Через політичне переслідування ексвіцепрезидента ПАРЄ Україна входить у конфлікт з Європейським судом з прав людини, - документ

Політичне переслідування ексвіцепрезидента ПАРЄ, колишнього народного депутата України Георгія Логвинського призведе до конфлікту з Європейським судом з прав людини та втратою міжнародного іміджу України.

Про це у відкритому зверненні заявляють експерти ЄСПЛ - Харківська правозахисна група, а також ряд міжнародних та українських правозахисників, передає Цензор.НЕТ.

Приводом для відкритого звернення стало заочне вручення слідчими НАБУ підозри та оголошення в розшук віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи у 2017-2018 роках, адвоката Георгія Логвинського. Він, на переконання захисників, як адвокат захищав інтереси компанії, майном якої в 2008 році незаконно заволоділа держава. Незважаючи на виграний компанією суд, держава майно не повернула, кошти не сплатила. ЄСПЛ підтвердив порушення з боку держави та виніс відповідне рішення. НАБУ ж вважає, що звернення до суду та виконання рішення, включаючи рішення ЄСПЛ, є злочинним.

Згідно з заявою правозахисників, незважаючи на безпрецедентне рішення пленуму ЄСПЛ, яке встановив грубе порушення з боку НАБУ в цій справі, антикорупційне бюро продовжило розслідування проти Логвинського, що кваліфікується як політичне переслідування.

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"На даний час на фінальній стадії в Європейському суді з прав людини знаходяться заяви Георгія Логвинського та заяви підозрюваних у вказаному к/п проти України у зв’язку з порушенням при здійсненні розслідування норм Конвенції із захисту прав людини і основних свобод, зокрема, ст. 6 (право на справедливий суд), ст. 8 (право на повагу до особистого життя) та ст. 18 (політично вмотивовані переслідування) (заяви №32671/20, №25382/20, №41027/20). Вони вже пройшли стадію комунікації та очікують розгляду по суті", - зазначається у заявах.

На думку правників, визнання з боку ЄСПЛ незаконності дій НАБУ та САП у відношенні до Логвинського стане вперше визнаним з часів Януковича політичним переслідуванням в Україні.

"Вимагаємо від керівництва САП ухвалити рішення на захист інтересів держави та верховенства права і закрити це ганебне кримінальне провадження", - йдеться у зверненні громадських діячів.

Крім того, через конфлікт з ЄСПЛ Україна матиме й інші негативні наслідки.

"Розслідування прямо втручається в діяльність ЄСПЛ, на розгляді в якому знаходяться у фінальній стадії міждержавні справи "Україна проти росії", а також кілька тисяч приєднаних до них індивідуальних скарг громадян України, які мають стратегічне значення для подальших стягнень збитків з рф на користь України (на сотні мільярдів євро). Вказане кримінальне провадження свого часу загальмувало розгляд цих справ ЄСПЛ і завдало шкоди позиціям України", - зазначають підписанти.

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Відкрите звернення підписали, зокрема, лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв; директор Харківської правозахисної групи, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини та співголова Міжнародної Асоціації "Меморіал" Євген Захаров; віцепрезидент Світового єврейського конгресу, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України, виконавчий співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс; президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків Ігор Козловський;

Як повідомлялося, 10 липня на сайті НАБУ з’явилася новина про вручення ексвіцепрезиденту Парламентської асамблеї Ради Європи Георгію Логвинському підозри заочно в межах кримінального провадження 2017 року щодо виконання рішення ЄСПЛ у справі "Золотой Мандарин Ойл" проти України. 2 серпня 2023 року Логвинського оголосили в розшук.

Також відомо, що 6 липня 2020 року було ухвалено рішення Пленуму ЄСПЛ про порушення Україною міжнародних зобов’язань внаслідок непрофесійних дій окремих посадових осіб НАБУ, які здійснювали таємне стеження та збирання доказів в порушення норм національного та міжнародного права та здійснювали тиск на учасників цього процесу. Внаслідок цього ЄСПЛ вперше в історії відмовив у знятті дипломатичного імунітету з Георгія Логвинського. З того часу жодних кроків на виправлення встановлених Європейським судом порушень з боку НАБУ та притягнення винних до відповідальності здійснено не було.

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