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Російський транспортник "Оленегорський горняк" наразі небоєздатний, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

горняк,сіг

Російський транспортний корабель після ураження українськими дронами втратив боєздатність, хоча й не пішов на дно.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Такої впевненості, що він повернеться у місце базування, яким для нього є Північний флот, у нас немає. До речі, історія саме цієї одиниці є дуже показовою в контексті цієї агресії", - зазначив Плетенчук.

Він нагадав, що корабель було заведено в акваторію Чорного моря незадовго до повномасштабного вторгнення. Його ціллю було здійснення десантної операції на південному узбережжі України. Однак після удару по ньому морським дроном - це буде не можливо.

"В результаті цей "гість" з далекої півночі опинився в такому стані, що він зараз не боєздатний", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни використовують цивільні судна у Чорному морі для загородження своїх військових кораблів, - ОК "Південь"

Нагадаємо, у Новоросійську вночі лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати військово-морську базу. Згодом стало відомо, що надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Зазначалося також, що це спільна операція СБУ та ВМС. За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.
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Топ коментарі
+10
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07.08.2023 16:37
+6
Складно бути боєздатним, коли тебе приварили до пірсу.
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07.08.2023 16:38
+5
на дно не пошел - потому что там мелко, дальше тонуть некуда было.
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07.08.2023 16:44
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07.08.2023 16:37 Відповісти
Складно бути боєздатним, коли тебе приварили до пірсу.
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07.08.2023 16:38 Відповісти
Складно взагалі бути боєздатним, якщо ти транспортник
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07.08.2023 16:40 Відповісти
транспортування десанту і є його бойове призначення
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07.08.2023 18:11 Відповісти
Там забракло якихось 20кг вібухівки.В наступний раз не помиліться.
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07.08.2023 16:41 Відповісти
Туди закладають стільки вибухівки,скільки він може потягнути.
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07.08.2023 16:45 Відповісти
Просто треба переробити тип заряду на дронах під тандемний кумулятивно-фугасний, як в протикорабельних ракет, торпед, чи в тих же Джевелінах, бо в принципі 450 кг вибухівки це більш ніж достатньо.
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07.08.2023 16:57 Відповісти
на дно не пошел - потому что там мелко, дальше тонуть некуда было.
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07.08.2023 16:44 Відповісти
Там как раз не мелко, надо бить в машину и топливные танки, был бы взрыв, пожар тогда бы точно ушел на дно ОЛЕНЕГОРСКИЙ ШОЙГУ!
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07.08.2023 16:59 Відповісти
Обломили роги ''горняку''
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07.08.2023 16:49 Відповісти
И файно.
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07.08.2023 16:51 Відповісти
Більше вибухівки треба,більше!!!
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07.08.2023 16:52 Відповісти
Я думав у лютому 2022 року, що ***** - мачо. Що він посилатиме колони свого довгого війська на Варшаву, на Берлін, на Париж. А флот на Лондон, на Рейк'явік. А сталось як ? Чмо та ще й *****! Він навіть оголосити війну НАТО засрав !!! Нафіг він каСапам ? Відправляйте його у Гондурас на гандоНи чи пак, гандоли.
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07.08.2023 17:00 Відповісти
Оленегорському горняку вiдiРВАЛО вибухом яйця та роги
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07.08.2023 17:02 Відповісти
Поки "Олень" цей на приколі бовтається, не вистачає прибуття ще одного дрона. Щоб остаточно перевести його в підводні тваринки.
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07.08.2023 17:09 Відповісти
Це показовий розстріл а так пішов на дно і забули.
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07.08.2023 17:27 Відповісти
Глядя на фото, эта новость стала "неожиданной"
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07.08.2023 18:05 Відповісти
Колхоз "Подводный Олень" (если кто из миллениалов ещё помнит).
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07.08.2023 18:23 Відповісти
Напився води дофіга.
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07.08.2023 21:25 Відповісти
Дайте йому ще пару разів, щоб вже впевнено сказати: руський воєнний король - пішов нах√й!
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07.08.2023 21:53 Відповісти
 
 