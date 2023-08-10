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Новини Війна
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Росіяни спалюють тіла загиблих окупантів поблизу Мелітополя, - Міноборони

рф,окупанти,арміярф,рашисти

Командування військ РФ намагається приховувати реальні втрати та ховає ліквідованих загарбників на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Так, поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляються окупантами на вантажних автомобілях. Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час", - йдеться в повідомленні.

Також до моргу Чаплинської районної лікарні на Херсонщині рашисти доставляють загиблих із Херсонського напрямку, яких хоронять на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

Також читайте: Росіяни захопили приміщення вишів у Мелітополі і планують навчати там співробітників ФСБ, - Центр нацспротиву

Автор: 

Мелітополь (770) Маляр Ганна (525) крематорій (25)


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Нарешті, ЖДУНИ орків в Україні, дочекалися…
Кари, московитам *****, страшної КАРИ!!
Слава Україні!
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10.08.2023 15:32 Відповісти
сподіваюся, що живих спалюють.
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10.08.2023 15:32 Відповісти
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10.08.2023 15:33 Відповісти
Всіх "асвабадітєлей", трупи яких закопають окупанти, ми по війні утилізуємо як сміття. Не буде у них тут могил, кладовищ, меморіалів і памятників. Ми ще й цивільні кладовища почистимо від кацапської мразоти.
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10.08.2023 15:48 Відповісти
даунбасов и лугандонов зарывают, а мобики и зеки "пропадают без вести".
Старый добрый совковый фокус времен ВОВ.В ВОВ таким макаром лапти припрятали до 2.5 млн. сов.солдат.
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10.08.2023 16:21 Відповісти
треба зафіксувати дроном відео і транслювати на параші
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10.08.2023 18:00 Відповісти
 
 