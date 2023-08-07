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Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США передати Україні ракети ATACMS

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

atacms

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Дмитро Кулеба провів переговори з Ентоні Блінкеном, висловив вдячність США за вже надану військову допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також Кулеба закликав надати ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України.

У свою чергу, Блінкен розповів, що обговорив із Кулебою результати зустрічі в Саудівській Аравії та контрнаступ ЗСУ.

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Нагадуємо, ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Вашингтон просто ждет прорыва фронта хоть на одном направлении. Это американцы. Они ж прагматики. Им результаты нужны для дальнейшего форсирования помощи. Неужели в НАТО не представляли себе возможное минирование Россией всех направлений, тем более обладая спутниковым мониторингом. Или там у них походу с Путиным идет торг?
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07.08.2023 20:35
+4
Якшо США нададуть Атакамс - німці дадуть Таурус
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07.08.2023 21:18
+3
Штати закликали прибрати д'єрмака. Ви це зробили?
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07.08.2023 21:13
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Що з послом у Швеції, його не відкликали на бесіду чи в МЗС всі такі.
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07.08.2023 20:32 Відповісти
Вашингтон просто ждет прорыва фронта хоть на одном направлении. Это американцы. Они ж прагматики. Им результаты нужны для дальнейшего форсирования помощи. Неужели в НАТО не представляли себе возможное минирование Россией всех направлений, тем более обладая спутниковым мониторингом. Или там у них походу с Путиным идет торг?
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07.08.2023 20:35 Відповісти
Или кто то хитроумный на Западе готовит одну общу пролетарскую революцию для обеих сторон.
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07.08.2023 20:47 Відповісти
ATACMS та F-16 в обмін на бєню
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07.08.2023 20:43 Відповісти
Коли такі речі просить чувак в пожмаканій рубашкі і дебільних кросівках на офіційній зустрічі, то я б такій бомжарі відповів би не так дипломатично.
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07.08.2023 20:56 Відповісти
Штати закликали прибрати д'єрмака. Ви це зробили?
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07.08.2023 21:13 Відповісти
Знову Зеля або Кулеба винуваті в тім, що корупціонер і путінський посіпака дєдушка Жо не дає Україні далекобійних ракет. Французи та британЬці дали, а дєдушку Жо вовік пу міцно тримає за всохлі старечі яйці. Змініть пластінку, товаріщщі.
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07.08.2023 21:14 Відповісти
Вам самому не стыдно писать подобную мерзость? Если бы не Джо Байден, давно бы Украину захватили всю. На одном героизме без оружия никого победить нельзя! Всё оружие, что мы получаем - мы получаем бесплатно по специальной президентской программе. И ещё и рот открываем на Байдена! Боже какая стыдоба! На зелю рот откройте. Заполонил все властные и силовые структуры агентами фсб и раша разведки, воруют как перед смертью, 1,8 миллиарда американской помощи заморожено из-за невиданной коррупции и т.д. Вот поле для Вашей деятельности должно быть, а не кусать руку дающего!
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08.08.2023 09:05 Відповісти
Якшо США нададуть Атакамс - німці дадуть Таурус
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07.08.2023 21:18 Відповісти
100% як з Леопардами
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07.08.2023 21:59 Відповісти
https://t.me/tZEinform/25496Блінкен демонстративно зателефонував Кулебі, щоб обговорити з ним "саміт миру", на якому Кулеба не був присутнім. На питання Кулеби про ракети, Блінкен відповів питанням про "diplomatic bags" і Кулеба більше нічого не ризикнув попросити.

Хроніка
Весь МЗС сміється з цієї розмови
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07.08.2023 21:20 Відповісти
Только в обмен на дипломатические сумки весом в 260кг собственно, смеху тут мало, это почти то, что сказал Блинкен. Кулеба в ответ покраснел.
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07.08.2023 21:22 Відповісти
Як тільки підуть з влади агенти ФСБ, так відразу пійде зброя.
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07.08.2023 21:54 Відповісти
Після того, як було кинуто без захисту ППО єдиний в Україні завод, що здатний був виробляти ракетні двигуни для ОТРК, які ще прохання про ATACMS?
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07.08.2023 22:00 Відповісти
После наезда на Байдена и Министра обороны Британии ...Зе дадут дырку о бублика....никто никому ничего не должен....😝
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07.08.2023 22:51 Відповісти
Стефанчук виступив в Риксдагу Швеції , 23.05.2023 :
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer....! Дайте нам ваші Leopard ... . Дайте нам ваші Gripen ... , щоб захистити небо над Україною."
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07.08.2023 23:34 Відповісти
А ленд Лиз вы суки не хотите инициировать.? Выпрашиваете по чайной ложке вместо программи которая переломит ход войни!!!!
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08.08.2023 07:38 Відповісти
Запуск ленд-лізу залежить від білого доміку, в якому живе істуканчик дєдушка Жо, а зовсім не від Зєлі. Ви нічого не переплутали, ларіссо олексіївно? Займіться краще домогосподарством і здачею макулатури замість писати вумні коментарі. Таким чином ви принесете багато користі суспільству. А то по-вашому виходить, що це Україна винувата, що хитрожопі американські сцикуни з білого доміку годують її гомеопатичними дозами.
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08.08.2023 08:25 Відповісти
 
 