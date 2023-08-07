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З російського полону визволили ще 22 українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна повернула з російського полону ще 22 захисників, зокрема офіцерів, які брали участь у боях проти загарбників.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.

Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що визволені захисники пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

Світлини визволених воїнів також публікує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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З російського полону визволили ще 22 українських захисників 01
З російського полону визволили ще 22 українських захисників 02

З російського полону визволили ще 22 українських захисників 03
З російського полону визволили ще 22 українських захисників 04
З російського полону визволили ще 22 українських захисників 05
З російського полону визволили ще 22 українських захисників 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Здавали тисячами " на евакуацію", визволяють десятками!...
І не завдяки ермачку, а завдяки воїнам нашим, які поповнили обмінний фонд!...
А гімн-Опа зразу піариться!...
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07.08.2023 12:23
+23
Як він встигає і полонених визволяти і договорняки в Саудівській Аравії мутити???
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07.08.2023 12:11
+18
Чудова новина про повернення наших захисників, але невже нема кому повідомляти про це, крім дєрьмака?
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07.08.2023 12:26
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Як він встигає і полонених визволяти і договорняки в Саудівській Аравії мутити???
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07.08.2023 12:11 Відповісти
Вертлявий як Фігаро.
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07.08.2023 12:14 Відповісти
Між крапель в дощ пролізе,і сухий лишиться...
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07.08.2023 15:06 Відповісти
До чого зараз саме це?!
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07.08.2023 12:36 Відповісти
Ihor Opatsa "Здавали тисячами " на евакуацію", визволяють десятками!..." Так! Ви маєте рацію!!!

«95 кагал» обдурив бійців елітного підрозділу «Азов», коли Верховний Головнокомандувач ЗСУ дав команду захисникам Маріуполя здатися в полон «на милість переможця».

Перед здаванням у полон оркам багато військовослужбовців «АЗОВА» зателефонували додому своїм рідним і казали, що дуже скоро будуть у безпеці. Вони були впевнені, що їх в автобусах відправляють у якусь третю країну. Їм про це сказали на перемовинах. Але зелена влада їх надурила.

Яка «милість» у російських православних та погані бурятів відома за подіями на Донбасі. Московитські окупанти кастрували, а після тортур електрострумом, відрізали голови українським полоненим та грали ними у футбол.

У будівлі УБОЗу у Горлівці громадянин Російської Федерації диверсант ГРУ Ігор Безлер (прізвисько «Біс») організував кімнату під назвою «НКВС». На допитах у цій пекельній кімнаті орки черешком ложки виколювали очі українським полоненим, ножем вирізали язик, відрізали вуха, вирізали серце, прив'язували тросом труп до вантажівки та тягали вулицями Горлівки.

Одесити ховали хлопців загиблих на Донбасі, які мали відрізані вуха, відрубані пальці на руках і прострілені ступні ніг. У деяких трупів були просвердлені дрилем колінні філіжанки та зрізані разом зі шкірою державні символи.

https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc

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07.08.2023 13:04 Відповісти
Ще й до Унгарії втіхаря їздити...
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07.08.2023 15:04 Відповісти
у него зам хороший! тот ещё и видосики для электората записывает! вернее озвучивает!
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07.08.2023 17:17 Відповісти
Здавали тисячами " на евакуацію", визволяють десятками!...
І не завдяки ермачку, а завдяки воїнам нашим, які поповнили обмінний фонд!...
А гімн-Опа зразу піариться!...
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07.08.2023 12:23 Відповісти
а ну розкажи, як було треба замість "евакуації"?
дати всіх вбити або тоді в травні назвати це полоном?
тільки не заспівуй знов про чонгар, про ракети та про асфальт.
Чітко скажи - що потрібно було зробити замість здачі "на евакуацію".
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07.08.2023 13:15 Відповісти
В першу чергу їх не повинні були обманювати. До речі, разом з Міжнародним Червоним хрестом. До речі, коли зраджували СБУшників по справі вагнерів, теж був обман. Навіть важко згадати, коли Єрмака та компанія не генерували брехню
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07.08.2023 13:27 Відповісти
Їм не треба було брехати, що їх евакуюють! Під гарантії...
І треба було дати ПРАВО ВИБОРУ!...
... Почитайте, що з ними творили !....
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07.08.2023 14:00 Відповісти
Ні, ще раз. Ти не пиши як "не треба було робити". Це маніпуляція і пересмикування.

Напиши: як треба було зробити.
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07.08.2023 14:27 Відповісти
Треба було зробити те, що роблять люди з честю!:
- Простіть Воїни, ми -політичне керівництво нашої держави, завели вас в ситуацію, в якій ми не можемо нічим вам допомогти! ( Це честно!)
- Вихід з критичної ситуації ви шукаєте самі: або йти на прориви, гинути в бою, або здаватися ворогові, від якого, ви знаєте, вам не буде пощади!...
Відверто, жахливо, але честно!...
Рейтинг влади - мінус 100!...
Що зробили : " ми домовилися" !!!!...
Народ - слава найвеличнішому, подяка за порятунок!!!!...
Таке ж було!... Рейтинг влади догори, МО і ГУР - зберігаймо тишу!...
І що: спалили заживо десятки, закатували страшними муками!...
Зате влада не причому!...
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07.08.2023 18:08 Відповісти
ти просто притрушений дурень.
Це і так було сказано кому треба, і всі кому треба це розуміли.
Тобі просто хотілося сидячи на дивані це обсмоктати та притрусити зрадою.
Якщо б політичне керівництво робило так ізаяви, то в червні був би не Лісічанськ, а Слов'янськ, Харків і Миколаїв.
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08.08.2023 15:22 Відповісти
игорёк, ты сам ответил на свой вопрос! смотри марафон, это уровень твоего развития!
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07.08.2023 17:16 Відповісти
спотвторення ніків, образи і переведення теми - це рвіень твоєї дискусії, кацапоносая
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07.08.2023 17:18 Відповісти
Ти ж бачиш, сестро, іуди за гроші вкрадені в нас, під керівництвом внутрішніх ворогів, спасають свою дупу! ... Але це їм не поможе!...
Народ не забуде, хто здав Азовців на смерть і страшні муки!...
Всі винні за все заплатять!...
Бог точно все бачить!...
Ще 7 поколінь будуть покарані!...
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07.08.2023 18:16 Відповісти
Терміново Азов здали в полон, за день до призначених перемовин з Китаєм. В Кучми є зв'язки в Китаї. На перемовинах мали бути Кучма, Ющенко і Порошенко.
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07.08.2023 22:45 Відповісти
Чудова новина про повернення наших захисників, але невже нема кому повідомляти про це, крім дєрьмака?
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07.08.2023 12:26 Відповісти
Відбілюють д'єрмака як можуть. Дуже не хочуть щоб його взяли за зад, напевне багато знає. Якщо заговорить то для багатьох буде катастрофа
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07.08.2023 12:41 Відповісти
візьмуть і на швабру надінуть!
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07.08.2023 13:35 Відповісти
Раніше обмінами займався медведчук...
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07.08.2023 13:47 Відповісти
Кремль віддає лише через своїх.
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07.08.2023 22:48 Відповісти
Поранені? То що кацапи їх не лікують?Чи їх в полоні поранили? То де язикаті ''гамнестіінтернейшли''? Чого мовчать?
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07.08.2023 12:39 Відповісти
Ми вклоняємося нашим воїнам за мирне небо в наших містах і селах.
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07.08.2023 12:44 Відповісти
В якому жахливому стані наші хлопці (((((((((. Сцуки, нелюди кацапські
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07.08.2023 13:16 Відповісти
😰😠
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07.08.2023 17:18 Відповісти
Щось не зрозумів. А де аркестр, а де все інше. Що було при зустричі з командирами Азову. Де це все? Чому на одних піар а на інших просто фото.
Давайте тоді всіх так зустрічати, як командирів Азову. Чи слуги ділять вже людей. На кому можно попіаритися. А кому фото, флаг, швидка, і цигарки.
Як же задовбали ці довбані слуги.
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07.08.2023 13:21 Відповісти
Повертають наших хлопців брудними , втомленими і пораненими ,
і це в той час , коли поранених кацапів у нас лікують , миють , видають
чисту білизну і три рази на день годують😠
Один полонений русофашист нам обходиться в 10 000 грн . на добу 🙁
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07.08.2023 13:57 Відповісти
на місяць
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07.08.2023 15:10 Відповісти
Дякую, все вірно - на місяць 🙁
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07.08.2023 17:18 Відповісти
А пенсія у більшості пенсіонерів 2,500 гривень.От і дорівнює 4 пенсіонера на 1 полоненного кацапа...
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07.08.2023 15:14 Відповісти
Швидкого одужання пораненим воїнам і Божого благословіння всім
Воінам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.08.2023 13:58 Відповісти
Єрмак всюди. Здоров'я на все вистачає.
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07.08.2023 15:35 Відповісти
Слава хлопцям!!!
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08.08.2023 00:34 Відповісти
Браво.
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08.08.2023 03:22 Відповісти
З поверненням, хлопці.

Одужуйте, рідненькі, і відігрівайтесь душею.
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08.08.2023 08:08 Відповісти
 
 