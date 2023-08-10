Призупинивши податкові угоди, РФ вкотре підтвердила свою ненадійність, - Єврокомісія

Призупинення Росією дії угод про уникнення подвійного оподаткування з так званими "недружніми країнами" лише засвідчило ненадійність Росії як економічного партнера для будь-кого у світовій спільноті.

Про це заявив на брифінгу речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Те, що Росія робить загалом, крім своєї незаконної агресії проти України, демонструючи всьому світу, як вони нехтують Статутом ООН і порушують міжнародне право, всі заходи, які Росія вживає стосовно зовнішніх партнерів, іноземних інвесторів та компаній і т.д. і т.п., це просто демонструє, наскільки ненадійною, наскільки непередбачуваною і непрозорою на сьогодні є Росія в якості потенційного економічного партнера", - прокоментував Стано призупинення Росією угод про уникнення подвійного оподаткування з "недружніми країнами".

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Він додав, що немає жодних угод, які б Росія дотримувала та поважала.

"Росія, по суті, робить все, що забажає з метою досягнення своїх поточних політичних цілей, якими б вони не були, тим самим зміцнюючи свій імідж ненадійного економічного чи бізнес-партнера для будь-кого у світовій спільноті", - заявив речник Єврокомісії.

Він додав, що такі дії Росії – черговий сигнал зовнішньому світу, міжнародній спільноті: "Якщо ви дійсно хочете вести бізнес, то Росія - не найкраще місце для цього".

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Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 8 серпня підписав указ про зупинку дії договорів про уникнення подвійного оподаткування із так званими "недружніми країнами". Згідно з указом призупинено угоди з 38 країнами, серед яких, зокрема, США, держави-члени Європейського союзу, Велика Британія, Південна Корея, Австралія та Японія.