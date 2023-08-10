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Призупинивши податкові угоди, РФ вкотре підтвердила свою ненадійність, - Єврокомісія

єврокомісія

Призупинення Росією дії угод про уникнення подвійного оподаткування з так званими "недружніми країнами" лише засвідчило ненадійність Росії як економічного партнера для будь-кого у світовій спільноті.

Про це заявив на брифінгу речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Те, що Росія робить загалом, крім своєї незаконної агресії проти України, демонструючи всьому світу, як вони нехтують Статутом ООН і порушують міжнародне право, всі заходи, які Росія вживає стосовно зовнішніх партнерів, іноземних інвесторів та компаній і т.д. і т.п., це просто демонструє, наскільки ненадійною, наскільки непередбачуваною і непрозорою на сьогодні є Росія в якості потенційного економічного партнера", - прокоментував Стано призупинення Росією угод про уникнення подвійного оподаткування з "недружніми країнами".

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Він додав, що немає жодних угод, які б Росія дотримувала та поважала.

"Росія, по суті, робить все, що забажає з метою досягнення своїх поточних політичних цілей, якими б вони не були, тим самим зміцнюючи свій імідж ненадійного економічного чи бізнес-партнера для будь-кого у світовій спільноті", - заявив речник Єврокомісії.

Він додав, що такі дії Росії – черговий сигнал зовнішньому світу, міжнародній спільноті: "Якщо ви дійсно хочете вести бізнес, то Росія - не найкраще місце для цього".

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Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 8 серпня підписав указ про зупинку дії договорів про уникнення подвійного оподаткування із так званими "недружніми країнами". Згідно з указом призупинено угоди з 38 країнами, серед яких, зокрема, США, держави-члени Європейського союзу, Велика Британія, Південна Корея, Австралія та Японія.

Автор: 

Єврокомісія (2155) росія (65073) Стано Петер (110)


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А Украина это сделала?
Облагает кацапо-пенсии своим налогом?
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10.08.2023 16:13 Відповісти
Скільки там компаній ще на ринку рф залишилось? Мабуть, прибуток покриває ризики.
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10.08.2023 16:13 Відповісти
Історію треба вчити не лише за малбнками у коміксах, але й за висловлюваннями видатних історичниз діячів. Зокрема Отто фон Бісмарк, "Залізний канцлер" і творець єдиної німецької держави писав: «Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані». У нього був багатий досвід і гострий розу, завдяки і став видатною історичною постаттю.
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10.08.2023 16:18 Відповісти
Можете все договора которые заключали с Помойкой выкинуть в мусорник.
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10.08.2023 16:19 Відповісти
а ось тут європа не права;
якщо будеш мати справи з мацкалями
то та розведуть
а якщо дадуть грошей то треба буде танцювати під балалайку
або пити чай з "новічком"кинуть
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10.08.2023 16:32 Відповісти
Кацап - це той, хто порушує клятву.
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10.08.2023 16:39 Відповісти
Ну и отлично, хватит в раше зарабатывать и спонсировать влйну
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10.08.2023 18:16 Відповісти
 
 