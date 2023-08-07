З російського полону вдалося повернути вже 2598 українців, - Лубінець

Разом із 22 українськими воїнами, яких вдалося визволити з російського полону, повернулося додому вже 2598 українців.

Про це написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Довгоочікувана новина — 22 українських воїнів вдома! Це захисники України, які брали участь у боях на різних напрямках. Наймолодшому бійцю всього 23 роки. Серед них є поранені. Попереду на воїнів чекає реабілітація. Наразі додому повернулося 2 598 українців. Це 48-й обмін, який вдалося провести", - заявив він.

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Омбудсмен додав, що наша держава здійснює всі можливі кроки, аби повертати додому своїх громадян. За його словами, кожна репатріація — це результат кропіткої роботи.

Нагадаємо, 7 серпня Україна повернула з російського полону ще 22 захисників, зокрема офіцерів, які брали участь у боях проти загарбників.