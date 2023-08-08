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Новости Война в Украине
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На фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева (Блискавка)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

філіп'єва

За время своей службы Дарья спасла сотни жизней украинских военных. За заслуги перед Украиной ее наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

Как информирует Цензор.НЕТ, о гибели Дарьи Филипповой сообщили в Facebook.

Филипьева родом из Сум, но в последние годы жила в Киеве. Получила образование в Сумском государственном университете.

В 2019 году окончила курс для боевого медицинского персонала, за быструю реакцию получила позывной Блискавка.

После полномасштабного вторжения России присоединилась к территориальной обороне Киева и принялась обучать других боевой медицине.

"Я не могла просто остаться дома, потому что я солдат, сержант, боевой медик, и мне нужно защищать эту страну", – говорила Дарья.

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Дарья также раньше работала в 24-й отдельной механизированной бригаде. В 2023 году Дарью наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

На ее странице в Facebook близкие и знакомые выражают соболезнования.

"Я знала эту девочку с детства... Это моя крестница. К сожалению кумы уже давно нет. Надя гордилась бы своей дочерью… Ты ушла из 24 бригады, потому что там девушек не допускали в передовую. Ты чудом разминулась с косой в своем эваке, взорвавшемся на противотанковой в иностранном легионе… И тебя отправили в Харьков в штаб. Ты рвалась спасать и я помогла тебе перевестись в ДШВ. Молния наша! Молнией останешься навсегда. Мама и бабушка гордятся тобой. Скажи им, что я тоже!", - отметила Нина Попова.

Дана Мартиненко вспоминает, что для Дарьи не существовало нереальных задач: "Иногда казалось, что твоей энергии, оптимизма и жизнелюбия хватало даже на нас в тылу. После нашей победы я должна была купить тебе тот смешной розовый ланчбокс, который ты хотела брать потом на свою гражданскую работу . В той другой жизни".

Юрий Кубрушко отметил, что Блискавка была одной из самых ярких и крутых боевых медиков.

"Мне не хватает слов. Мы не были слишком близкими подругами, но я всегда была рада видеть тебя у себя в гостях. Ты была яркой, как тысячи звезд, и огненная. Молниеносная. Я восхищалась твердостью твоего характера и тем, как уверенно ты шла туда, куда тебе требовалось, как была готова менять под себя весь мир, чтобы достичь цели", - отметила Анна Заварова.

Ведущая "Еспресо" Кристина Парубий, которая брала у Дарьи интервью, рассказала: "Я могу с гордостью сказать, кто прошел через мои руки - не погиб", - говорила мне Блискавка в интервью. А сегодня сама погибла. Необычайно светлый, позитивный и профессиональный человек. Любила свою работу на фронте и умело ее выполняла. Она заряжала своей энергией. В этой войне уходят лучшие украинцы, пока убивают российских подлецов".

На фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева (Блискавка) 01
На фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева (Блискавка) 02
На фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева (Блискавка) 03
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Топ комментарии
+82
Яка гарнюня. Який біль. Скільки горя принесло в Україну ***** і рашистська орда.
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07.08.2023 21:29
+73
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07.08.2023 21:29
+46
Дуже жаль, гинуть за Україну найкращі ,а всяке бидло "уставшее от войни " продовжує бикувати .
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07.08.2023 21:34
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07.08.2023 21:29 Ответить
Яка гарнюня. Який біль. Скільки горя принесло в Україну ***** і рашистська орда.
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07.08.2023 21:29 Ответить
Она уже в Раю. Господь ее принял.
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07.08.2023 21:32 Ответить
RIP
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07.08.2023 21:34 Ответить
Дуже жаль, гинуть за Україну найкращі ,а всяке бидло "уставшее от войни " продовжує бикувати .
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07.08.2023 21:34 Ответить
Що сказати? "Вічна пам'ять " або "Герої не вмирають? Скажу інше - смерть рашистам і с свята помста
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07.08.2023 21:38 Ответить
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07.08.2023 21:38 Ответить
Вічна пам'ять, зоренько. Ми за тебе помстимося
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07.08.2023 21:39 Ответить
С.У.М.
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07.08.2023 21:40 Ответить
Біль 😢
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07.08.2023 21:42 Ответить
Коли когось почне брати думка про мир і пробачення, то згадайте цю дівчину, чиє життя забрали каZапи, а вона їм пожертвувала за нас і наше майбутнє.
Я завжди кажу свинособакам: пробачу вам тоді, коли заростуть стежини на могили наших борців!
Вічна пам'ять Героям!
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07.08.2023 21:43 Ответить
Царство Небесне!
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07.08.2023 21:43 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.08.2023 21:49 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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07.08.2023 21:50 Ответить
Яка чудова , красунічка …Нема слів … РАШИСТИ , всі гниди , коллаборанти , щоб всі ви ,здохли в страшних муках !
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07.08.2023 21:59 Ответить
Глядя на такую---та какие комментарии здесь? А шваль по стране так лётает всякая. И оружия взять, купить негде---перестрелять весь биомусор к выходным ближним бы.....
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07.08.2023 22:07 Ответить
Дуже боляче і сумно прощатися з нашими Героями , які йдуть у вічність 😪😪😪
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07.08.2023 22:29 Ответить
Прощай, "Блискавко"! Прощай, Дар'є! Пробач нам! Ми у боргу.
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07.08.2023 22:49 Ответить
Герої не вмирають!
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07.08.2023 23:12 Ответить
Вибачте батьки такої ДОНЕЧКИ, недогледіли!!
Слава тобі ДОНЮ, низький уклін!!
Слава Україні!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Сильна Донечка України пішла захищати Батьківщину, а лайно, із значками ВРУ, втікає з неї…
Співпадіння
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07.08.2023 23:53 Ответить
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
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07.08.2023 23:53 Ответить
Така світла дівчинка. Рудоволосе сонечко, якому б ще жити й жити... Співчуття рідним. Уклін і шана Даші за її мужність, працю і врятовані життя.
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08.08.2023 00:01 Ответить
Царство небесне.
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08.08.2023 00:11 Ответить
Чтоб вы все сдохли, твари кацапские
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08.08.2023 00:45 Ответить
Серцю дуже боляче. Душа плаче. Спочивай з Миром наше Сонечко.
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08.08.2023 09:27 Ответить
Та не медикиня, а медик! Ну *** твою мать🤬, скільки можна каверкати українську?! Нагадаю що ще зі школи всі знають що є професії які не міняють свою назву незалежно від статі того хто на цій посаді! Не синоптикиня, а синоптик! Не директориня, а директор! Не зоологиня, а зоолог і т.д.! Це п*дець 🤦
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08.08.2023 09:34 Ответить
Прихована диверсія. Щоб говорили: сматрі, какой смешной етот укрАинский
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11.08.2023 19:26 Ответить
Эх,Лютиэн,чё сказать-смешной девченкой Ты была,палатку не могла сложить на рок -фестивале 15 лет назад - но всегда была бойцом, endurance и всё такое,отдохни - встретимся в четогах *******
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09.08.2023 18:42 Ответить
В чертогах *******
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09.08.2023 20:24 Ответить
 
 