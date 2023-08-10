Росіяни спалюють тіла загиблих окупантів поблизу Мелітополя, - Міноборони

Командування військ РФ намагається приховувати реальні втрати та ховає ліквідованих загарбників на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Так, поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляються окупантами на вантажних автомобілях. Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час", - йдеться в повідомленні.

Також до моргу Чаплинської районної лікарні на Херсонщині рашисти доставляють загиблих із Херсонського напрямку, яких хоронять на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

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