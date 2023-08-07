Запрацювала послуга онлайн-замовлення номерних знаків на автомобіль, - МВС

Відсьогодні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для автомобіля.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. Але є важлива умова - на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.



Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія", - йдеться у повідомленні.

Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

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У МВС зазначають, що це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому.