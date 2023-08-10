Россияне сжигают тела погибших оккупантов вблизи Мелитополя, - Минобороны

Командование войск РФ пытается скрывать реальные потери и прячет ликвидированных захватчиков на временно оккупированных территориях, не транспортируя останки в Россию.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Так, вблизи Мелитополя в Запорожской области на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, доставляемых оккупантами на грузовых автомобилях. Местные жители ощущают характерный едкий дым уже длительное время", - говорится в сообщении.

Также в морг Чаплинской районной больницы на Херсонщине рашисты доставляют погибших с Херсонского направления, которых хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га.

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