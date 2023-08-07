За 7 серпня ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини
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Ворог бив з важкої артилерії по Марганецькій і Великомихайлівській громадах та Нікопольському району.
Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"У Марганецькій громаді російські снаряди спричинили пожежу. Її пожежники вже загасили. Важка артилерія агресора працювала і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Понівечений будинок", - написав Лисак у телеграм-каналі.
Нікопольський район за день зазнав 7 обстрілів із важкої артилерії, зазначив Лисак. Більшість ударів припала безпосередньо на Нікополь, унаслідок чого одна людина загинула, ще одна постраждала.
Крім того, у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків збитої українськими захисниками ракети постраждала 34-річна жінка.
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