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На фронті загинула бойова медикиня Дар’я Філіп’єва ("Блискавка")

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

філіп'єва

За час своєї служби Дар’я врятувала сотні життів українських військових. За заслуги перед Україною її нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель Дар'ї Філіп'євої повідомили у Facebook.

Філіп'єва родом із Сум, але останні роки жила у Києві. Здобула освіту в Сумському державному університеті.

2019 року закінчила курс для бойового медичного персоналу, за швидку реакцію отримала позивний "Блискавка".

Після повномасштабного вторгнення Росії долучилась до територіальної оборони Києва й почала навчати інших бойової медицини.

"Я не могла просто залишитися вдома, тому що я солдат, сержант, бойовий медик, і мені потрібно захищати цю країну", – казала Дар'я.

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Дар'я також раніше працювала у 24-й окремій механізованій бригаді. У 2023 році Дар'ю нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

На її сторінці у Facebook близькі та знайомі висловлюють співчуття.

"Я знала цю дівчинку з дитинства… Це моя хрещениця. На жаль куми вже давно немає. Надя б гордилась своєю донечкою… Ти пішла з 24 бригади, бо там дівчат не допускали до передової. Ти дивом розминулася з косою в своєму еваку, що підірвався на протитанковій в іноземному легіоні… І тебе відправили в Харків в штаб. Ти рвалася рятувати і я допомогла тобі перевестися в ДШВ. Молнія наша! Молнією залишишся назавжди. Мама і бабуся тобою пишаються. Скажи їм, що я теж!", - зазначила Ніна Попова.

Дана Мартиненко пригадує, що для Дар'ї не існувало нереальних задач: "Інколи здавалося, що твоєї енергії, оптимізму та життєлюбності вистачало навіть на нас у тилу. Після нашої перемоги я б мала купити тобі той смішний рожевий ланчбокс, який ти хотіла брати потім на свою цивільну роботу. У тому іншому житті".

Юрій Кубрушко зазначив, що "Блискавка" була однією з найяскравіших і крутих бойових медиків.

"Мені бракує слів. Ми не були занадто близькими подругами, але я завжди була рада бачити тебе у себе в гостях. Ти була яскрава, як тисячі зірок, і вогняна. Блискавична. Я захоплювалася твердістю твого характеру і тим, як впевнено ти йшла туди, куди тобі було потрібно, як була готова змінювати під себе весь світ, аби досягти мети", - зазначила Анна Заварова.

Ведуча "Еспресо" Христина Парубій, яка брала у Дар'ї інтерв'ю, розповіла: "Я можу з гордістю сказати, хто пройшов через мої руки - не загинув", - казала мені Блискавка в інтерв'ю. А сьогодні сама загинула. Надзвичайно світла, позитивна та професійна людина. Любила свою роботу на фронті і вміло її виконувала Вона заряджала своєю енергією. У цій війні йдуть найкращі українці, поки вбивають російських падлюк".

На фронті загинула бойова медикиня Дар’я Філіп’єва (Блискавка) 01
На фронті загинула бойова медикиня Дар’я Філіп’єва (Блискавка) 02
На фронті загинула бойова медикиня Дар’я Філіп’єва (Блискавка) 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+82
Яка гарнюня. Який біль. Скільки горя принесло в Україну ***** і рашистська орда.
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07.08.2023 21:29
+73
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07.08.2023 21:29
+46
Дуже жаль, гинуть за Україну найкращі ,а всяке бидло "уставшее от войни " продовжує бикувати .
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07.08.2023 21:34
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07.08.2023 21:29 Відповісти
Яка гарнюня. Який біль. Скільки горя принесло в Україну ***** і рашистська орда.
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07.08.2023 21:29 Відповісти
Она уже в Раю. Господь ее принял.
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07.08.2023 21:32 Відповісти
RIP
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07.08.2023 21:34 Відповісти
Дуже жаль, гинуть за Україну найкращі ,а всяке бидло "уставшее от войни " продовжує бикувати .
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07.08.2023 21:34 Відповісти
Що сказати? "Вічна пам'ять " або "Герої не вмирають? Скажу інше - смерть рашистам і с свята помста
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07.08.2023 21:38 Відповісти
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07.08.2023 21:38 Відповісти
Вічна пам'ять, зоренько. Ми за тебе помстимося
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07.08.2023 21:39 Відповісти
С.У.М.
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07.08.2023 21:40 Відповісти
Біль 😢
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07.08.2023 21:42 Відповісти
Коли когось почне брати думка про мир і пробачення, то згадайте цю дівчину, чиє життя забрали каZапи, а вона їм пожертвувала за нас і наше майбутнє.
Я завжди кажу свинособакам: пробачу вам тоді, коли заростуть стежини на могили наших борців!
Вічна пам'ять Героям!
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07.08.2023 21:43 Відповісти
Царство Небесне!
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07.08.2023 21:43 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.08.2023 21:49 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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07.08.2023 21:50 Відповісти
Яка чудова , красунічка …Нема слів … РАШИСТИ , всі гниди , коллаборанти , щоб всі ви ,здохли в страшних муках !
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07.08.2023 21:59 Відповісти
Глядя на такую---та какие комментарии здесь? А шваль по стране так лётает всякая. И оружия взять, купить негде---перестрелять весь биомусор к выходным ближним бы.....
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07.08.2023 22:07 Відповісти
Дуже боляче і сумно прощатися з нашими Героями , які йдуть у вічність 😪😪😪
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07.08.2023 22:29 Відповісти
Прощай, "Блискавко"! Прощай, Дар'є! Пробач нам! Ми у боргу.
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07.08.2023 22:49 Відповісти
Герої не вмирають!
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07.08.2023 23:12 Відповісти
Вибачте батьки такої ДОНЕЧКИ, недогледіли!!
Слава тобі ДОНЮ, низький уклін!!
Слава Україні!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Сильна Донечка України пішла захищати Батьківщину, а лайно, із значками ВРУ, втікає з неї…
Співпадіння
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07.08.2023 23:53 Відповісти
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
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07.08.2023 23:53 Відповісти
Така світла дівчинка. Рудоволосе сонечко, якому б ще жити й жити... Співчуття рідним. Уклін і шана Даші за її мужність, працю і врятовані життя.
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08.08.2023 00:01 Відповісти
Царство небесне.
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08.08.2023 00:11 Відповісти
Чтоб вы все сдохли, твари кацапские
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08.08.2023 00:45 Відповісти
Серцю дуже боляче. Душа плаче. Спочивай з Миром наше Сонечко.
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08.08.2023 09:27 Відповісти
Та не медикиня, а медик! Ну *** твою мать🤬, скільки можна каверкати українську?! Нагадаю що ще зі школи всі знають що є професії які не міняють свою назву незалежно від статі того хто на цій посаді! Не синоптикиня, а синоптик! Не директориня, а директор! Не зоологиня, а зоолог і т.д.! Це п*дець 🤦
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08.08.2023 09:34 Відповісти
Прихована диверсія. Щоб говорили: сматрі, какой смешной етот укрАинский
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11.08.2023 19:26 Відповісти
Эх,Лютиэн,чё сказать-смешной девченкой Ты была,палатку не могла сложить на рок -фестивале 15 лет назад - но всегда была бойцом, endurance и всё такое,отдохни - встретимся в четогах *******
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09.08.2023 18:42 Відповісти
В чертогах *******
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09.08.2023 20:24 Відповісти
 
 