Россияне сжигают тела погибших оккупантов вблизи Мелитополя, - Минобороны
Командование войск РФ пытается скрывать реальные потери и прячет ликвидированных захватчиков на временно оккупированных территориях, не транспортируя останки в Россию.
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Так, вблизи Мелитополя в Запорожской области на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, доставляемых оккупантами на грузовых автомобилях. Местные жители ощущают характерный едкий дым уже длительное время", - говорится в сообщении.
Также в морг Чаплинской районной больницы на Херсонщине рашисты доставляют погибших с Херсонского направления, которых хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га.
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Кари, московитам *****, страшної КАРИ!!
Слава Україні!
Старый добрый совковый фокус времен ВОВ.В ВОВ таким макаром лапти припрятали до 2.5 млн. сов.солдат.