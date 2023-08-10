Україна зможе забезпечити 100% споживання електроенергії, але оцінити наслідки потенційних ударів складно, - Галущенко

Енергосистема України зможе забезпечити 100% споживання електроенергії, однак через російські ракетні удари можуть бути відключення.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко з під час візиту до Полтавської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Оцінити масштаби майбутніх ударів російських терористів по енергосистемі складно. Якщо будуть обмеження електропостачання, то це буде через російські обстріли по енергосистемі. Впевнений, що ми пройдемо і цю зиму. Ми вже набули досвіду, як втримати енергосистему внаслідок російських обстрілів, що робити під час масованих ударів", – зазначив Галущенко.

Він додав, що українська енергосистема зможе на 100% забезпечити споживання електроенергії в Україні. Однак він додав: "На питання "Мати чи не мати генератор?" завжди відповідаю, що краще нехай буде. А ми, Міністерство, і держава в цілому, зробимо все, щоб він не знадобився".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Великий відсоток критичної інфраструктури забезпечений резервними джерелами живлення, - Укренерго