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На Таврическом направлении ВСУ продвигаются вперед, - Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении. В течение суток защитники ликвидировали 6 оккупантов, 123 ранили, двоих взяли в плен.

Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Есть продвижение вперед и движение продолжается", – отметил он.

За сутки на этом участке фронта артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1475 огневых задач.

Потери российских войск убитыми, ранеными и пленными составляют 171 человек: 46 ликвидированы, 123 ранены, два пленных.

Также украинскими защитниками за сутки на Таврическом направлении уничтожены три склада вражеских боеприпасов и 28 единиц военной техники захватчиков.

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В частности, уничтожены два российских танка, 11 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем и минометов, средство противовоздушной обороны, два беспилотника и семь единиц автомобильной техники.

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07.08.2023 20:52 Ответить
кацапская армия она такая , не хочешь сдохнуть - соси
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07.08.2023 20:58 Ответить
Сьогодні прочитала бої за Урожайне, подивилася карту, якщо так, то добре.
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08.08.2023 07:57 Ответить
 
 