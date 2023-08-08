Розвідники тестують новий український безпілотник SpyGun у зоні бойових дій. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українським розвідникам передали для тестування у зоні бойових дій новий український БПЛА SpyGun після тилових випробувань.
Про це пише Головне управління розвідки МОУ, передає Цензор.НЕТ.
"Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати й для коригування вогню", - пояснюють у ГУР.
БПЛА створили українські інженери й проєктувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.
Зазначається, що комплекс складається з двох безпілотних літальних апаратів та наземної станції управління.
"Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 кілометрів. Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють планерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора", - додають у ГУР.
- Час польоту без посадки ― 120-160 хв.
- Максимальна висота польоту ― 1500 м.
- Робоча висота ― 500-600 м.
- Швидкість ― 90 км/год.
- Камери ― курсова онлайн та GoPro.
Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.
"БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає "Шпигуну" непомітності в небі під час роботи", - зазначають у ГУР.
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Лишь бы выполнял свои задачи исправно и возвращался.
після тилових випробувань…..!!!
А такі випробування є?
Це рівень гур
гур-гур-гур
одним словом - бадановщина…!!!
Ви якось інакше бачите процес?
Грузоподъёмность там нулевая. Но вещь полезная как не крути. Экономит дроны с грузоподъёмностью, которые в разы дороже, это как минимум.
Уявляю його реакцію на молоденьких дівчат, "забитих" від кінчика носу до самих п'ят
Сама компанія на своєму сайті зазначає, що одноразові безпілотники поставляються у розібраному вигляді, можуть долати відстань до 120 км та самостійно приземлятися, "знімаючи навантаження з солдата" під час бойових дій.
https://www.youtube.com/watch?v=hL1W1PqLMDw
бо звичайного Українця-інженера реально "жаба душить" - тут же можна пристойно зекономити і більше кацапів вбити за малі гроші...........
чи пока дермак рУлить, воно - неначасі?.......... - шоб ото умнічать тут перед заочниками-філологами-йуристами з ліцензіями на вбивство та нагородною зброєю від уклоністів-рецидивістів