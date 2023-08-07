Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США передати Україні ракети ATACMS
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Дмитро Кулеба провів переговори з Ентоні Блінкеном, висловив вдячність США за вже надану військову допомогу", - йдеться у повідомленні.
Також Кулеба закликав надати ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України.
У свою чергу, Блінкен розповів, що обговорив із Кулебою результати зустрічі в Саудівській Аравії та контрнаступ ЗСУ.
Нагадуємо, ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км.
Топ коментарі
+5 Камиль Баянов
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Весь МЗС сміється з цієї розмови
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer....! Дайте нам ваші Leopard ... . Дайте нам ваші Gripen ... , щоб захистити небо над Україною."