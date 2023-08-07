Хакери з КНДР зламали мережі найбільшого виробника ракет РФ, - Reuters

Північнокорейські хакери зламували комп’ютерні мережі великого російського розробника ракет "НВО Машинобудування" протягом щонайменше п’яти місяців минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на отримані від джерел докази злому, факт якого підтвердили фахівці з безпеки.

Хакери, пов’язані з урядом КНДР, яких дослідники безпеки називають ScarCruft і Lazarus, таємно встановили приховані цифрові бекдори в системи "НВО Машинобудування", ракетно-конструкторського бюро в Реутові, невеликому містечку на околиці Москви. Хакери мали доступ до мереж "НВО Машинобудування" з кінця 2021 до травня 2022 року.

Через кілька місяців після цього Північна Корея оголосила про низку досягнень у своїй програмі розробки балістичних ракет.

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Водночас незрозуміло, чи це пов'язано з використанням будь-яких даних, отриманих в результаті злому, пише агентство. Reuters не зміг визначити, чи отримали хакери якісь дані або яку інформацію могли переглядати.

Зазначається, що ані "НВО Машинобудування", ані посольство РФ у Вашингтоні, ані місія Північної Кореї при ООН не відповіли на запит Reuters про коментар щодо цієї інформації.

На думку експертів, цей інцидент свідчить про те, що ізольована від світу Північна Корея буде націлюватися навіть на своїх союзників, таких як Росія, у спробі отримати важливі технології.

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"НВО Машинобудування" — одне з провідних ракетно-космічних підприємств Росії, яке є розробником повного спектру ракетної та космічної техніки — ракет-носіїв, супутників, пілотованих космічних кораблів, пілотованих орбітальних станцій та їхніх модулів, військових балістичних, крилатих та інших ракет.

Нагадаємо, група хакерів зламала сайт Московського міського БТІ, на якому зберігаються дані про власників нерухомості у Москві та Московській області.