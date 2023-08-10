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Новости Война
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Россияне сжигают тела погибших оккупантов вблизи Мелитополя, - Минобороны

рф,окупанти,арміярф,рашисти

Командование войск РФ пытается скрывать реальные потери и прячет ликвидированных захватчиков на временно оккупированных территориях, не транспортируя останки в Россию.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Так, вблизи Мелитополя в Запорожской области на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, доставляемых оккупантами на грузовых автомобилях. Местные жители ощущают характерный едкий дым уже длительное время", - говорится в сообщении.

Также в морг Чаплинской районной больницы на Херсонщине рашисты доставляют погибших с Херсонского направления, которых хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га.

Читайте: Оккупанты Мелитополя готовятся к псевдовыборам, - Федоров

Автор: 

Мелитополь (613) Маляр Анна (412) крематорий (19)


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Нарешті, ЖДУНИ орків в Україні, дочекалися…
Кари, московитам *****, страшної КАРИ!!
Слава Україні!
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10.08.2023 15:32 Ответить
сподіваюся, що живих спалюють.
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10.08.2023 15:32 Ответить
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10.08.2023 15:33 Ответить
Всіх "асвабадітєлей", трупи яких закопають окупанти, ми по війні утилізуємо як сміття. Не буде у них тут могил, кладовищ, меморіалів і памятників. Ми ще й цивільні кладовища почистимо від кацапської мразоти.
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10.08.2023 15:48 Ответить
даунбасов и лугандонов зарывают, а мобики и зеки "пропадают без вести".
Старый добрый совковый фокус времен ВОВ.В ВОВ таким макаром лапти припрятали до 2.5 млн. сов.солдат.
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10.08.2023 16:21 Ответить
треба зафіксувати дроном відео і транслювати на параші
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10.08.2023 18:00 Ответить
 
 