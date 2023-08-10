Минулої доби підрозділи ВМС знищили 27 окупантів та 27 квадрокоптерів

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 27 окупантів, 2 одиниці автомобільної техніки, 2 бойові броньовані машини та 27 квадрокоптерів.

Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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