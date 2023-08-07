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Путін доручив "Ростеху" збільшити виробництво безпілотників "Куб" та "Ланцет"
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Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з гендиректором корпорації "Ростех" Сергієм Чемезовим доручив збільшити виробництво безпілотників "Куб" та "Ланцет".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
Путін також запевнив, що ці дрони дуже ефективно себе показали.
"Будь-яка техніка, у тому числі іноземного виробництва, не просто горить, а ще вибухають і боєкомплекти" - стверджує він.
Топ коментарі
+13 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар07.08.2023 14:58
+10 Serhii P.
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+8 Амандрапапупа
показати весь коментар07.08.2023 15:02
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Будь ласка, зачекайте...
Данілов вже мабудь перевдягає чорну сорочку!
проскочила інфа що за останній час 75% наших втрат ЗСУ від дронів... ... ...
в якому конкретно відео - не пам'ятаю. В одному передостанніх...
А якщо його казки жодного разу не виправдали себе, то може й АНАЛітика Юрки того ж рівня? Мабуть така мисля не приходить.
Чи може ваш рівень говнолітики - це Абдри100віч ? ))
Я не пам'ятаю Вашої позиції, тому не відповім грубо - а задам риторичне питання:
А що Вас у Швеці обурює?
Те що він розповів що директор ЦРУ приїздив за пів року і документально підтверджував плани Московії про широкомасштабний напад?
Чи те що він каже що Дєрьмак - путєнський агент?
Чото Ви так нервуєте?
Якщо самому Бог трохи недодав тями, то не лізь вчити а краще цікався тим що кажуть розумніші за тебе...
За Гогіашвілі з Дєрьмаком тягнеш?
Ой - помилився - Хламідію ж поставили старшим по саботажу випуску безпілотників.
За нього переживаэш?
навчись думати
все
"Доведи що Швець бреше - якщо ні - то ти брешеш, підтанцьовщик."
або факти або йди нах
Отже він ворог для ОП, яке підняло всіх своїх тролів...
Які ще секретні технології ? Джавеліни ? )) Русня все одно їх не зможе скопіювати, хоча кроти прятали ці дротикі від ЗСУ десь на складах, то ще якісь приблуди по них не видавали
"А тобі ще раз кажу - виділяють грощі та озброення - Україні и українському народу, незважаючи на те, що при влады кроти и пацюки!" --- я тобі вище написав,кому виділяють гроші,зброю і все інше,і хто до цього всього має доступ,якщо ти настільки прмітивний як маленька дитинка котра мислить абстрактними фразочками то ради бога.
"Чи ти вважаеш, що кротів нема ?" --- я,чи ти можеш вважати там собі що завгодно,єдиним показником того так це чи ні,є допомога заходу,якщо б кроти були ніякої жопомоги б взагалі не було,тому що це те ссаме що віддати свої технології в оапи ворогу,справа навіть не в грошах.
"Чи навпаки, Україні, у випадку присутності кротів, не потрібно допомогати ??" --- з твоєї чи моєї,чи якогось іншого українця потрібно помагати,але з точки зору американця чи когось іншого,якщо була б загроза того,що їхні технології,гроші чи зброя попадає в лапи ворогів чи кротів то нічого цього не було б тут.
"Які ще секретні технології ? Джавеліни ? ))" --- Storm Shadow, Challanger 2 броня котрих є гадсекретною і жоден з цих танків ще не був знищений ніде у світі, різні мікродрони розміром 10 на 10 см і так далі,ти думаєш хтось би це все давав сюди якщо була б загроза того,що це буде передано в результаті у руки кацапам,а потмі китайозам чи іранцям?
Здали Херсон, Маріуполь і таке іньше - Зе-кроти. Дякуючи ЗСУ, людям і підтрімці заходу русню зупинили і *******.
За озброенням є контроль, це також робота спец.служб Заходу
Щодо броні - її надсекретність у технологїї виготовлення - те що ти шматок металу стопиш та й отримаеш хімічний склад - не факт що зробиш такий же ))
Іранці, русня, китайці - змогли зробити Мерседес, Боїнг, чи авіаносець? Отож - що не роблять - получається Запорожець )) на все потрібен час і технології.
кроти є, але дякуючи Богу, Западу, Байдену и Джонсонюку - зброю, фінансову допомогу нам таки надають, але обмежено. Дають, тому що якби не давали - Зе-кроти здали б Україну и %уйло було б вже на кордоні з Польшею. Не було б кротів - давно були б у НАТО.
Чому ми не в НАТО - питав главкріт ? Чого туди їхати на той самміт. Не був у 2019 і зараз не поїду - вмовляйте мене, найвеличнішого лідера ********** ))) а чого я туди їздив - не взяли ж у НАТО - та ще кажуть, що я погано прошу і не вибачаюсь и не дякую за допогу ...
Усю допомогу виділяють державі Україна. Не дивлячись на те, що у владі (як і у деяких держ. службах) є кроти. Періодично їх знешкоджують ( як-то був перекладач у Гройсмана чи той же голова СБУ Криму Кулініч, котрого літінант Баканов назначив на посаду).
Доведи що Швець бреше - якщо ні - то ти брешеш, підтанцьовщик.
Ні, патякало, ці цифри тупо вийняті з дупи для хайпу, а їхнє озвучування роблять з тебе тупе підмоскальське пердякало.
а про мобілізацію війну на виснаження величезного країни-урода проти вдесятеро слабшого сусіда
Борислав Береза56 хвилин тому
От ніколи такого не було і знову сталося. Російська оборонна промисловість продовжує одержувати сировину для виробництва титану з України. Здавалося б, на тлі повномасштабної та відкритої російської агресії це просто неможливо. Проте дані, отримані РБК-Україна від інсайдерів, які працюють у титановій галузі, підтверджують, що значна частина титанової сировини, що експортується з України, через посередників потрапляє до РФ. Титан широко використовується військовими заводами. Зокрема для виробництва літаків, вертольотів, крилатих ракет та іншої продукції. При цьому, Державна служба експортного контролю на даний момент не припиняє титановий експорт фірмам-прокладкам, які працюють з Росією. Це говорить про те, що влада закриває очі на таку співпрацю з РФ. Можна було б сказати, що це службова недбалість, але це скоріше жадібність та мабуть хтось не гребує співпрацею з Росією. Цікаво, як швидко відреагують ДБР та СБУ?
Alex Stone 86f0108b
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Реєстрація:15.06.2023
Водночас, майже все програмне забезпечення для цього високоточного 3-D обладнання є походженням зі США, й до того ж періодично потребує автоматичного поновлення через хмарні ресурси
Виникає питання: чому до цього часу міжнародні санкції не поширились на цей чутливий сегмент технологій подвійного призначення?
Та й кацапи ж його за реальне бабло купують. Це що, наступати на горлянку власному бізнесові? Скажете тоже. Подумаєш, якісь там українці гинуть пачками. Головне, аби KPI виконувався.
Як та дурна каністра, що у пуцина замість голови витримує ці вибухи боєкомплектів? 🤔
Як сітка врятувала САУ Krab від російського "Ланцета"
російський шахед(герань) - 70000 доларів.
різниця в 14 разів.
таке можна потягнути якщо ми маємо експорт газу та нафти в 14 разів більше за росію.
ми його маємо?
Такая же история и с подводной лодкой Старый Оскол в ЧМ. 3й день как должны были выйти на связь!