За минувшие сутки подразделения ВМС уничтожили 27 оккупантов и 27 квадрокоптеров

Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ВМС ВСУ.

"В минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 27 окупантов, 2 единицы автомобильной техники, 2 боевые бронированные машины и 27 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 200 человек (+580 в сутки), 4278 танков, 5028 артсистем, 8303 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА