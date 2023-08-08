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Розвідники тестують новий український безпілотник SpyGun у зоні бойових дій. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українським розвідникам передали для тестування у зоні бойових дій новий український БПЛА SpyGun після тилових випробувань.

Про це пише Головне управління розвідки МОУ, передає Цензор.НЕТ.

"Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати й для коригування вогню", - пояснюють у ГУР.

БПЛА створили українські інженери й проєктувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.

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Зазначається, що комплекс складається з двох безпілотних літальних апаратів та наземної станції управління.

"Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 кілометрів. Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють планерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора", - додають у ГУР. 

  • Час польоту без посадки ― 120-160 хв.
  • Максимальна висота польоту ― 1500 м.
  • Робоча висота ― 500-600 м.
  • Швидкість ― 90 км/год.
  • Камери ― курсова онлайн та GoPro.

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Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.

"БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає "Шпигуну" непомітності в небі під час роботи", - зазначають у ГУР.

Розвідники тестують новий український безпілотник SpyGun у зоні бойових дій 01
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Топ коментарі
+11
Сначала в тылу испытывают, доводят технику до ума, а потом на фронт и тоже смотреть как работает в боевых условиях. Что не так?
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08.08.2023 12:49
+9
З ініціативи підприємця та тенісиста...! Цим коротким реченням все сказано про зелену владу!
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08.08.2023 12:38
+6
Планер і через сто років навряд чи зазнає змін. А от можливостей щодо двигуна та керування зараз набагато більше.
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08.08.2023 13:46
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прозорий він чи що...
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08.08.2023 12:33 Відповісти
Мне по барабану. Хоть невидимый.
Лишь бы выполнял свои задачи исправно и возвращался.
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09.08.2023 16:47 Відповісти
Тема про "відносно недорогий" не розкрита.
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08.08.2023 12:34 Відповісти
Може це порівнюють з ''яйками по 17".
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08.08.2023 12:40 Відповісти
….

після тилових випробувань…..!!!
А такі випробування є?
Це рівень гур
гур-гур-гур
одним словом - бадановщина…!!!
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08.08.2023 12:35 Відповісти
Сначала в тылу испытывают, доводят технику до ума, а потом на фронт и тоже смотреть как работает в боевых условиях. Что не так?
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08.08.2023 12:49 Відповісти
Навіть дрони-камікадзе постійно випробовують, тестують та модернізують глибоко в тилу.
Ви якось інакше бачите процес?
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08.08.2023 13:40 Відповісти
З ініціативи підприємця та тенісиста...! Цим коротким реченням все сказано про зелену владу!
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08.08.2023 12:38 Відповісти
Не все. Влада швиденько виклала фото по якому москалі можуть скопіювати для свого виробництва.
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08.08.2023 14:50 Відповісти
копії по фото, це клоунада.
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08.08.2023 15:40 Відповісти
Чому? Пропорції ніхто не відміняв, двигун видно. У вас мабуть не інженерна освіта і авіамоделі ви в дитинстві не збирали.
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08.08.2023 19:03 Відповісти
Ще зробити б такий дешевий дрон-камікадзе. Буде дешевше, ніж FPV квадрокоптер, матиме більшу дальність польоту, на три двигуни менше, а тому їх можна буде випустити ще в більшій кількості
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08.08.2023 12:38 Відповісти
а де бомби
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08.08.2023 12:55 Відповісти
"Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня"
Грузоподъёмность там нулевая. Но вещь полезная как не крути. Экономит дроны с грузоподъёмностью, которые в разы дороже, это как минимум.
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08.08.2023 14:02 Відповісти
а у нас всі після зони в всу... всі наколоті
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08.08.2023 12:58 Відповісти
Діду, вам скільки років? Це в СРСР наколоті були лише зеки.
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08.08.2023 13:00 Відповісти
Це ще Сергій не бував влітку на пляжі в Одесі.
Уявляю його реакцію на молоденьких дівчат, "забитих" від кінчика носу до самих п'ят
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08.08.2023 13:44 Відповісти
Це рашист на ЗСУ накидувати тужиться.
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08.08.2023 14:29 Відповісти
мы такие в авиамодельном кружке делали....)
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08.08.2023 13:02 Відповісти
+100500! В 12 лет на коленке собирали, а в статье типо Прорыв...
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08.08.2023 13:14 Відповісти
Планер і через сто років навряд чи зазнає змін. А от можливостей щодо двигуна та керування зараз набагато більше.
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08.08.2023 13:46 Відповісти
Хтось здогадався піти до бібліотеки та підняти підшивку журналу "Моделіст-конструктор". Дивно, що перед словом недорогий, є "відносно". Апарат легкий, у повітрі його ковбаситиме, стабілізації камери явно не вистачить. Камера ширококутна з висоти 500-600 метрів на зображенні, яке "стрибає" на екрані, досить важко буде щось розглянути. На цензорі було відео з апарату "Фурія". https://censor.net/ru/video_news/3435792/******************************************************************************************************* Навряд чи з цього буде набагато краще. Десь років через три-п'ять, можливо дійдемо до чогось, що дуже схоже на "Орлан" з якого потішались.
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08.08.2023 13:13 Відповісти
З вашого лінку по Фурії чудова якість і великий зум з 0:32. Це не "стрибає", а оператор пересуває куди йому треба, а із-за збільшення ви лякаєтесь.
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08.08.2023 14:59 Відповісти
Плюс, у ЗСУ давно системи розроблені Аеророзвідкою на штучному інтелекті, які кращє за операторів розпізнають ворожу техніку на відео з бпла
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08.08.2023 15:03 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3435792/biyitsi_110yi_brygady_koryguyut_robotu_artyleriyi_za_dopomogoyu_
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09.08.2023 11:31 Відповісти
Українські військові використовують картонні безпілотники Corvo PPDS, які виробляє в Австралії компанія SYPAQ. Про це повідомило австралійське видання 7News.
Сама компанія на своєму сайті зазначає, що одноразові безпілотники поставляються у розібраному вигляді, можуть долати відстань до 120 км та самостійно приземлятися, "знімаючи навантаження з солдата" під час бойових дій.
https://www.youtube.com/watch?v=hL1W1PqLMDw
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08.08.2023 13:47 Відповісти
хлопці, та зробіть, нарешті вже, пікіруючий безпілотник fpv, нехай живе довго та працює, а не вбиває кожного разу себе АБСТЄНУ.. ,
бо звичайного Українця-інженера реально "жаба душить" - тут же можна пристойно зекономити і більше кацапів вбити за малі гроші...........
чи пока дермак рУлить, воно - неначасі?.......... - шоб ото умнічать тут перед заочниками-філологами-йуристами з ліцензіями на вбивство та нагородною зброєю від уклоністів-рецидивістів
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08.08.2023 14:36 Відповісти
Відео за 2019, а вже ПІБ тим більш, так що дозволю собі https://www.youtube.com/watch?v=ryk_CaQYLmw , бо тут планер звісно дешевий, але це і всі його переваги. Він ніколи нікуди не политить на війні. Не зрозуміло на що втрачений час,....
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08.08.2023 15:34 Відповісти
Вже на фінальній стадії випробувань, все полетить, не сци.
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08.08.2023 15:39 Відповісти
Мені вже сьомий десяток, тож ссикун ти - а я такі планери робив ще коли тебе і в проєкті не було. Чи ти думаєш вітру не буде? Так, воно дешеве і навіть политить та от з дешевою рибки ЗАВЖДИ тільки х.ва юшка. Чи ти гадаєш весь світ дурні що таке гівно не ліпить, а живе вже технологією 21 століття? Слідуючий розвитку шаг це паперовий літачок? . https://ru.wikipedia.org/wiki/Бумажный_самолёт https://www.youtube.com/watch?v=pXC4485EPZ0
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08.08.2023 16:08 Відповісти
Я имел 12 лет такие планеры делал и гонялся по полю за ними.
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09.08.2023 23:49 Відповісти
Народ есть идея. собрать дрон для полета над москвой и сделать фейверк из цветов украинского флага..Выйдет москаль в поле срать а ВСУ уж в Москве видать..Не успеет....... мамой клянусь
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10.08.2023 11:48 Відповісти
Это какой-то школьнй планер, мы такие в школе 40 лет назад собирали.. )
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11.08.2023 08:42 Відповісти
 
 