УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14002 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
9 834 39
КНДР (572) ракети (2815) Росія (47244) хакер (831)

Хакери з КНДР зламали мережі найбільшого виробника ракет РФ, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

хакер

Північнокорейські хакери зламували комп’ютерні мережі великого російського розробника ракет "НВО Машинобудування" протягом щонайменше п’яти місяців минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на отримані від джерел докази злому, факт якого підтвердили фахівці з безпеки.

Хакери, пов’язані з урядом КНДР, яких дослідники безпеки називають ScarCruft і Lazarus, таємно встановили приховані цифрові бекдори в системи "НВО Машинобудування", ракетно-конструкторського бюро в Реутові, невеликому містечку на околиці Москви. Хакери мали доступ до мереж "НВО Машинобудування" з кінця 2021 до травня 2022 року.

Через кілька місяців після цього Північна Корея оголосила про низку досягнень у своїй програмі розробки балістичних ракет.

Також читайте: США без вагань запровадять проти Північної Кореї нові санкції у разі постачань зброї Росії, - Держдепартамент

Водночас незрозуміло, чи це пов'язано з використанням будь-яких даних, отриманих в результаті злому, пише агентство. Reuters не зміг визначити, чи отримали хакери якісь дані або яку інформацію могли переглядати.

Зазначається, що ані "НВО Машинобудування", ані посольство РФ у Вашингтоні, ані місія Північної Кореї при ООН не відповіли на запит Reuters про коментар щодо цієї інформації.

На думку експертів, цей інцидент свідчить про те, що ізольована від світу Північна Корея буде націлюватися навіть на своїх союзників, таких як Росія, у спробі отримати важливі технології.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакери, пов’язані з РФ, намагалися зламати комп’ютери іноземних дипломатів в Україні через фейкове рекламне оголошення, - Reuters

"НВО Машинобудування" — одне з провідних ракетно-космічних підприємств Росії, яке є розробником повного спектру ракетної та космічної техніки — ракет-носіїв, супутників, пілотованих космічних кораблів, пілотованих орбітальних станцій та їхніх модулів, військових балістичних, крилатих та інших ракет.

Нагадаємо, група хакерів зламала сайт Московського міського БТІ, на якому зберігаються дані про власників нерухомості у Москві та Московській області.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Ми вам снаряди, а ви зробіть вигляд ніби наші хакери зламали вам сервери з необхідною нам інформацією.
показати весь коментар
07.08.2023 15:38
+11
Хреново. Значит амеры начали отбеливать засрашку и лично обделывшашегося недофюрера пуйла. Типа хакеры взламили а не сама рашка передала технологии. Бернс - цру полезний идиот с Салеваном для кремля
показати весь коментар
07.08.2023 15:36
+10
Ага північнокорейські хакери)))
повірю, хіба що VPN в Північній Кореї стояв.
показати весь коментар
07.08.2023 15:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага північнокорейські хакери)))
повірю, хіба що VPN в Північній Кореї стояв.
показати весь коментар
07.08.2023 15:35 Відповісти
Поросятко Кім трахнув ***** в збоченій формі
показати весь коментар
07.08.2023 15:35 Відповісти
Хреново. Значит амеры начали отбеливать засрашку и лично обделывшашегося недофюрера пуйла. Типа хакеры взламили а не сама рашка передала технологии. Бернс - цру полезний идиот с Салеваном для кремля
показати весь коментар
07.08.2023 15:36 Відповісти
або американці витягли і далі тягнуть , а зверають все на північнокорейців))
показати весь коментар
07.08.2023 15:37 Відповісти
Конспірологія.
показати весь коментар
07.08.2023 15:38 Відповісти
Очень "нравятся" диванные експерды,которые выскакивают как черти из табакерки,и которые начинают изливать свои фантазии при этом кроме понимания того как оторвать свою жопу из дивана и сходить в туалет больше ничего не представляют, плюс еще называют полезными идиотами директора одной из самых сильных разведок мира Очень "интересно" таких вот послушать
показати весь коментар
07.08.2023 15:42 Відповісти
u nevo piantkovsky golovnovu mozgu
показати весь коментар
07.08.2023 15:44 Відповісти
а что уже не братушки ?
показати весь коментар
07.08.2023 15:36 Відповісти
iskali chertezhi ot ladi
показати весь коментар
07.08.2023 15:37 Відповісти
Це удар у спинуу...
показати весь коментар
07.08.2023 15:37 Відповісти
Ми вам снаряди, а ви зробіть вигляд ніби наші хакери зламали вам сервери з необхідною нам інформацією.
показати весь коментар
07.08.2023 15:38 Відповісти
Мабуть кувалдами зламали ті компи.
показати весь коментар
07.08.2023 15:43 Відповісти
Ой пистешь. Очевидно же что шойгу передал технологии во время визита в С.Корея в обмен на снаряды. И чтобы избежать санкций придумали такую мульку.
показати весь коментар
07.08.2023 15:50 Відповісти
Мабудь там пас 123 на все входи і адмін логін
показати весь коментар
07.08.2023 16:02 Відповісти
admin admin
показати весь коментар
07.08.2023 18:40 Відповісти
Это называется легендирование. Русские в целях создания хаоса дали КНДР ракетные технологии, а чтобы их не обвинили в нарушении режима нераспространения ядерного оружия, сделали вид, что корейцы взломали их базы и украли у них ракетные технологии.
Так бы министр обороны русский после такой фигни ездил бы с визитом дружбы туда - ага, конечно.

Брехня.

Русские таки нарушили режим нераспространения и поделились чертежами с Кимом. Наверное, в обмен на снаряды для русско-украинской войны, потому что не хватает.
показати весь коментар
07.08.2023 16:03 Відповісти
100%. Це такий спосіб передачі інформації - ні, нічого не передавали, вкрали ці погані північнокорейці, ось вони ручки
показати весь коментар
07.08.2023 16:10 Відповісти
a dlja kovo cei spektaklj ? vi dumaete krugom debili ?
показати весь коментар
07.08.2023 16:14 Відповісти
Ні, не всі, але деякі.
показати весь коментар
07.08.2023 16:17 Відповісти
Тю. А для кого був спектакль з іхтамнєтамі, вєжлівимі людьмі, танки на Донбасі з повітря та зброя з воєнторгів?
І що? Хоч хтось прилюдно встав і посцяв на обличчя рашистам і сказав "ви що, припадошні, нас за дебілів тримаєте"?
Ні, всі грали в гру, запропоновану рашею.
показати весь коментар
07.08.2023 18:40 Відповісти
американський арестович иснує, доведено Reuters.

таку хрінь як вигадають то хоч стій хоч падай.

набіса тим корейцям красти російське якщо їм простіше красти американське, віддавати росіянам і на халяву отримувати в обмін що захочуть.

заодно і ордени від свого кімерсена чи як там їхнього короля називають.
показати весь коментар
07.08.2023 16:05 Відповісти
впевнений, що їм простіше красти американське?
показати весь коментар
07.08.2023 21:28 Відповісти
більше поваги.
показати весь коментар
07.08.2023 21:49 Відповісти
то не пиши маячні і буде тобі повага.
показати весь коментар
07.08.2023 21:55 Відповісти
з повагою, взаємно.
показати весь коментар
07.08.2023 22:37 Відповісти
Там салливани и бернс все саботируют в интересах параши.
показати весь коментар
07.08.2023 16:13 Відповісти
а дарма, так само ставились до китайоз які подібними хакерськими атаками вкрали практично всі патенти та розробки.
показати весь коментар
07.08.2023 18:47 Відповісти
це шоу для лохів, пацаки передали пончику всі дані, в обнім на зброю та щоб піднастрать мериканцям.
потім виявиться що іранці вкрали декілька мегатонних зарядів зі складів, які були вагінерами оточені при "заколоті".....
показати весь коментар
07.08.2023 18:43 Відповісти
хороший вброс на фоне визита шойгу в кндр
показати весь коментар
08.08.2023 03:28 Відповісти
Да-да, именно северокорейские хакеры. Что вы там курите? Что курят поголовно в КНДР (чтобы не чирикали и ходили счастливые), мы знаем. Но что это за треш? Теперь ни одной статье на этом ресурсе нельзя верить. Помочь вам точечки соединить? Ну давайте. Во-первых, хакерство -- не наука, его нельзя освоить сугубо по учебным материалам. Это -- живая прикладная область знаний, в которой приёмы атак и защиты меняются каждый день. Для этого вам нужн целое сословие айтишников, из которых только часть будет мыслить должным образом. И все они должны не торчками расти, как их родители, а быть в деле с юности хотя бы, может с отрочества. Иметь доступ к компьютеру, тематическим публикациям и, что важнее всего, к среде, в которой прикладная ценность знаний по взлому будет понятна. Нельзя прийти к биохимии, не емея представления о базовой неорганической элементарщине. Хорошо, допустим, такое сословие было создано в интернатах. Что будете делать с таким количеством умных логически мыслящих (и что характерно для хакеров, анархически настроенных) молодых, полных сил людей? Корейский диктат таких боится, как огня. И Россия, можно подумать даст чувствительной части сети выход в мировую сеть, угу. Да там скорее всё будет на скрижалях, чем подключено к интернету. И это правильно для такого профиля предприятия.
показати весь коментар
08.08.2023 09:52 Відповісти
 
 