Російський транспортник "Оленегорський горняк" наразі небоєздатний, - ВМС

Російський транспортний корабель після ураження українськими дронами втратив боєздатність, хоча й не пішов на дно.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Такої впевненості, що він повернеться у місце базування, яким для нього є Північний флот, у нас немає. До речі, історія саме цієї одиниці є дуже показовою в контексті цієї агресії", - зазначив Плетенчук.

Він нагадав, що корабель було заведено в акваторію Чорного моря незадовго до повномасштабного вторгнення. Його ціллю було здійснення десантної операції на південному узбережжі України. Однак після удару по ньому морським дроном - це буде не можливо.

"В результаті цей "гість" з далекої півночі опинився в такому стані, що він зараз не боєздатний", - наголосив він.

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Нагадаємо, у Новоросійську вночі лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати військово-морську базу. Згодом стало відомо, що надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Зазначалося також, що це спільна операція СБУ та ВМС. За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.