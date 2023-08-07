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28 осіб, зокрема 4 дитини, загинули на водоймах за вихідні, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

смерть,вода,утопление

28 людей загинуло на воді лише за минулі вихідні. Серед них 4 дитини.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"З початку року маємо вже 675 загиблих, у тому числі 67 дітей. Розуміємо, що у спеку всі вирішили відпочити біля водойм. Але цифри говорять самі за себе: ігнорування правил безпеки = трагічні наслідки", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС також назвали найчастіші причини трагедій: непристосовані та незнайомі водойми, озера, штучні ставки, купання у стані алкогольного сп’яніння, самовільне перебування дітей на воді.

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Автор: Наталя Джума
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Нехрена себе, вторая война.
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07.08.2023 19:33 Відповісти
Головна війна в Україні вже 30 років - це ДТП. Гляньте статистику і прозрієте
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07.08.2023 20:25 Відповісти
Знаю. В 2000-е раз в неделю покупал журнал Автоцентр, так там была статистика погибших в дтп за неделю и это 250-290 человек, потом они перестали эту информацию печатать. До 2014 было около 3000 человек в год. Так что знаком с такой жуткой статистикой у удивляешься, как сами люди легкомысленны по соблюдению пдд, так и государство не бдит, а только штрафует. Было время я находил места, где знаки противоречили разметке и это около здания, где эти полицианты располагались, писал электронные письма в ихний ведомственный журнал Встречная полоса, высокие чины мне отвечали, потом прекратил, а то вычислят такого умника.
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07.08.2023 22:34 Відповісти
выпил - сиди на берегу.
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08.08.2023 03:36 Відповісти
 
 