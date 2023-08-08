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Енергоатом (446) Запорізька АЕС (888)

У ставку-охолоджувачі ЗАЕС зафіксоване незначне зниження рівня води, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ставок,охолоджувач

Станом на 09:00 8 серпня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,22 м.

Про це повідомили у ДП "НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"У "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, рівень води становить 17 м 10 см. У "холодному" - 10 м 82 см", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на 1 серпня рівень води в ставку-охолоджувачі становив 16,30 м. 

В "Енергоатомі" запевняють, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

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Автор: Марина Макєєва
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08.08.2023 12:15 Відповісти
Якось про ЗАЕС почали забувати, а воно нікуди не поділось та висить "домокловим мечем"!!!
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08.08.2023 12:16 Відповісти
Строго по плану і під чітким керівництвом Головного Розміновувача. До речі. ЗАЕС здали безніякої організації захисту. Персоналу навіть не було повідомлено про план поводження на випадок загрози захоплення.
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08.08.2023 12:27 Відповісти
Саме так, бо керівництво Енергоатому мало завдання від своїх кремлівських кураторів чекати, нічого не робити, бо передбачалося захоплення Київа "за три дні" і передача атомної галузі до росенергоатому. Але цим планам завадили ЗСУ. Після цього керівництво Енергоатому миттєво надягло на себе камуфляж і почало вдавати суворих патріотів. Але на все свій час...
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08.08.2023 17:18 Відповісти
 
 