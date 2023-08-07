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Новости ПроисшествияАвто
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МВД (9223) электронные услуги (54) Клименко Игорь (285)

Заработала услуга онлайн-заказа номерных знаков на автомобиль, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Авто

номера

С сегодняшнего дня заработала новая сервисная услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Заказать услугу возможно по типу транспортного средства. Но есть важное условие - на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак.

Воспользоваться такой услугой можно через электронный кабинет водителя", - говорится в сообщении.

Бронирование действует в течение 10 календарных дней. По истечении этого срока заказ отменяется автоматически.

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В МВД отмечают, что это еще один шаг к реализации онлайн-услуги по перерегистрации транспортных средств в будущем.
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Топ комментарии
+5
яка подія!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хай світ помовчить-ми обираемо знак
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07.08.2023 19:57
+4
ТОП "блатных" номеров:

- ДВЕ-ТРИ-НЕДЕЛИ

- БОРИСОВ

- ИНГУЛЕЦ

- Я МИТБОЛ
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07.08.2023 20:05
+3
велике знаковництво - задіяни всі міністерства!
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07.08.2023 19:43
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велике знаковництво - задіяни всі міністерства!
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07.08.2023 19:43 Ответить
"Блатні" номери якраз на часі і важливіші за дрони.Невже Ви не розумієте?
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07.08.2023 19:57 Ответить
ТОП "блатных" номеров:

- ДВЕ-ТРИ-НЕДЕЛИ

- БОРИСОВ

- ИНГУЛЕЦ

- Я МИТБОЛ
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07.08.2023 20:05 Ответить
тa не встигаю за трускавецькою струєю мислення.
злі люди кажуть там, в Трускавці, щє був якийсь віртуальний Oлень,
якого ніхто з абітуріентів так не спіймав, а він опа і вже в опі - в дамках!
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07.08.2023 20:08 Ответить
безмозгла дала краба - і всі педикурині і томадинці розїхалися керувати Україною!
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08.08.2023 09:30 Ответить
яка подія!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хай світ помовчить-ми обираемо знак
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07.08.2023 19:57 Ответить
втіха безмежна.... знайшли чим здивувати. Навіть правА на днюху за відповідний кеш мєнтура доставляє в зазначений час. А ви тут про бляхи якісь онлайн.
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07.08.2023 20:11 Ответить
Що ж ви робите!! Останню цукерку в МРЕО, чи як воно там зараз називається, забираєте!!
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07.08.2023 20:58 Ответить
Тільки ідіот буде чіпляти на авто номер, який легко запам'ятати!
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07.08.2023 21:05 Ответить
Тобто більша частина населення? Понти, статусні речі і т.п. є наше все.
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08.08.2023 01:05 Ответить
Понти --так. Більша частина -- ні, на всіх номерів з понтами не вистачить...
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08.08.2023 06:57 Ответить
В каком смысле не вистачить?

"Виготовлення ІНЗ для легкового автомобіля чи мотоцикла на замовлення його власника. ІНЗ виготовляються і закріплюються за транспортним засобом як додаток до державного реєстраційного номера та діють виключно на території України."
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08.08.2023 08:49 Ответить
Ну ось якось же айфонів хватає на всіх?) А кому не хватає айфона той понтується чимось іншим. Така людська природа. Понти просто різні бувають розраховані на різну аудиторію, різне оточення. Тому так на всіх понтів з номерами навіть не треба, но це не міняє того що вони ті хто обрав такі понти нічим не відрізняються від більшості.

Для завершеності меседжу то насправді користуватись айфоном це теж саме що чіпляти номер який легко запам'ятати. Але чи хвилює це більшість?) Ні.
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08.08.2023 08:52 Ответить
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08.08.2023 08:47 Ответить
 
 