З російського полону вдалося повернути вже 2598 українців, - Лубінець
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Разом із 22 українськими воїнами, яких вдалося визволити з російського полону, повернулося додому вже 2598 українців.
Про це написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
"Довгоочікувана новина — 22 українських воїнів вдома! Це захисники України, які брали участь у боях на різних напрямках. Наймолодшому бійцю всього 23 роки. Серед них є поранені. Попереду на воїнів чекає реабілітація. Наразі додому повернулося 2 598 українців. Це 48-й обмін, який вдалося провести", - заявив він.
Омбудсмен додав, що наша держава здійснює всі можливі кроки, аби повертати додому своїх громадян. За його словами, кожна репатріація — це результат кропіткої роботи.
Нагадаємо, 7 серпня Україна повернула з російського полону ще 22 захисників, зокрема офіцерів, які брали участь у боях проти загарбників.
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