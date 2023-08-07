Запрацювала послуга онлайн-замовлення номерних знаків на автомобіль, - МВС
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Відсьогодні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для автомобіля.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. Але є важлива умова - на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.
Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія", - йдеться у повідомленні.
Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.
У МВС зазначають, що це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому.
Топ коментарі
+5 Alex Sav 8157c114
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+4 Магирус
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+3 три - пятнадцать
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- ДВЕ-ТРИ-НЕДЕЛИ
- БОРИСОВ
- ИНГУЛЕЦ
- Я МИТБОЛ
злі люди кажуть там, в Трускавці, щє був якийсь віртуальний Oлень,
якого ніхто з абітуріентів так не спіймав, а він опа і вже в опі - в дамках!
"Виготовлення ІНЗ для легкового автомобіля чи мотоцикла на замовлення його власника. ІНЗ виготовляються і закріплюються за транспортним засобом як додаток до державного реєстраційного номера та діють виключно на території України."
Для завершеності меседжу то насправді користуватись айфоном це теж саме що чіпляти номер який легко запам'ятати. Але чи хвилює це більшість?) Ні.