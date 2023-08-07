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Заработала услуга онлайн-заказа номерных знаков на автомобиль, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Авто
С сегодняшнего дня заработала новая сервисная услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Заказать услугу возможно по типу транспортного средства. Но есть важное условие - на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак.
Воспользоваться такой услугой можно через электронный кабинет водителя", - говорится в сообщении.
Бронирование действует в течение 10 календарных дней. По истечении этого срока заказ отменяется автоматически.
В МВД отмечают, что это еще один шаг к реализации онлайн-услуги по перерегистрации транспортных средств в будущем.
Топ комментарии
+5 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий07.08.2023 19:57
+4 Магирус
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+3 три - пятнадцать
показать весь комментарий07.08.2023 19:43
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- ДВЕ-ТРИ-НЕДЕЛИ
- БОРИСОВ
- ИНГУЛЕЦ
- Я МИТБОЛ
злі люди кажуть там, в Трускавці, щє був якийсь віртуальний Oлень,
якого ніхто з абітуріентів так не спіймав, а він опа і вже в опі - в дамках!
"Виготовлення ІНЗ для легкового автомобіля чи мотоцикла на замовлення його власника. ІНЗ виготовляються і закріплюються за транспортним засобом як додаток до державного реєстраційного номера та діють виключно на території України."
Для завершеності меседжу то насправді користуватись айфоном це теж саме що чіпляти номер який легко запам'ятати. Але чи хвилює це більшість?) Ні.