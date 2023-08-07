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Вступ до НАТО - це питання нашої безпеки, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу є питанням безпеки України.

Про це він заявив в інтерв'ю La Nación, передає Цензор.НЕТ.

"Коли кажуть, що НАТО воює з Росією на українській території, це говорить Росія. Бо в їхній голові не вкладається уявлення, як таке маленьке військо може протистояти такому великому, як їхнє. Щоб виправдати зусилля, які вони докладають, і те, що вони не можуть перемогти", - пояснив він.

За словами Зеленського, деякі країни, наприклад, країни Балтії, були б раді, якби українська армія була на їхній території, щоб їх захищати, але після війни.

"Нам не потрібні бази ні з боку США, ні з інших країн-партнерів. Географічно Україна близька до Росії та інших країн, і там теж є приклад: де НАТО, там немає війни. І наше ставлення потрібно розглядати в рамках того факту, що країни, які входять до НАТО, зробили це свого часу, тому що вони підозрювали, що Радянський Союз може до них повернутися", - сказав глава держави.

"Дехто думає, що Україна може прийти на територію Росії, але ми ніколи не хотіли ніякої війни. Всю нашу промисловість вивезли з окупованих територій. І це вже колоніалізм. Тому питання НАТО, вибачте, це питання нашої безпеки і захисту наших людей, і все", - підсумував він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
А де кроки необхідні до вступу? Напевне тому від ПДЧ відмовились, а вимагаєте прийняти без умов, що виконувати нічого не плануєте?
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07.08.2023 16:59
+19
Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу є питанням безпеки України.

Єрмак, Татаров, Резніков, Гетьманцев.... це питання нашої небезпеки.
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07.08.2023 17:01
+18
До суду, тебе з єрмаком,- ось питання безпеки...
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07.08.2023 17:00
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А де кроки необхідні до вступу? Напевне тому від ПДЧ відмовились, а вимагаєте прийняти без умов, що виконувати нічого не плануєте?
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07.08.2023 16:59 Відповісти
Зараз в Польщі вирішається, що таке НАТО...
Це або сила, або лайно... в яке краще не вступати...
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07.08.2023 17:09 Відповісти
Краще було б вступити таки в НАТО, від того Україні не було б гірше, бо в зелене ми уже вступили і тепер ніяк відмитись не можемо 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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07.08.2023 17:18 Відповісти
В Україні лайно було або зелене, або коричневе... не бачу різниці...
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07.08.2023 17:25 Відповісти
Хорошо сказал про НАТО.

А вот про Самит не сказал ничего. Так чем там дело кончилось?

О чем договорились с Саливаном?

Правда ли что « Украина согласилась» оставить рашистов на оккупированных территориях Украины?

Не молчи - те.
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07.08.2023 17:11 Відповісти
Ти хоч за подвигами Зельоних слідкуєш, чи ні? Нічого не відбулось. Не погодились на умови Зелені. Ніякий порушень уставу Альянсу в угоду дерибанщикам не буде. Конкретно сказали. Конкретніше не можливо. Безпекова складова їх турбує. Кацапська кротоферма при владі.
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07.08.2023 17:14 Відповісти
Вступ до НАТО разом з кремлівськими кротами - питання цікаве. Я б сказав оригінальне.
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07.08.2023 17:49 Відповісти
Ти ба... Зєля, не бреши.

Світогляд і менталітет дорослого чоловіка вже не зміниш. А тим більше, якщо той чоловік совок і виховувався в родині совків.
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07.08.2023 17:00 Відповісти
До суду, тебе з єрмаком,- ось питання безпеки...
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07.08.2023 17:00 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу є питанням безпеки України.

Єрмак, Татаров, Резніков, Гетьманцев.... це питання нашої небезпеки.
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07.08.2023 17:01 Відповісти
Це не питання, це проблема
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07.08.2023 21:36 Відповісти
Невжеж ? А чому тоді всюди Єрмак свою пику сує ?
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07.08.2023 17:03 Відповісти
А питання безпеки НАТО - не приймати до себе нових троянських коней, їм Угорщини вже більш ніж достатньо, а ще є Ердоган, який і нашим, і вашим.
Одна з умов вступу України в НАТО - боротьба з п'ятою колонною, - Науседа
Поки Єрмак з Татаровим керують Україною на користь кацапам - жодного НАТО не буде.
І поки Резніков продовжує пиляти держбюджет то на яйцях, то на паливі, то ще на чомусь - жодної України в НАТО не буде.
НАТО потрібен надійний партнер, а не кремлядська п'ята колона, де самі злодії та шахраї при владі вже кілька десятків років!
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07.08.2023 17:05 Відповісти
Ось тільки робиш все щоб Україну туди не прийняли!
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07.08.2023 17:08 Відповісти
Наша безпека, це впершу чергу гроші на армію. А не на велике крадівництво.
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07.08.2023 17:09 Відповісти
Невже хтось думає що НАТО це надійна організація?
Скільки разів НАТО повторювало що з Росією воювати не буде
А Україні таке потрібно?
І навіть якщо Україна була б в НАТО вони пішли б воювати з рашистами?
Коли вони їх бояться
А для України ворог це Росія тому нато і не хоче приймати Україну до свого складу щоб не воювати з Росією
Питання навіщо такий неспроможний військовий союз коли він щось боїться і тим паче Росії ?
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07.08.2023 17:12 Відповісти
Хто завгодно, тільки не Порошенко, що завгодно, тільки не НАТО...?
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07.08.2023 17:32 Відповісти
а твои свинорылы тебя свинью уже на ютубе не смотрят...?
ты припёрлась сюда...?
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07.08.2023 17:47 Відповісти
Омерзительно це слухати від істоти, яка все зробила (і робить) разом з зермаком оманським, щоб як найбільш і назавжди віддалити Україну від НАТО...
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07.08.2023 17:14 Відповісти
/////....а шо предвиборчі обіцянки вже почалися ...знову розраховує я нелох та зешобло панувати....ДЛЯ ВСТУПУ В НАТО ПОТРІБНІ РЕФОРМИ СТАТУТУ ТА ЗАКОНІВ ПРО ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ....А НА СЬГОДНІ ТО МІЛЬЯРДИ ВКРАДЕНИХ ЧЕРЕЗ СХЕМИ ТА ФІРМИ РОДИЧІВ З ДЕРЖ БЮДЖЕТУ ...ТА ПЛЮС ОБОРУТКИ В МІЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ ЗА ТАКУ СОБІ СОВКОВУ МОБІЛІЗАЦІЮ З ЯКОЇ МАЮТЬ ХАБАРІ ВСІ ВІД ОТИХ...ЛИСТОНОШ ПОВІСТОК.. ЗА ЗАРПЛАТНЮ ВІЙСЬКОВОГО...А ПОТІМ БУДЕ КРИЧАТИ Я ВОЮВАВ..ТА ДАВАЙТЕ МЕНІ ВІЙСЬКОВУ ПЕНСІЮ...ДО НАЧ.ТЦК ТА МІН.ОБОРОНИ......БО ТАКІ РЕЧІ САМОТУЖКИ НЕРОБЛЯТЬСЯ РУКА РУКУ МИЄ ТА ПРИКРИВАЄ...БО ТАМ ВЕЛИКІ ГРОШІ......І ШО ЗА ПІВНІЧНА КОРЕЯ С ЗАБОРОНАМИ ..ЛЮДИНА САМА ПОВИНА ВПЛИВАТИ І ВИРІШУВАТИ СВОЮ ДОЛЮ А НЕ ДЕРЖАВА...ТАК ВІЙНА А ЛЕ ВСІ ВІЙСЬКОВИМИ НЕМОЖУТЬ БУТИ....ЗА ТЕ У ВЛАДИ ТА ДЕПУТАТІВ ТА ЇХ СИНІВ КУМІВ ДРУЗІВ ..ЗАБОРОН НЕМАЄ...ТАМ ВСЕ ОК ....І ВІЙНУ ВОНИ НЕВІДЧУВАЮТЬ І ТО ВСЕ РОЗВЕЛО ОТО ЯКЕ СВІЙ ЧАС СКАКАЛО ПО СЦЕНІ І КАЗАЛО...ДЯДЯ ВОВА ЗАБЕРИ НАС...ОСЬ ВІН ПО ТЕБЕ І ПРИЙШОВ ТІЛЬКИ ДО ЧОГО 38 МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ...ХОЧА 73 ВІДСОТКИ І ПРИВЕЛИ ЦЕЙ ПОЛІТИЧНИЙ НЕПОТРІБ ДО ВЛАДИ....
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07.08.2023 17:15 Відповісти
Та ти що, а ми і не знали, що означає для України вступ до НАТО, аж поки не вступили в щось зеленське і воно нам про це прохрипотіло 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.08.2023 17:15 Відповісти
Зараз нам Володимир Олександрович розповість, що ВІН зробив за чотири роки, для того, щоб Україна була в НАТО.
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07.08.2023 17:16 Відповісти
ЧУДО? СЛЕПОЙ ПРОЗРЕЛ? Сомневаюсь. Просто хитропопый Вова таки имеет талант лицедея.
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07.08.2023 17:19 Відповісти
Він з суфлера вміє читати.
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07.08.2023 17:29 Відповісти
Слиш, буба, ти за всіх не розписуйся, придурок кончений! Нам дуже необхідно, щоб у нас були розташовані американські бази!
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07.08.2023 17:21 Відповісти
Поки перелік зелених, які США вимагає звільнити з ОП, кабміну та інших структур, не буде порожній, нас ніхто там не чекає.
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07.08.2023 17:22 Відповісти
Поки прибрали тільки баканова. А там ще більше 20 осіб.
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07.08.2023 17:23 Відповісти
Куда его прибрали, его "вывели в резерв".
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07.08.2023 18:30 Відповісти
картаве бидло робе все, щоб не вступати ні в нато, ні в єс.
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07.08.2023 17:25 Відповісти
Зеленський: Чи треба нам у ЄС і НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть.
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07.08.2023 17:25 Відповісти
То Вава бажає відслужити 4 строки у армії НАТО? По строку за кожний ухил від повістки?

Доречі, там як тільки почне перевибори робити - треба йому відразу повістку в зуби і до учбового центру.
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07.08.2023 17:27 Відповісти
"Вступ до НАТО - це питання нашої безпеки, - Зеленський" - гей, Янукович 2.0, що ти там белькочеш? Всі вже і так знають, що .уйло вас не образить, випише кожному по "ордєну за заслугі пєрєд отєчіством".
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07.08.2023 17:28 Відповісти
поки ФСБшний кардинал Джуліо-Раймондо Єрмак рішав з арабами і китайцями,як дороще продати окуповані землі і видати це за перемогу,його підопічний,"король - сонце" з криворіжської підворотні,вийшов з під контролю і почав робити заяви,які не вписуються в план начальників Єрмака,не дивно,що Джуліо-Раймондо Єрмак постійно водить Зеленського на поводку і закриває на ключ в теплій ванночці,щоб не ляпнув щось такого,що не вписується в плани Кремля.
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07.08.2023 17:29 Відповісти
наша безпека це викинути з країни все *ідарське - *ідарську мову, *ідарські пісні, *ідарські фільми, *ідарські книжки, *ідарську культуру, *ідарські пам'ятники, *ідарські назви вулиць, тощо.

і тоді наступна війна буде не проти нас а проти казахстану бо казахи *ідарів не чіпають чим накличуть на себе велике горе яке накликали ми.
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07.08.2023 17:31 Відповісти
зеленський НАТо нам не світе ще прийнанні років 20,отож якщо євреї умні хлопці то повчились у історичной батьківщини а саме створили потихеньку свою ядерну бомбу а усім казали що її немає але ми ядерна держава.Тікі так можна захиститись від орків.Вперед товариши..
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07.08.2023 17:40 Відповісти
Ти у другому турі 2019 за умних хлопців голосував?
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07.08.2023 17:51 Відповісти
Що ти кажеш? Хіба?

Зараз "єрмак" запропонує "гарантії" безпеки від німеччини_буркіна_фасо + кацапія. Адже такий варіянт блаЗЄнські розглядали.
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07.08.2023 18:26 Відповісти
А мы думали, шо просто за компанию.
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07.08.2023 18:27 Відповісти
Да ты що **** епрст? Да неужели? А может очі ***** все же гарантия безпеки???? Так за что ты тогда пороха чморил за его курс в нато??????? ******* гори в аду
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07.08.2023 18:40 Відповісти
Вступ до НАТО - це питання нашої безпеки, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3435924

Для Украины - абсолютно. А вот для зеленой шайки - вовсе наоборот даже.
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07.08.2023 19:07 Відповісти
Якраз ще до вступу до НАТО ви вже не будете мати жодних ґарантій. Суки зелені.

.
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07.08.2023 19:23 Відповісти
вступ до НАТО це тема на після війни. Буде перемога - приймуть залюбки.
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07.08.2023 20:10 Відповісти
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07.08.2023 20:23 Відповісти
Совсем недавно он был противоположного мнения и обвинял пороха за закрепление в конституции курса в НАТО.
Вот такое перевоплощение "артиста" разговорного жанра
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07.08.2023 21:23 Відповісти
Голова, йбйгдшмть!
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07.08.2023 22:58 Відповісти
От нащо із спіча Зеленського, який йому хтось написав, клепати цілу новину? Кому цікаво, той подивиться щоденний вечірній хрипатий відосик найвеличнішою
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08.08.2023 01:08 Відповісти
 
 