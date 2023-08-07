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Сили ППО знищили розвідувальний БПЛА над Дніпропетровщиною
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Дніпропетровщині сили ППО знищили розвідувальний безпілотник російських загарбників.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Пообіді наші оборонці неба збили над областю ще один БпЛА. Він – розвідувального типу. Приземлили безпілотник захисники з повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні.
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