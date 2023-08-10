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За минувшие сутки подразделения ВМС уничтожили 27 оккупантов и 27 квадрокоптеров

Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ВМС ВСУ.

"В минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 27 окупантов, 2 единицы автомобильной техники, 2 боевые бронированные машины и 27 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

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За минувшие сутки подразделения ВМС уничтожили 27 оккупантов и 27 квадрокоптеров 01

Автор: 

ВМС (1465) ликвидация (3526) уничтожение (6887)


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Прям всі 27 квадрокоптерів виявилися камікадзе.
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10.08.2023 14:42 Ответить
 
 