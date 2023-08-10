За минувшие сутки подразделения ВМС уничтожили 27 оккупантов и 27 квадрокоптеров
Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ВМС ВСУ.
"В минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 27 окупантов, 2 единицы автомобильной техники, 2 боевые бронированные машины и 27 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий10.08.2023 14:42 Ответить Мне нравится 0
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