувачам про те, що у демократичних країнах вважається НОРМОЮ кримінальна відповідальність БУДЬ ЯКОГО посадовця, навіть найвищого у країні чи у міжнародному органі, у разі якщо у суді доказана його винуватість, хоч президента країни, хоч головуючого у міжнародній організації!!!! ТОЖ БЛЕФУЮТЬ ПО ПОВНІЙ!!!
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07.08.2023 12:05 Відповісти
Ви не уважео читали матеріал. Справу по Золотому ********* держава Україна програла у ЄСПЛ, і замість апеляції, для якої очевидно немає матеріалу, вирішила всупереч рішенню ЄСПЛ переслідувати фіґурантів справи.
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07.08.2023 12:58 Відповісти
"Логвинських" не можна допускати до будь яких державних представницьких структур. Всі нацменшини стали на захист іудея. І всім пофіг що він злочинець! - для них головне що свій по крові...
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07.08.2023 12:15 Відповісти
Одним батона мало, а Логвинський згоден навіть на Золотий апельсин.
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07.08.2023 12:18 Відповісти
Я не знаю, що це за людина. Не сумніваюсь також, що ******* ОПа може переслідувати будь-кого виключно за своїми забаганками. Але якщо він фігурував у економічній справі, то чому у списках підписантів проти переслідування Логвінського не спеціалісти з світовою економіки та права, а преставники Єврейського Конгресу. Чи його звинувачують у сіонізмі? Як тільки у захисниках будь кого по будь-якій справі з'являються представники єврейських організацій я розумію, що вони будуть захищати любого покидька, бо це їхній покидьок. Тобто, справа в таких процесах не в справедливості, а в захисті представника етносу. Щоб не закидали мені антисемітизм зразу кажу- В Ізраілі бував, родичів там маю.
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07.08.2023 12:24 Відповісти
Інколи ворушити старе невигідно жодній стороні конфлікту - ні тому, хто кинув, ні тому, кого кинули. Виявляється, в 2009 році Золотий ******** Ойл Логвинського в українському суді виграв позов про стягнення з належного олігарху Київенерго 54 мільйони грн - тодішніх близько 5 млн доларів. Звичайно, круті пацани таких сум не платять - і у всіх державних структурах у них все "схвачено". Ой, яка цікава історія, коли боротьба бульдогів з-під килиму виходить назовні
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07.08.2023 12:30 Відповісти
Україна на кожного цивільного чоловіка, що утік від війни дивиться не як на біженця, а як на зрадника і злочинця, думаю позовів до Європейського суду з прав людини буде багато.... Оскільки існує Женевська Конвенція "Про захист цивільного населення під час війни і заборону до примушення воювати" і вона іде в розріз із Законом україни "Про військовий обов'язок"
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07.08.2023 12:30 Відповісти
Конвенція - про методи війни, а не про розпорядження державних органів. Так що мимо тазу.
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07.08.2023 12:35 Відповісти
Маячня... Якщо чесно, на тому логвінському тавро ніде ставити.
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07.08.2023 12:41 Відповісти
Наплюйте на эту ПАСЕ - это безсмысленное сборище бюрократов, которое давно пора смыть в унитаз Истории.
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07.08.2023 12:47 Відповісти
Не плутайте ПАРЄ (Парламентську ассамблею Ради Європи) з ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини). Це як зелене і гаряче.
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07.08.2023 13:01 Відповісти
Не юрист,але розумію,що знову влада просто обісралась.
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07.08.2023 12:47 Відповісти
Ой, яка мутна і яка цікава історія. Агата Крісті сьогодні відпочине
https://bihus.info/pomicnica-logvinskogo-dopomagala-zolotomu-mandarinu-kompensuvati-z-budzetu-borg-ahmetova
https://www.chesno.org/akb/case/733/
і ще дуже багато захоплюючого чтива в інтернеті. Як писали в СРСР - це "их нравы", тих, хто 32 роки топче Україну і безпощадно грабує її
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07.08.2023 12:54 Відповісти
...ПАСЕ,обязано суспендировать полномочия по требованию страны!! Это не конфликт со структурами ЕС...
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07.08.2023 13:40 Відповісти
Получается ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ в интересах "кого-то" - превыше Закона , или как ???
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07.08.2023 13:41 Відповісти
Впечатление, что 90% не изволят снизойти до смысла статьи! Их устраивает заголовок. Если ЕСПЧ принял решение вы, его как государство добровольно выполняете потому , что Хартию подписали! Не хотите выполнять обжалуйте, если не получилось, то НАФИГ с ПЛЯЖА! Там не принято, как бывает иногда в наших судах- " Здесь играйте, здесь не играйте, а тут рыбу заворачивали"
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07.08.2023 14:16 Відповісти
Джемільову, Зісельсу, Євгену Захарову і Козловському - довіряю
Значить, Логвинського переслідують з політичних причин. Все, мій висновок - остаточний.
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07.08.2023 14:38 Відповісти
 
 