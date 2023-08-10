Украина сможет обеспечить 100% потребления электроэнергии, но оценить последствия потенциальных ударов сложно, - Галущенко

Энергосистема Украины сможет обеспечить 100% потребления электроэнергии, однако из-за российских ракетных ударов могут быть отключения.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время визита в Полтавскую область, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оценить масштабы будущих ударов российских террористов по энергосистеме сложно. Если будут ограничения электроснабжения, то это будет из-за российских обстрелов по энергосистеме. Уверен, что мы пройдем и эту зиму. Мы уже приобрели опыт, как удержать энергосистему в результате российских обстрелов, что делать во время массированных ударов", – отметил Галущенко.

Он добавил, что украинская энергосистема сможет на 100% обеспечить потребление электроэнергии в Украине. Однако он добавил: "На вопрос "Иметь или не иметь генератор?" всегда отвечаю, что лучше пусть будет. А мы, Министерство, и государство в целом, сделаем все, чтобы он не понадобился".

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