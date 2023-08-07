Сили ППО знищили розвідувальний БПЛА над Дніпропетровщиною

На Дніпропетровщині сили ППО знищили розвідувальний безпілотник російських загарбників.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Пообіді наші оборонці неба збили над областю ще один БпЛА. Він – розвідувального типу. Приземлили безпілотник захисники з повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні.

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