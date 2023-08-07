Вступ до НАТО - це питання нашої безпеки, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу є питанням безпеки України.
Про це він заявив в інтерв'ю La Nación, передає Цензор.НЕТ.
"Коли кажуть, що НАТО воює з Росією на українській території, це говорить Росія. Бо в їхній голові не вкладається уявлення, як таке маленьке військо може протистояти такому великому, як їхнє. Щоб виправдати зусилля, які вони докладають, і те, що вони не можуть перемогти", - пояснив він.
За словами Зеленського, деякі країни, наприклад, країни Балтії, були б раді, якби українська армія була на їхній території, щоб їх захищати, але після війни.
"Нам не потрібні бази ні з боку США, ні з інших країн-партнерів. Географічно Україна близька до Росії та інших країн, і там теж є приклад: де НАТО, там немає війни. І наше ставлення потрібно розглядати в рамках того факту, що країни, які входять до НАТО, зробили це свого часу, тому що вони підозрювали, що Радянський Союз може до них повернутися", - сказав глава держави.
"Дехто думає, що Україна може прийти на територію Росії, але ми ніколи не хотіли ніякої війни. Всю нашу промисловість вивезли з окупованих територій. І це вже колоніалізм. Тому питання НАТО, вибачте, це питання нашої безпеки і захисту наших людей, і все", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Це або сила, або лайно... в яке краще не вступати...
А вот про Самит не сказал ничего. Так чем там дело кончилось?
О чем договорились с Саливаном?
Правда ли что « Украина согласилась» оставить рашистов на оккупированных территориях Украины?
Не молчи - те.
Світогляд і менталітет дорослого чоловіка вже не зміниш. А тим більше, якщо той чоловік совок і виховувався в родині совків.
Єрмак, Татаров, Резніков, Гетьманцев.... це питання нашої небезпеки.
Одна з умов вступу України в НАТО - боротьба з п'ятою колонною, - Науседа
Поки Єрмак з Татаровим керують Україною на користь кацапам - жодного НАТО не буде.
І поки Резніков продовжує пиляти держбюджет то на яйцях, то на паливі, то ще на чомусь - жодної України в НАТО не буде.
НАТО потрібен надійний партнер, а не кремлядська п'ята колона, де самі злодії та шахраї при владі вже кілька десятків років!
Скільки разів НАТО повторювало що з Росією воювати не буде
А Україні таке потрібно?
І навіть якщо Україна була б в НАТО вони пішли б воювати з рашистами?
Коли вони їх бояться
А для України ворог це Росія тому нато і не хоче приймати Україну до свого складу щоб не воювати з Росією
Питання навіщо такий неспроможний військовий союз коли він щось боїться і тим паче Росії ?
ты припёрлась сюда...?
Доречі, там як тільки почне перевибори робити - треба йому відразу повістку в зуби і до учбового центру.
і тоді наступна війна буде не проти нас а проти казахстану бо казахи *ідарів не чіпають чим накличуть на себе велике горе яке накликали ми.
Зараз "єрмак" запропонує "гарантії" безпеки від німеччини_буркіна_фасо + кацапія. Адже такий варіянт блаЗЄнські розглядали.
Для Украины - абсолютно. А вот для зеленой шайки - вовсе наоборот даже.
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Вот такое перевоплощение "артиста" разговорного жанра