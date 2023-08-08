Росіяни намагаються підтягувати резерви в умовах ускладненої логістики, кількість обстрілів "невпинно зменшується" через брак снарядів, - ОК "Південь"

Російським окупаційним військам на півдні України бракує снарядів, на що вказує кількість обстрілів, яка зменшується.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Обстановка залишається дійсно складною, тому що ворог намагається підтягувати сили та резерви в умовах ускладненої та уповільненої його логістики. Це зрозуміло, ми працюємо над цим в їхніх глибоких тилах", - зазначила вона.

Те, що російським загарбникам на вистачає снарядів, видно з кількості обстрілів, яка "невпинно зменшується".

"Сподіваємось працювати і далі в такому ж режимі. За 2 минулі доби Силами оборони Півдня знищено 100 окупантів, 2 човни, на яких намагалися ДРГ маневрувати серед островів, також міномет, ЗРК ТОР М2 та авто бронетанкова техніка ворога. БПЛА "Орлан" було вдало приземлено.

Ворог продовжує розвідку повітряну, це стало практикою, коли вони витримують паузу між ракетними ударами і збирають інформацію для визначення майбутніх цілей", - додала Гуменюк.

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