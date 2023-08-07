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Сили ППО знищили розвідувальний БПЛА над Дніпропетровщиною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

На Дніпропетровщині сили ППО знищили розвідувальний безпілотник російських загарбників.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Пообіді наші оборонці неба збили над областю ще один БпЛА. Він – розвідувального типу. Приземлили безпілотник захисники з повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: F-16 зможе захистити українське небо від дронових та ракетних атак, - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
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