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Укренерго (572) Електрика (804) Кудрицький Володимир (68)

Українські електромережі вдалося відновити на 70-80%, - голова правління Укренерго Кудрицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетика,електроенергія,електрика

Наразі вдалося відновити 70-80% електромереж, які зазнали шкоди під час російських масованих обстрілів взимку.

Про це заявив голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький розповів у коментарі Фактам ICTV, передає Цензор.НЕТ. 

"За такий короткий термін у декілька місяців відновити всю енергосистему після ракетних обстрілів повністю, на 100% просто неможливо. Але з того, що ми запланували для готовності магістральних мереж до осінньо-зимового періоду, виконано близько 70-80%. Звичайно ж, ми продовжуємо далі виконувати свою роботу", – зазначив він. 

Кудрицький зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Укренерго ввело в роботу два об’єкти з нуля.

"Одну повітряну лінію, дуже важливу, стратегічно важливу, ми ввели минулого року в роботу. Ще один об’єкт ми збудували з нуля, закінчили в цьому році, який дав нам можливість включити лінію електромереж, яка з’єднує українську енергосистему і Польщу", – розповів він.

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Раніше Кудрицький заявляв, що 56 трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів, вдалося відновити. Ще 7 – в роботі.
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Топ коментарі
+3
главное, чтобы русня стабильно дохла, а свет можно подождать.
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07.08.2023 16:50
+3
Хоч би якусь нараду провели, чи що... А то кожен Зельоний свої цифри і свої прогнози вивалює. Від "ура, всєх пабєділі", до "повний піпець попереду"
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07.08.2023 17:01
+3
Ви, здається, плутаєте поняття!

...На об'єктах теплової генерації провели лише 1,6% аварійно-відновлювальних робіт від обсягу пошкоджень, які завдали російські окупанти."

Тобто це на електростанціях.

Тут же мова іде про розподільчі мережі, тобто, грубо кажучи - про стовпи і дроти, по яким транспортується енергія.
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07.08.2023 17:04
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Нічого,якось переживемо
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07.08.2023 16:49 Відповісти
Я так понимаю нужны бюджетные деньги для олигарха монополиста Ахметова?

Может надо во время войны государству взять полный контроль над этим монстром?
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07.08.2023 17:16 Відповісти
главное, чтобы русня стабильно дохла, а свет можно подождать.
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07.08.2023 16:50 Відповісти
вчора було 1,6 %
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07.08.2023 16:58 Відповісти
Ви, здається, плутаєте поняття!

...На об'єктах теплової генерації провели лише 1,6% аварійно-відновлювальних робіт від обсягу пошкоджень, які завдали російські окупанти."

Тобто це на електростанціях.

Тут же мова іде про розподільчі мережі, тобто, грубо кажучи - про стовпи і дроти, по яким транспортується енергія.
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07.08.2023 17:04 Відповісти
Хоч би якусь нараду провели, чи що... А то кожен Зельоний свої цифри і свої прогнози вивалює. Від "ура, всєх пабєділі", до "повний піпець попереду"
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07.08.2023 17:01 Відповісти
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07.08.2023 20:24 Відповісти
Взимку цю маячню хай "насєлєнію" розказує. Коли біля свічки будуть грітися всією сім'єю.
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07.08.2023 17:02 Відповісти
Защиту делайте для них!!!!
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07.08.2023 17:05 Відповісти
Головне щоб кацапи стабільно двухсотились. Бажано у великих об'ємах. А незручності зі світлом можна пережити. На критичну інфраструктуру стане. Генераторами поділимось із сусідами та тими хто потребує. Так що, мокші, йдіть н...х...й.
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07.08.2023 17:09 Відповісти
Зима і осінь покаже. Як відновили. Бо ціна наразі піднята, а один день репетують купляйте генератори, бо відновити нереально. А наступного дня що все майже майже відновили. Застрахувались зі всіх сторін )))) але осінь і зима покаже....
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08.08.2023 10:18 Відповісти
 
 