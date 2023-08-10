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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 27 окупантів та 27 квадрокоптерів

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 27 окупантів, 2 одиниці автомобільної техніки, 2 бойові броньовані машини та 27 квадрокоптерів.

Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, які йдуть до та з українських портів, - ВМС ЗСУ

Минулої доби підрозділи ВМС знищили 27 окупантів та 27 квадрокоптерів 01

Автор: 

ВМС (1382) ліквідація (3908) знищення (7199)


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Прям всі 27 квадрокоптерів виявилися камікадзе.
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10.08.2023 14:42 Відповісти
 
 