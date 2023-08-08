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Новини Економіка
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газ (2590) газосховище (66) Україна (5211) Євросоюз (7042)

Трейдери з ЄС почали зберігати газ в українських сховищах, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Економіка

газ

Попри ризики, пов’язані з війною, європейські трейдери вважають доцільними зберігати газ не тільки в сховищах на території ЄС, а й в українських.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на трьох трейдерів та представників компаній, передає Цензор.НЕТ. 

Після початку повномасштабної війни ЄС прагне зберігати великі обсяги газу, щоб компенсувати скорочення постачання з Росії. Очікується, що блок досягне мети заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада.

Трейдери вважають, що крім зберігання газу безпосередньо в ЄС доцільно також скористатися українськими сховищами, щоб скористатися нижчими цінами зараз. Згідно з цінами на ринку ф’ючерсів на газ у Нідерландах TTF, ціна газу з поставкою у вересні становить 30 євро (32,96 дол) за МВт-год порівняно з форвардними цінами на перший квартал 2024 року в 49 євро.

Чеська група EPH зазначила, що рішення використовувати українські сховища також є ознакою довіри до країни.

Також читайте: Імпорт газу в Україну підскочив до максимуму за останні три роки, – ЗМІ

"EP Commodities транспортує природний газ в Україну та використовує українські газосховища. Ми віримо в надійність систем транспортування та зберігання газу України, які зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці", — зазначив голова правління EP Commodities EPH Мирослав Гасько, однак не став називати обсяги газу.

За даними платформи прозорості GIE, 7 серпня сховища газу в країнах ЄС були заповнені на 87%.

НАК "Нафтогаз України" заявив, що іноземні клієнти можуть використовувати понад 10 мільярдів кубометрів сховищ країни обсягом близько 30 мільярдів кубометрів, переважно на заході країни, тобто далі від лінії фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газосховища України заповнені на майже 80% від потреби, - Шмигаль

Словацька державна компанія SPP, яка постачає газ на більшій частині словацького ринку, частково російським газом, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ, оскільки словацькі сховища вже заповнені на 90%.

Інші європейські трейдери вказують на ризики, пов'язані з вірогідністю російських ударів. Ситуація також може погіршитися, якщо Росія припинить качати газ, який вона все ще транспортує на Захід через українські трубопроводи.

Минулого місяця аналітичний центр Bruegel заявив, що Україна може дозволити ЄС зберігати приблизно на 10% більше газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експорт російського газу до Європи трубопроводом зріс на 30% у липні, - Reuters
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Топ коментарі
+4
32 роки не крали а тут вкрадуть?! Йди "Вася" попий водички, а то в тебе марення і ти міряєш усіх по рашистах, яки завжди були кідаловом у будь яких домовленостях котрих ніколи не дотримувались!!!
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08.08.2023 15:33
+4
У даному випадку мова про ринок природнього газу в ЄС, а море - на черзі. Чекати доведеться недовго до того як не тільки Балтійське, а й Чорне та Азовське стануть фактично внутрішнім морем країн НАТО, а Московія (т.з. "роССія") буде змушена домовлятись з ними про умови його використання для судноплавства у її порти! Допригалась "володорка морська" як у казці Пушкіна про "Золоту рибку", ну прям наванговал ефіоп його мать!
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08.08.2023 15:37
+2
Просрали кацапи Чорне море, ой просрали
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08.08.2023 15:25
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це вони марно таке зробили. нащі фахівці його можуть вкрасти ї їм же продати але вже дороже
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08.08.2023 15:25 Відповісти
32 роки не крали а тут вкрадуть?! Йди "Вася" попий водички, а то в тебе марення і ти міряєш усіх по рашистах, яки завжди були кідаловом у будь яких домовленостях котрих ніколи не дотримувались!!!
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08.08.2023 15:33 Відповісти
вони завжди крадуть ти просто нездатний про це знати. походу ярий представник мудрого наріду .спитай у свинарчуків про яйця та руки які нічогісінько не крали
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08.08.2023 15:58 Відповісти
Просрали кацапи Чорне море, ой просрали
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08.08.2023 15:25 Відповісти
У даному випадку мова про ринок природнього газу в ЄС, а море - на черзі. Чекати доведеться недовго до того як не тільки Балтійське, а й Чорне та Азовське стануть фактично внутрішнім морем країн НАТО, а Московія (т.з. "роССія") буде змушена домовлятись з ними про умови його використання для судноплавства у її порти! Допригалась "володорка морська" як у казці Пушкіна про "Золоту рибку", ну прям наванговал ефіоп його мать!
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08.08.2023 15:37 Відповісти
!
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08.08.2023 15:38 Відповісти
вони про це пошкодують.. пропав газ.. шмигаль вже продає потихеньку
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08.08.2023 15:30 Відповісти
Дубль: 32 роки не крали а тут вкрадуть?! Йди "Алекс" попий водички, а то в тебе марення і ти міряєш усіх по рашистах, яки завжди були кідаловом у будь яких домовленостях котрих ніколи не дотримувались!!!
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08.08.2023 15:38 Відповісти
а ти піди в опу візьми печеньку і 10 шекелей а спочатку пописяй
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08.08.2023 16:03 Відповісти
Виходячи з того що 1000 м³ природнього газу ≈ 10,49 МВт·год отримуємо вартість у 345,7504 баксів за 1 тисячу м³. Дуже непогана ціна особливо у порівнянні із тим що коїлось у 2022 році. Кремль явно не переміг у своїх планах залишити ЄС без газу а зрадницький Будапешт точно нічого не виграв від свого демаршу на бік Москви!!!
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08.08.2023 15:30 Відповісти
Как бы рашисты зимой не расхерачили ети газохранилища так же как зернохранилища
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08.08.2023 15:36 Відповісти
Прочитай "синку" про те як газосховища влаштовані і зрозумієш, що навіть ядерний вибух на поверхні їм не зашкодить, а інфраструктура на поверхні має дублювання на величезній відстані одне від іншого. Тож ЄС від цього не програє, а рашисти ВЖЕ ПРОГРАЛИ продаючи газ Китаю та Індії (задється ще й Пакістану, але це не точно, бо там є Казахстан) за копійки!
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08.08.2023 15:42 Відповісти
А свій газ український є де зберігати? чи готові ми до опалювального сезону, що так щедро даємо використовувати свої сховища для москальського газу чужим трейдерам? По осені будемо волати, що не встигли заповнити та провалили опалювальний сезон...
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08.08.2023 15:54 Відповісти
 
 