На фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева (Блискавка)

За время своей службы Дарья спасла сотни жизней украинских военных. За заслуги перед Украиной ее наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

Как информирует Цензор.НЕТ, о гибели Дарьи Филипповой сообщили в Facebook.

Филипьева родом из Сум, но в последние годы жила в Киеве. Получила образование в Сумском государственном университете.

В 2019 году окончила курс для боевого медицинского персонала, за быструю реакцию получила позывной Блискавка.

После полномасштабного вторжения России присоединилась к территориальной обороне Киева и принялась обучать других боевой медицине.

"Я не могла просто остаться дома, потому что я солдат, сержант, боевой медик, и мне нужно защищать эту страну", – говорила Дарья.

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Дарья также раньше работала в 24-й отдельной механизированной бригаде. В 2023 году Дарью наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

На ее странице в Facebook близкие и знакомые выражают соболезнования.

"Я знала эту девочку с детства... Это моя крестница. К сожалению кумы уже давно нет. Надя гордилась бы своей дочерью… Ты ушла из 24 бригады, потому что там девушек не допускали в передовую. Ты чудом разминулась с косой в своем эваке, взорвавшемся на противотанковой в иностранном легионе… И тебя отправили в Харьков в штаб. Ты рвалась спасать и я помогла тебе перевестись в ДШВ. Молния наша! Молнией останешься навсегда. Мама и бабушка гордятся тобой. Скажи им, что я тоже!", - отметила Нина Попова.

Дана Мартиненко вспоминает, что для Дарьи не существовало нереальных задач: "Иногда казалось, что твоей энергии, оптимизма и жизнелюбия хватало даже на нас в тылу. После нашей победы я должна была купить тебе тот смешной розовый ланчбокс, который ты хотела брать потом на свою гражданскую работу . В той другой жизни".

Юрий Кубрушко отметил, что Блискавка была одной из самых ярких и крутых боевых медиков.

"Мне не хватает слов. Мы не были слишком близкими подругами, но я всегда была рада видеть тебя у себя в гостях. Ты была яркой, как тысячи звезд, и огненная. Молниеносная. Я восхищалась твердостью твоего характера и тем, как уверенно ты шла туда, куда тебе требовалось, как была готова менять под себя весь мир, чтобы достичь цели", - отметила Анна Заварова.

Ведущая "Еспресо" Кристина Парубий, которая брала у Дарьи интервью, рассказала: "Я могу с гордостью сказать, кто прошел через мои руки - не погиб", - говорила мне Блискавка в интервью. А сегодня сама погибла. Необычайно светлый, позитивный и профессиональный человек. Любила свою работу на фронте и умело ее выполняла. Она заряжала своей энергией. В этой войне уходят лучшие украинцы, пока убивают российских подлецов".





