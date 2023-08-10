Минулої доби підрозділи ВМС знищили 27 окупантів та 27 квадрокоптерів
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 27 окупантів, 2 одиниці автомобільної техніки, 2 бойові броньовані машини та 27 квадрокоптерів.
Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #442761
показати весь коментар10.08.2023 14:42 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль