Путін доручив "Ростеху" збільшити виробництво безпілотників "Куб" та "Ланцет"

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з гендиректором корпорації "Ростех" Сергієм Чемезовим доручив збільшити виробництво безпілотників "Куб" та "Ланцет".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Путін також запевнив, що ці дрони дуже ефективно себе показали.

"Будь-яка техніка, у тому числі іноземного виробництва, не просто горить, а ще вибухають і боєкомплекти" - стверджує він.

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