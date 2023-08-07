З російського полону визволили ще 22 українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Україна повернула з російського полону ще 22 захисників, зокрема офіцерів, які брали участь у боях проти загарбників.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.
Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що визволені захисники пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.
Світлини визволених воїнів також публікує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Будь ласка, зачекайте...
«95 кагал» обдурив бійців елітного підрозділу «Азов», коли Верховний Головнокомандувач ЗСУ дав команду захисникам Маріуполя здатися в полон «на милість переможця».
Перед здаванням у полон оркам багато військовослужбовців «АЗОВА» зателефонували додому своїм рідним і казали, що дуже скоро будуть у безпеці. Вони були впевнені, що їх в автобусах відправляють у якусь третю країну. Їм про це сказали на перемовинах. Але зелена влада їх надурила.
Яка «милість» у російських православних та погані бурятів відома за подіями на Донбасі. Московитські окупанти кастрували, а після тортур електрострумом, відрізали голови українським полоненим та грали ними у футбол.
У будівлі УБОЗу у Горлівці громадянин Російської Федерації диверсант ГРУ Ігор Безлер (прізвисько «Біс») організував кімнату під назвою «НКВС». На допитах у цій пекельній кімнаті орки черешком ложки виколювали очі українським полоненим, ножем вирізали язик, відрізали вуха, вирізали серце, прив'язували тросом труп до вантажівки та тягали вулицями Горлівки.
Одесити ховали хлопців загиблих на Донбасі, які мали відрізані вуха, відрубані пальці на руках і прострілені ступні ніг. У деяких трупів були просвердлені дрилем колінні філіжанки та зрізані разом зі шкірою державні символи.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
І не завдяки ермачку, а завдяки воїнам нашим, які поповнили обмінний фонд!...
А гімн-Опа зразу піариться!...
дати всіх вбити або тоді в травні назвати це полоном?
тільки не заспівуй знов про чонгар, про ракети та про асфальт.
Чітко скажи - що потрібно було зробити замість здачі "на евакуацію".
І треба було дати ПРАВО ВИБОРУ!...
... Почитайте, що з ними творили !....
Напиши: як треба було зробити.
- Простіть Воїни, ми -політичне керівництво нашої держави, завели вас в ситуацію, в якій ми не можемо нічим вам допомогти! ( Це честно!)
- Вихід з критичної ситуації ви шукаєте самі: або йти на прориви, гинути в бою, або здаватися ворогові, від якого, ви знаєте, вам не буде пощади!...
Відверто, жахливо, але честно!...
Рейтинг влади - мінус 100!...
Що зробили : " ми домовилися" !!!!...
Народ - слава найвеличнішому, подяка за порятунок!!!!...
Таке ж було!... Рейтинг влади догори, МО і ГУР - зберігаймо тишу!...
І що: спалили заживо десятки, закатували страшними муками!...
Зате влада не причому!...
Це і так було сказано кому треба, і всі кому треба це розуміли.
Тобі просто хотілося сидячи на дивані це обсмоктати та притрусити зрадою.
Якщо б політичне керівництво робило так ізаяви, то в червні був би не Лісічанськ, а Слов'янськ, Харків і Миколаїв.
Народ не забуде, хто здав Азовців на смерть і страшні муки!...
Всі винні за все заплатять!...
Бог точно все бачить!...
Ще 7 поколінь будуть покарані!...
Давайте тоді всіх так зустрічати, як командирів Азову. Чи слуги ділять вже людей. На кому можно попіаритися. А кому фото, флаг, швидка, і цигарки.
Як же задовбали ці довбані слуги.
і це в той час , коли поранених кацапів у нас лікують , миють , видають
чисту білизну і три рази на день годують😠
Один полонений русофашист нам обходиться в 10 000 грн . на добу 🙁
Воінам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Одужуйте, рідненькі, і відігрівайтесь душею.