Заработала услуга онлайн-заказа номерных знаков на автомобиль, - МВД

С сегодняшнего дня заработала новая сервисная услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Заказать услугу возможно по типу транспортного средства. Но есть важное условие - на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак.

Воспользоваться такой услугой можно через электронный кабинет водителя", - говорится в сообщении.

Бронирование действует в течение 10 календарных дней. По истечении этого срока заказ отменяется автоматически.

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В МВД отмечают, что это еще один шаг к реализации онлайн-услуги по перерегистрации транспортных средств в будущем.