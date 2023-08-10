УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10022 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 320 6

Україна зможе забезпечити 100% споживання електроенергії, але оцінити наслідки потенційних ударів складно, - Галущенко

галущенко

Енергосистема України зможе забезпечити 100% споживання електроенергії, однак через російські ракетні удари можуть бути відключення.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко з під час візиту до Полтавської області, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Оцінити масштаби майбутніх ударів російських терористів по енергосистемі складно. Якщо будуть обмеження електропостачання, то це буде через російські обстріли по енергосистемі. Впевнений, що ми пройдемо і цю зиму. Ми вже набули досвіду, як втримати енергосистему внаслідок російських обстрілів, що робити під час масованих ударів", – зазначив Галущенко.

Він додав, що українська енергосистема зможе на 100% забезпечити споживання електроенергії в Україні. Однак він додав: "На питання "Мати чи не мати генератор?" завжди відповідаю, що краще нехай буде. А ми, Міністерство, і держава в цілому, зробимо все, щоб він не знадобився".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Великий відсоток критичної інфраструктури забезпечений резервними джерелами живлення, - Укренерго

електроенергія (6189) Галущенко Герман (529) відключення світла (1087)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Деркач сказал - Деркач сдєлал".
показати весь коментар
10.08.2023 18:01 Відповісти
я так розумію що підготовку до зимового періоду просрали і тепер у ахметова вся надію що москалі ударять десь по трансформатору щоб заявити що вивели всю енергосистему з ладу
показати весь коментар
10.08.2023 18:16 Відповісти
І попросити що їм за державний рахунок відновлювали їхні транформатори ,а потім знову підняти тарифи на електроенергію.
показати весь коментар
10.08.2023 18:31 Відповісти
А вони потягнуть за собою продукти, бензин, опалення, воду..і так до безкінечності..
показати весь коментар
10.08.2023 18:38 Відповісти
Таке відчуття що керівництву держави абсолютно наплювати на народ та Україну.
показати весь коментар
10.08.2023 20:25 Відповісти
Об этом https://www.youtube.com/watch?v=pBjl-5mqc1I&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnp.pl.ua%2F&source_ve_path=Mjg2NTgsOTY3MTQ&feature=emb_imp_woyt заявил министр энергетики Украины. ТРЕПЛО!
показати весь коментар
11.08.2023 01:17 Відповісти
 
 