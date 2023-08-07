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Запрацювала послуга онлайн-замовлення номерних знаків на автомобіль, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події Авто

номера

Відсьогодні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для автомобіля.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. Але є важлива умова - на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.

Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія", - йдеться у повідомленні.

Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 серпня скасовано обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення, - МВС

У МВС зазначають, що це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
яка подія!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хай світ помовчить-ми обираемо знак
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07.08.2023 19:57
+4
ТОП "блатных" номеров:

- ДВЕ-ТРИ-НЕДЕЛИ

- БОРИСОВ

- ИНГУЛЕЦ

- Я МИТБОЛ
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07.08.2023 20:05
+3
велике знаковництво - задіяни всі міністерства!
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07.08.2023 19:43
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велике знаковництво - задіяни всі міністерства!
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07.08.2023 19:43 Відповісти
"Блатні" номери якраз на часі і важливіші за дрони.Невже Ви не розумієте?
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07.08.2023 19:57 Відповісти
ТОП "блатных" номеров:

- ДВЕ-ТРИ-НЕДЕЛИ

- БОРИСОВ

- ИНГУЛЕЦ

- Я МИТБОЛ
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07.08.2023 20:05 Відповісти
тa не встигаю за трускавецькою струєю мислення.
злі люди кажуть там, в Трускавці, щє був якийсь віртуальний Oлень,
якого ніхто з абітуріентів так не спіймав, а він опа і вже в опі - в дамках!
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07.08.2023 20:08 Відповісти
безмозгла дала краба - і всі педикурині і томадинці розїхалися керувати Україною!
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08.08.2023 09:30 Відповісти
яка подія!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хай світ помовчить-ми обираемо знак
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07.08.2023 19:57 Відповісти
втіха безмежна.... знайшли чим здивувати. Навіть правА на днюху за відповідний кеш мєнтура доставляє в зазначений час. А ви тут про бляхи якісь онлайн.
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07.08.2023 20:11 Відповісти
Що ж ви робите!! Останню цукерку в МРЕО, чи як воно там зараз називається, забираєте!!
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07.08.2023 20:58 Відповісти
Тільки ідіот буде чіпляти на авто номер, який легко запам'ятати!
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07.08.2023 21:05 Відповісти
Тобто більша частина населення? Понти, статусні речі і т.п. є наше все.
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08.08.2023 01:05 Відповісти
Понти --так. Більша частина -- ні, на всіх номерів з понтами не вистачить...
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08.08.2023 06:57 Відповісти
В каком смысле не вистачить?

"Виготовлення ІНЗ для легкового автомобіля чи мотоцикла на замовлення його власника. ІНЗ виготовляються і закріплюються за транспортним засобом як додаток до державного реєстраційного номера та діють виключно на території України."
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08.08.2023 08:49 Відповісти
Ну ось якось же айфонів хватає на всіх?) А кому не хватає айфона той понтується чимось іншим. Така людська природа. Понти просто різні бувають розраховані на різну аудиторію, різне оточення. Тому так на всіх понтів з номерами навіть не треба, но це не міняє того що вони ті хто обрав такі понти нічим не відрізняються від більшості.

Для завершеності меседжу то насправді користуватись айфоном це теж саме що чіпляти номер який легко запам'ятати. Але чи хвилює це більшість?) Ні.
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08.08.2023 08:52 Відповісти
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08.08.2023 08:47 Відповісти
 
 