Мінна небезпека на Одеському узбережжі не зникла, лише посилилася, - ОК "Південь"

В акваторії Чорного моря після підриву Каховської ГЕС перебувають не тільки морські, а й річкові міни.

Про це розповіла начальниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк під час брифінгу в Media Center Ukraine — Odesa, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мінна небезпека нікуди не поділася. На жаль, вона тільки посилилась. Унаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, потоком води принесло багато "небезпечних сюрпризів". Частина того, що принесла велика вода ще знаходиться у плавучому стані, чи залягає на дні та може були піднятим штормами", - пояснила Гуменюк.

За її словами, з початку 2023 року в Одеський та Миколаївській областях було зафіксовано детонування 32 мін в акваторії Чорного моря. Наразі в акваторію Чорного моря потрапили й річкові міни.

"Кількість таких річкових мін, які здетонували, підрахувати дуже важко, але два випадки вже точно зафіксовані. Тобто їх виявлено спостережними постами, це самовільні підриви мін", - розповіла Гуменюк.

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Нещодавно повідолялося про самовільну детонацію міни, яку несло штормом до чорноморського узбережжя Одеської області.