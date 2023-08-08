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Росіяни намагаються підтягувати резерви в умовах ускладненої логістики, кількість обстрілів "невпинно зменшується" через брак снарядів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Російським окупаційним військам на півдні України бракує снарядів, на що вказує кількість обстрілів, яка зменшується.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Обстановка залишається дійсно складною, тому що ворог намагається підтягувати сили та резерви в умовах ускладненої та уповільненої його логістики. Це зрозуміло, ми працюємо над цим в їхніх глибоких тилах", - зазначила вона.

Те, що російським загарбникам на вистачає снарядів, видно з кількості обстрілів, яка "невпинно зменшується".

"Сподіваємось працювати і далі в такому ж режимі. За 2 минулі доби Силами оборони Півдня знищено 100 окупантів, 2 човни, на яких намагалися ДРГ маневрувати серед островів, також міномет, ЗРК ТОР М2 та авто бронетанкова техніка ворога. БПЛА "Орлан" було вдало приземлено.

Ворог продовжує розвідку повітряну, це стало практикою, коли вони витримують паузу між ракетними ударами і збирають інформацію для визначення майбутніх цілей", - додала Гуменюк.

Також читайте: ОК "Південь" про удари по Чонгарському та Генічеському мостах: ворог не може переправляти ними необхідний ресурс

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Дивлюсь на кількість обстрілів рашистами прифронтової території у Херсонській та Запорізькій областях і зовсім не бачу тенденції до їх зменшення тому промови саме Гуменюк, особливо після учорашнього "буде перерва/не буде перерва" у ракетно-безпілотних атаках, ігнорую, бо вона каже незрозуміло що аби щось казати та обличчям на камери трусити!!!
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08.08.2023 09:52
+2
Ага, особенно в Херсоне. Незнаем куда бежать, за что хвататься.
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08.08.2023 10:27
+1
Ти читать вмієш? Снарядів може е вдосталь, якщо порушена логістика доставки то толку з них.
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08.08.2023 09:42
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...бракує снарядів, на що вказує кількість обстрілів, яка зменшується. Джерело: https://censor.net/ua/n3436032
====
А, можливо, тому що арта чомусь "ламається"?
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08.08.2023 09:37 Відповісти
Підвищивши вік для мобілізації термінових термінів до 30 років, )(уйло збільшив м'ясний раціон для скотобійні.Тепер він зможе закликати до 2 млн 300 тисяч волохатиків, і за кілька місяців шпурнути їх у м'ясорубку війни.
Йому потрібна або перемога, або переговори, які можна було б видати за таку собі подобу гібридної перемоги. Але саме з ним, з Путіним, ніхто сідати за стіл переговорів не збирається. /Александр Сотник/
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08.08.2023 09:37 Відповісти
Та хватає в них снарядів -- вони нам 3 -- ми ім 1
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08.08.2023 09:38 Відповісти
Ти читать вмієш? Снарядів може е вдосталь, якщо порушена логістика доставки то толку з них.
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08.08.2023 09:42 Відповісти
На передку хватає -- можуть собі позволити беглии вогонь - а ми точковии
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08.08.2023 09:45 Відповісти
воно і видно... пожалійте касабів.. кожен день привозять на щиті...
заткнули би своє хавало ок південь-петушарне арестовичевске агенство
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08.08.2023 09:39 Відповісти
щось не дуже схоже..., на півдні постійні обстріли..., якщо не південь, то Сумщина, Харківщина, Донецька область будуть під обстрілами завжди., там немає проблем з логістикою....
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08.08.2023 09:43 Відповісти
Дивлюсь на кількість обстрілів рашистами прифронтової території у Херсонській та Запорізькій областях і зовсім не бачу тенденції до їх зменшення тому промови саме Гуменюк, особливо після учорашнього "буде перерва/не буде перерва" у ракетно-безпілотних атаках, ігнорую, бо вона каже незрозуміло що аби щось казати та обличчям на камери трусити!!!
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08.08.2023 09:52 Відповісти
дивно, на говномарафоні кількість обстрілів зменшується, а хлопці з під Бахмуту кажуть, що там повний п-ць, так їх давно вже не крили артою та авіацією.
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08.08.2023 09:58 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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08.08.2023 10:12 Відповісти
Ну на юге то может и уменьшилось кол-во обстрелов. Но на востоке то увеличилось... Так что особых поводов для радости нету.
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08.08.2023 10:19 Відповісти
Ага, особенно в Херсоне. Незнаем куда бежать, за что хвататься.
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08.08.2023 10:27 Відповісти
то вже написали. але повторю: дивны якісь повідомлення від цих речників. добре хоч цензор вірно розміщує свої новини - одну біля одної.

і так - перша новина:

Минулої доби росіяни завдали 98 ударів по населених пунктах Сумської області. ФОТОрепортаж

і друга:

Росіяни намагаються підтягувати резерви в умовах ускладненої логістики, кількість обстрілів "невпинно зменшується" через брак снарядів, - ОК "Південь"

і де воно оте "невпинно зменьшується"? невже в конашенкова перейняли про "стопіцот перемог"?

ну і для порівняння вчорашня новина:

Минулої доби окупанти 30 разів обстріляли Херсонщину, 4 особи зазнали поранень

я вірно розумію, що 98 це "невпинно меньше" ніж 98?

ну, якщо "ви не розумієте, єто другоє", то ось це - точно "невпинне зменьшення"

Окупанти посилили обстріли Запорізької області: за добу під ворожим вогнем опинилися 24 населені пункти. ФОТОрепортаж

снарядів бракує? десь я вже це чув. точно! у пригожина перед походом на москву.
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08.08.2023 11:45 Відповісти
* 98 це "невпинно меньше" ніж 30?
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08.08.2023 11:48 Відповісти
Малярша каже, що кількість обстрілів збільшилась, гуменючка каже, що зменшилась. Хтось з них бреше. А скоріше за все - обидві
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08.08.2023 16:57 Відповісти
 
 