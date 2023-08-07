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Путін (21440) дрони (2512)

Путін доручив "Ростеху" збільшити виробництво безпілотників "Куб" та "Ланцет"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ланцет

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з гендиректором корпорації "Ростех" Сергієм Чемезовим доручив збільшити виробництво безпілотників "Куб" та "Ланцет".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Путін також запевнив, що ці дрони дуже ефективно себе показали.

"Будь-яка техніка, у тому числі іноземного виробництва, не просто горить, а ще вибухають і боєкомплекти" - стверджує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для захисту бронетехніки від дронів-камікадзе, включно з "Ланцетами", в Україні розроблено компактний РЕБ Piranha. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
А зелений доручив різникоффу збільшити розбазарування грошей. А сам збільшив кількість відосиків щоб відвернути увагу.
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07.08.2023 14:58
+10
Коли ти вже здохнеш, тварино? Горіти тобі в пеклі.
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07.08.2023 14:58
+8
А Зєлена влада тим часом озброює кацапію:

Борислав Береза56 хвилин тому

От ніколи такого не було і знову сталося. Російська оборонна промисловість продовжує одержувати сировину для виробництва титану з України. Здавалося б, на тлі повномасштабної та відкритої російської агресії це просто неможливо. Проте дані, отримані РБК-Україна від інсайдерів, які працюють у титановій галузі, підтверджують, що значна частина титанової сировини, що експортується з України, через посередників потрапляє до РФ. Титан широко використовується військовими заводами. Зокрема для виробництва літаків, вертольотів, крилатих ракет та іншої продукції. При цьому, Державна служба експортного контролю на даний момент не припиняє титановий експорт фірмам-прокладкам, які працюють з Росією. Це говорить про те, що влада закриває очі на таку співпрацю з РФ. Можна було б сказати, що це службова недбалість, але це скоріше жадібність та мабуть хтось не гребує співпрацею з Росією. Цікаво, як швидко відреагують ДБР та СБУ?
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07.08.2023 15:02
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шо на цей випад відповість Зєля?
Данілов вже мабудь перевдягає чорну сорочку!
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07.08.2023 14:58 Відповісти
Коли ти вже здохнеш, тварино? Горіти тобі в пеклі.
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07.08.2023 14:58 Відповісти
Коли ми переможемо!
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07.08.2023 16:47 Відповісти
А зелений доручив різникоффу збільшити розбазарування грошей. А сам збільшив кількість відосиків щоб відвернути увагу.
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07.08.2023 14:58 Відповісти
Державний канал замовив написання текстів на 2,5 млн грн піарнику Зеленського Джерело: https://censor.net/ua/n3435850

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07.08.2023 15:02 Відповісти
головне подарувати (нагородити) іменною зброєю...
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07.08.2023 15:18 Відповісти
У нього "зернова угода" - негри голодують!..

проскочила інфа що за останній час 75% наших втрат ЗСУ від дронів... ... ...
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07.08.2023 15:03 Відповісти
З Ольгино за три рублі проскочила?
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07.08.2023 15:07 Відповісти
Юрий Швец -- официальный канал

в якому конкретно відео - не пам'ятаю. В одному передостанніх...
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07.08.2023 15:18 Відповісти
Дивують люди, які ше досі слухають балабола Швеця. Ві якось минулого листопада запевняв, що "по моим источникам" Захід передав Україні далекобійні ракети і тепер раша не наважиться бомбили міста і ТЕЦ, бо Україна одразу відповість.
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07.08.2023 15:31 Відповісти
є ще що пред "явити по Швецю ?
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07.08.2023 16:24 Відповісти
Вам все перераховувати, що це хріпате тріпло наговорило?
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07.08.2023 20:49 Відповісти
якщо ви з сєкти -зе-спЕрмаків - то не потрібно ))
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07.08.2023 21:34 Відповісти
А ви напевне з секти мега-агента та володаря "таємних знань" КГБшника жнеця, на дуді ігреця Юрки Швеця, якщо думаєте, що всі хто не сприймає цього казкаря, ні один з прогнозів якого не збувся?
А якщо його казки жодного разу не виправдали себе, то може й АНАЛітика Юрки того ж рівня? Мабуть така мисля не приходить.
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07.08.2023 22:57 Відповісти
звідки ви його казок наслухалися ? Аналітика - то не казки.
Чи може ваш рівень говнолітики - це Абдри100віч ? ))
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08.08.2023 17:17 Відповісти
Приводити в приклад чергового "екцперда" з ютубу котрий любий брєд скаже лиш би хайпанути,зібрати підписників і заробити бабок це звичайно ж "дуже геніально", у вас взагалі хоч якесь мінімальне критичне мислення працює? Чи увесь ідіотизм котрий читаєте чи бачите за чисту монету сприймаєте? Тим більше,що під час війни пропаганда,дезінформація і інший трешак льється,що з одної що з іншої сторони?
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07.08.2023 15:32 Відповісти
Саме тому що маю свою думку то спираюсь на інфу тільки з 3-х джерел, одне з котрих - Швець.

Я не пам'ятаю Вашої позиції, тому не відповім грубо - а задам риторичне питання:

А що Вас у Швеці обурює?
Те що він розповів що директор ЦРУ приїздив за пів року і документально підтверджував плани Московії про широкомасштабний напад?

Чи те що він каже що Дєрьмак - путєнський агент?

Чото Ви так нервуєте?
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07.08.2023 16:47 Відповісти
на ось почитай,поінтересуйся яких дебілів ти слухаєш https://novyny.online.ua/piar-na-krovi-ta-sprobi-rozsvariti-gur-i-tsru-hto-takiy-naspravdi-yuriy-shvets_n853260/
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07.08.2023 17:08 Відповісти
О-о-о.

Якщо самому Бог трохи недодав тями, то не лізь вчити а краще цікався тим що кажуть розумніші за тебе...
За Гогіашвілі з Дєрьмаком тягнеш?
Ой - помилився - Хламідію ж поставили старшим по саботажу випуску безпілотників.

За нього переживаэш?
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07.08.2023 17:18 Відповісти
Нахрен мені твої Дермаки з іншими критинами котрих ти до влади привів? Я тобі про твої ресурси інформації які ти черпаєш. Чебурек типу тебе дивится кгбешного агента(а усім відомо шо колишніх кгебешників не буває), і видає ці усі помиї тут за істину
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07.08.2023 17:23 Відповісти
ну шо можна сказати черговому представнику мудрого наріду, якому що у вуха насрали те вони й носять...

навчись думати
все
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07.08.2023 17:32 Відповісти
"все" --- злив ідіота котрий слухає кгбшника і видає його фантазії за істину зарахований
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07.08.2023 17:36 Відповісти
дурнику, задрав трохи,
"Доведи що Швець бреше - якщо ні - то ти брешеш, підтанцьовщик."

або факти або йди нах
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07.08.2023 17:39 Відповісти
Доводити може прокурор у суді. Я не прокурор, але є здоровий глузд,котрий говорить,що вірити кгебешнику це зашквар. При цьому підозріло про нього відзиваються як самі американці так і багато хто в Україні, якщо ти хочеш вірити людині котра "ніколи з тієї системи не вийде" то це твої проблеми,тільки не треба тут цю його "правду" розносити по інших
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07.08.2023 17:45 Відповісти
Зі Швецем воюють кроти (Дєрьмаки, Хламідії, Гогіашвілі з коханкою і т.і.), отже ФСБ - тому що він викриває агентів, корупціонери - тому що Швець волає що то є проблема N1.
Отже він ворог для ОП, яке підняло всіх своїх тролів...
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07.08.2023 18:16 Відповісти
Якщо у твого Швеця є залзобетонні докази,що у владі є кроти,нехай звернеться там до американців,вони зберуть велику конференцію, на цій конференції ці всі докази покажуть,щоб у людей не було зайвих питань,і не було криків про те що це підстава і все. Він же "патріот", нехай піде і щось подібне зробить, бо на данний момент ми бачимо,що захід надає сотні мільярди доларів Україні,віддає туди свої секретні технології і зброю, за які переживає більше ніж за гроші і не боїться чомусь,що у владі можуть бути кроти котрі зілють це відразу кацапам. Чи по втоєму американці ідіоти і тупіші за твого кагебешного Швеця і цього не бачать? Поки що видно тільки те,що Швець це усок гівна котрий накидує на вентилятор гівна явно не в інтересах України
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07.08.2023 18:36 Відповісти
вони і так все знають ... https://youtu.be/mnGSz1moE_0
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07.08.2023 21:38 Відповісти
що знають?
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07.08.2023 21:41 Відповісти
що у владі є кроти...
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07.08.2023 22:35 Відповісти
хто тобі таке сказав?
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07.08.2023 22:43 Відповісти
а хто здав Вагнерівців Бульбофюреру? Хто обміняв Цемаха ? Патріоти чи кроти ?? Чи може потріоти сдали Херсон, Маріуполь? Чи може патріоти не фінансували армію и ракетну програму, а асфальт замісць цього клали ??
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08.08.2023 17:14 Відповісти
чому захід надає "кротам" сотні мільярдів доларів і свої секретні технології які для них цінніші за все?
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08.08.2023 17:17 Відповісти
Україні надають, нажаль при цьому при владі Зелені Шмарклі та їх посіпаки.
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08.08.2023 17:20 Відповісти
Якій Україні? Коли гроші йдуть на державні рахунки,а техніка,технології і усе інше в розпорядження і на баланс держави і доступ до цього має влада,а не ти чи хтось інший. Це що за абстракція така Україна? З народу доступ до цього взагалі ніхто немає, всі договори на поставку зброї, все це підписується і виконується з українськрою владою,котра уповноважена вести такі переговори від імені народу формально. Так задаю питання ще раз,чому захід якщо знає,що у владі кроти,надає у її розпорядження сотні мілярдів доларів і свої секретні технології?
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08.08.2023 17:25 Відповісти
так я тобі задава питання - хто злив Вагнеровців - кроти чи патріоти, ти відповив ? А тобі ще раз кажу - виділяють грощі та озброення - Україні и українському народу, незважаючи на те, що при влады кроти и пацюки! Чи ти вважаеш, що кротів нема ? Чи навпаки, Україні, у випадку присутності кротів, не потрібно допомогати ??

Які ще секретні технології ? Джавеліни ? )) Русня все одно їх не зможе скопіювати, хоча кроти прятали ці дротикі від ЗСУ десь на складах, то ще якісь приблуди по них не видавали
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08.08.2023 18:24 Відповісти
"так я тобі задава питання - хто злив Вагнеровців - кроти чи патріоти, ти відповив ?" --- хто там зливав чи не зливав ні ти,ні я не знаю, ніхто тобі цього не казав.

"А тобі ще раз кажу - виділяють грощі та озброення - Україні и українському народу, незважаючи на те, що при влады кроти и пацюки!" --- я тобі вище написав,кому виділяють гроші,зброю і все інше,і хто до цього всього має доступ,якщо ти настільки прмітивний як маленька дитинка котра мислить абстрактними фразочками то ради бога.

"Чи ти вважаеш, що кротів нема ?" --- я,чи ти можеш вважати там собі що завгодно,єдиним показником того так це чи ні,є допомога заходу,якщо б кроти були ніякої жопомоги б взагалі не було,тому що це те ссаме що віддати свої технології в оапи ворогу,справа навіть не в грошах.

"Чи навпаки, Україні, у випадку присутності кротів, не потрібно допомогати ??" --- з твоєї чи моєї,чи якогось іншого українця потрібно помагати,але з точки зору американця чи когось іншого,якщо була б загроза того,що їхні технології,гроші чи зброя попадає в лапи ворогів чи кротів то нічого цього не було б тут.

"Які ще секретні технології ? Джавеліни ? ))" --- Storm Shadow, Challanger 2 броня котрих є гадсекретною і жоден з цих танків ще не був знищений ніде у світі, різні мікродрони розміром 10 на 10 см і так далі,ти думаєш хтось би це все давав сюди якщо була б загроза того,що це буде передано в результаті у руки кацапам,а потмі китайозам чи іранцям?
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08.08.2023 19:33 Відповісти
ну ок - злив Вагнерівців главКріт Зе з його помічником спЕрмаком.
Здали Херсон, Маріуполь і таке іньше - Зе-кроти. Дякуючи ЗСУ, людям і підтрімці заходу русню зупинили і *******.
За озброенням є контроль, це також робота спец.служб Заходу
Щодо броні - її надсекретність у технологїї виготовлення - те що ти шматок металу стопиш та й отримаеш хімічний склад - не факт що зробиш такий же ))
Іранці, русня, китайці - змогли зробити Мерседес, Боїнг, чи авіаносець? Отож - що не роблять - получається Запорожець )) на все потрібен час і технології.

кроти є, але дякуючи Богу, Западу, Байдену и Джонсонюку - зброю, фінансову допомогу нам таки надають, але обмежено. Дають, тому що якби не давали - Зе-кроти здали б Україну и %уйло було б вже на кордоні з Польшею. Не було б кротів - давно були б у НАТО.

Чому ми не в НАТО - питав главкріт ? Чого туди їхати на той самміт. Не був у 2019 і зараз не поїду - вмовляйте мене, найвеличнішого лідера ********** ))) а чого я туди їздив - не взяли ж у НАТО - та ще кажуть, що я погано прошу і не вибачаюсь и не дякую за допогу ...

Усю допомогу виділяють державі Україна. Не дивлячись на те, що у владі (як і у деяких держ. службах) є кроти. Періодично їх знешкоджують ( як-то був перекладач у Гройсмана чи той же голова СБУ Криму Кулініч, котрого літінант Баканов назначив на посаду).
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08.08.2023 21:10 Відповісти
Цей експерт в своїх висновках спирається на джерела інформації які можна перевірити, а не ляпа язиком аби що як ти.

Доведи що Швець бреше - якщо ні - то ти брешеш, підтанцьовщик.
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07.08.2023 16:51 Відповісти
Тобто, ти хочеш сказати, що ви зі Швецем летали на шахеді та рахували втрати ЗСУ від безпілотників? Чи, може, вам, хер знає чиїм агентам, Генштаб відзвітував про 75%?
Ні, патякало, ці цифри тупо вийняті з дупи для хайпу, а їхнє озвучування роблять з тебе тупе підмоскальське пердякало.
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07.08.2023 18:42 Відповісти
во п.здота фсб-но-подоляцька збудилась
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07.08.2023 21:19 Відповісти
То прийми галоперидол, дегенерате. ))
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07.08.2023 23:17 Відповісти
=>
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07.08.2023 23:23 Відповісти
Прямуй, не зупиняйся. ))
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07.08.2023 23:34 Відповісти
Тобто з Ольгино за три рублі.
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07.08.2023 18:22 Відповісти
ну не знаю. Ви можете і не вірити. Але мокші в Китаю закупили дронів набагато більше ніж ми, набагато. І від своїх друзів що зараз на 0. Я чую що їх кошмарять мокшанскі мавіки. Мало того мокші переодично скидають відоси де дронами нащать наших військових. Не знаю як масово і на скільки це 75%. Але проблема має місце. Падлюки швидко крадуть і реалізовують чужі ідеї.
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07.08.2023 16:45 Відповісти
Ключові слова у вашому словесному потоці - "не знаю".
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07.08.2023 18:20 Відповісти
І це не питання віри, а питання, з якої москальської сраки цей вкид про рівно 75%. Бо окрім Генштабу подібною інформацією ніхто не може володіти.
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07.08.2023 18:51 Відповісти
Де там згідно базі БТІ проживає чємєзов? Невідомого доброго беспілотника туди!
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07.08.2023 15:01 Відповісти
На яхте - это проще.
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07.08.2023 15:28 Відповісти
ну, добре хоч не звиздить вже про братський народ та про спеціальну операцію на тиждень

а про мобілізацію війну на виснаження величезного країни-урода проти вдесятеро слабшого сусіда
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07.08.2023 15:02 Відповісти
А Зєлена влада тим часом озброює кацапію:

Борислав Береза56 хвилин тому

От ніколи такого не було і знову сталося. Російська оборонна промисловість продовжує одержувати сировину для виробництва титану з України. Здавалося б, на тлі повномасштабної та відкритої російської агресії це просто неможливо. Проте дані, отримані РБК-Україна від інсайдерів, які працюють у титановій галузі, підтверджують, що значна частина титанової сировини, що експортується з України, через посередників потрапляє до РФ. Титан широко використовується військовими заводами. Зокрема для виробництва літаків, вертольотів, крилатих ракет та іншої продукції. При цьому, Державна служба експортного контролю на даний момент не припиняє титановий експорт фірмам-прокладкам, які працюють з Росією. Це говорить про те, що влада закриває очі на таку співпрацю з РФ. Можна було б сказати, що це службова недбалість, але це скоріше жадібність та мабуть хтось не гребує співпрацею з Росією. Цікаво, як швидко відреагують ДБР та СБУ?
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07.08.2023 15:02 Відповісти
кровь забудется , нужно бабки делать - девиз зе- ********* .
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07.08.2023 15:04 Відповісти
Павлюченко Олександр Анатолійович, голова Держекспортконтролю, 1,5 роки війни гальмував постачання беспілотників до України, а тепер ще й титан до кацапії не забороняє постачати.
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07.08.2023 15:04 Відповісти
Саме про це і домовлялися порошенко і фірташ у Відні. Для цього створювалася вез "крим", продавалися родовища титану фірташу, все, якби, заради роботи заводу "Титан" у Армянську. Хочете знайти канали витоку титану - шукайте фірташа.
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07.08.2023 15:56 Відповісти
Украине в ответ нужно увеличить партизанщину в Рашке чтобы производство этих ватолетов имело пламенный характер.
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07.08.2023 15:04 Відповісти
Не *****, кацапе.
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07.08.2023 15:09 Відповісти
censor... tut ban treba - i vseh hto etomu kogda-libo laiknul -tozhe spokiyno v ban

Alex Stone 86f0108b

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Реєстрація:15.06.2023
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07.08.2023 15:12 Відповісти
Для нарощування виробництва дронів-камікадзе Lancet рашисти значною мірою використовують верстатне обладнання з Японії, Німеччини та Південної Кореї.
Водночас, майже все програмне забезпечення для цього високоточного 3-D обладнання є походженням зі США, й до того ж періодично потребує автоматичного поновлення через хмарні ресурси
Виникає питання: чому до цього часу міжнародні санкції не поширились на цей чутливий сегмент технологій подвійного призначення?
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07.08.2023 15:08 Відповісти
Ви нє понімаєтє, ето другоє.
Та й кацапи ж його за реальне бабло купують. Це що, наступати на горлянку власному бізнесові? Скажете тоже. Подумаєш, якісь там українці гинуть пачками. Головне, аби KPI виконувався.
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07.08.2023 15:13 Відповісти
ти взагалі розумієш ,про що типишеш???
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07.08.2023 15:20 Відповісти
Ну все. Найвеличніший дав наказ збільшити - значить тепер точно збільшать. А ще він раніше давав накази покращувати життя свинособак)) а вони дохнуть як мухи.))
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07.08.2023 15:08 Відповісти
путя зробив хід -- яка відповідь нашого Чемберлена
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07.08.2023 15:11 Відповісти
Потрібні глушилки на кожній одиниці техніки. І тоді хай хоч мільйонами випускають
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07.08.2023 15:16 Відповісти
"Будь-яка техніка, у тому числі іноземного виробництва, не просто горить, а ще вибухають і боєкомплекти" - стверджує він. Джерело: https://censor.net/ua/n3435885

Як та дурна каністра, що у пуцина замість голови витримує ці вибухи боєкомплектів? 🤔
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07.08.2023 15:17 Відповісти
для начала уничтожить заводы под москвой и ленинградом...
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07.08.2023 15:21 Відповісти
И ведущих специалистов тоже.
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07.08.2023 15:25 Відповісти
Вот сейчас бы высказывания питуна цитировать и его утверждениям верить, самое время ) ох и... журналисткие журналисты, любую зраду раздуть - милое дело
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07.08.2023 15:33 Відповісти
А кому верить? Буданову что у кацапов уже ракет почти не осталось? Судя по разговорам наших военных если в начале войны в беспилотниках мы имели большое преимущество,то сейчас уже все наоборот, и если пуйло ******,то откуда у кацапов сейчас столько беспилотников?
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07.08.2023 15:37 Відповісти
откуда ты знаешь сколько у кацапов беспилотников если сидишь на цензоре и каждый день постишь зраду в коментах? ) Предлагаешь Буданову не верить, а питуну верить? )) Ну ты уж совсем на почве зрадофилии башкой поехал.
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07.08.2023 15:40 Відповісти
Все военные об этом говорят, тут не нужно быть екцпердом диванным чтобы понимать что они очень значительно наростили за полтора года войны изготовление беспилотников. А если ты хочешь верить Буданову, который сам вот на днях признавался что некоторые его слова это дезинформация для противника то верь, и когда страна сидит и в неделю получает на голову около 100 ракет на ее територию,кучу шахедов и другого чуда,то тут любой даже идиот поймет что бредни о том что у кацапов все заканчивается это вранье, так же и с безпилотниками,вполне себе вероятно опираясь на опыт с теми же ракетами которые не заканчиваются и говорят о том что они имеют возможности и доставать комплектующие и делать это все у себя есть большая вероятность что и беспилотники так же они могут изготовлять в больших количествах, плюс военные так же об этом не просто так говорят
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07.08.2023 15:47 Відповісти
Треба будувати антиланцетні "батути". З кацапських "мангалів" глузували...

Як сітка врятувала САУ Krab від російського "Ланцета"
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07.08.2023 15:39 Відповісти
Ще один варіант - Одеські технарі придумали, як боротися з російським ударними дронами "Ланцет"
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07.08.2023 15:52 Відповісти
Треба просити американців відімкнути супутники GPS над Україною і все літаюче лайно буде некероване.
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07.08.2023 15:40 Відповісти
Якщо так далі піде, точно асфальтом будемо відбиватися.
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07.08.2023 15:53 Відповісти
український шахед(бобер) - 107000 доларів.

російський шахед(герань) - 70000 доларів.

різниця в 14 разів.

таке можна потягнути якщо ми маємо експорт газу та нафти в 14 разів більше за росію.

ми його маємо?
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07.08.2023 16:08 Відповісти
російський шахед(герань) - 7000 доларів.
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07.08.2023 16:09 Відповісти
А ще х**о рік тому казало про нові 1600 танків за 3 роки. Пройшов рік, 1600 танків є, у звітах Генштабу. А ще х**о казало ...
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07.08.2023 16:31 Відповісти
Та вже ж заявляли, що збільшили? Шо не так?)
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07.08.2023 17:02 Відповісти
В Телеграмме второй день мусолят сопливую тему, что завод по произодству искандеров взорван из за подрыва ракеты искандера. Телы ноют, что телефоны мужей не на связи 3й день.
Такая же история и с подводной лодкой Старый Оскол в ЧМ. 3й день как должны были выйти на связь!
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07.08.2023 18:15 Відповісти
 
 