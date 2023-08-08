Росіяни намагаються підтягувати резерви в умовах ускладненої логістики, кількість обстрілів "невпинно зменшується" через брак снарядів, - ОК "Південь"
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Російським окупаційним військам на півдні України бракує снарядів, на що вказує кількість обстрілів, яка зменшується.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
"Обстановка залишається дійсно складною, тому що ворог намагається підтягувати сили та резерви в умовах ускладненої та уповільненої його логістики. Це зрозуміло, ми працюємо над цим в їхніх глибоких тилах", - зазначила вона.
Те, що російським загарбникам на вистачає снарядів, видно з кількості обстрілів, яка "невпинно зменшується".
"Сподіваємось працювати і далі в такому ж режимі. За 2 минулі доби Силами оборони Півдня знищено 100 окупантів, 2 човни, на яких намагалися ДРГ маневрувати серед островів, також міномет, ЗРК ТОР М2 та авто бронетанкова техніка ворога. БПЛА "Орлан" було вдало приземлено.
Ворог продовжує розвідку повітряну, це стало практикою, коли вони витримують паузу між ракетними ударами і збирають інформацію для визначення майбутніх цілей", - додала Гуменюк.
Будь ласка, зачекайте...
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А, можливо, тому що арта чомусь "ламається"?
Йому потрібна або перемога, або переговори, які можна було б видати за таку собі подобу гібридної перемоги. Але саме з ним, з Путіним, ніхто сідати за стіл переговорів не збирається. /Александр Сотник/
заткнули би своє хавало ок південь-петушарне арестовичевске агенство
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
і так - перша новина:
Минулої доби росіяни завдали 98 ударів по населених пунктах Сумської області. ФОТОрепортаж
і друга:
Росіяни намагаються підтягувати резерви в умовах ускладненої логістики, кількість обстрілів "невпинно зменшується" через брак снарядів, - ОК "Південь"
і де воно оте "невпинно зменьшується"? невже в конашенкова перейняли про "стопіцот перемог"?
ну і для порівняння вчорашня новина:
Минулої доби окупанти 30 разів обстріляли Херсонщину, 4 особи зазнали поранень
я вірно розумію, що 98 це "невпинно меньше" ніж 98?
ну, якщо "ви не розумієте, єто другоє", то ось це - точно "невпинне зменьшення"
Окупанти посилили обстріли Запорізької області: за добу під ворожим вогнем опинилися 24 населені пункти. ФОТОрепортаж
снарядів бракує? десь я вже це чув. точно! у пригожина перед походом на москву.