28 осіб, зокрема 4 дитини, загинули на водоймах за вихідні, - ДСНС
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28 людей загинуло на воді лише за минулі вихідні. Серед них 4 дитини.
Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"З початку року маємо вже 675 загиблих, у тому числі 67 дітей. Розуміємо, що у спеку всі вирішили відпочити біля водойм. Але цифри говорять самі за себе: ігнорування правил безпеки = трагічні наслідки", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС також назвали найчастіші причини трагедій: непристосовані та незнайомі водойми, озера, штучні ставки, купання у стані алкогольного сп’яніння, самовільне перебування дітей на воді.
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Дід Василь
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LoraUA
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Дід Василь
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dmitri malinsky
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