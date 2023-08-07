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На Таврійському напрямку ЗСУ просуваються вперед, - Тарнавський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

ЗСУ просуваються вперед на Таврійському напрямку. Протягом доби захисники ліквідували 6 окупантів, 123 поранили, двох взяли у полон.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Є просування вперед і рух триває", – зазначив він.

Протягом доби на цій ділянці фронту артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1475 вогневих завдань.

Втрати російських військ убитими, пораненими і полоненими становлять 171 особу: 46 ліквідовані, 123 поранені, два полонені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку за добу ворожі втрати становлять 67 окупантів вбитими та 118 пораненими, - Череватий

Також українськими оборонцями за добу на Таврійському напрямку знищені три склади ворожих боєприпасів і 28 одиниць військової техніки загарбників.

Зокрема, знищені два російські танки, 11 бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем і мінометів, засіб протиповітряної оборони, два безпілотники і сім одиниць автомобільної техніки.

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07.08.2023 20:52 Відповісти
кацапская армия она такая , не хочешь сдохнуть - соси
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07.08.2023 20:58 Відповісти
Сьогодні прочитала бої за Урожайне, подивилася карту, якщо так, то добре.
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08.08.2023 07:57 Відповісти
 
 