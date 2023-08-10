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Украина сможет обеспечить 100% потребления электроэнергии, но оценить последствия потенциальных ударов сложно, - Галущенко

галущенко

Энергосистема Украины сможет обеспечить 100% потребления электроэнергии, однако из-за российских ракетных ударов могут быть отключения.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время визита в Полтавскую область, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оценить масштабы будущих ударов российских террористов по энергосистеме сложно. Если будут ограничения электроснабжения, то это будет из-за российских обстрелов по энергосистеме. Уверен, что мы пройдем и эту зиму. Мы уже приобрели опыт, как удержать энергосистему в результате российских обстрелов, что делать во время массированных ударов", – отметил Галущенко.

Он добавил, что украинская энергосистема сможет на 100% обеспечить потребление электроэнергии в Украине. Однако он добавил: "На вопрос "Иметь или не иметь генератор?" всегда отвечаю, что лучше пусть будет. А мы, Министерство, и государство в целом, сделаем все, чтобы он не понадобился".

Читайте: В Донецкой и Запорожской областях масштабные отключения света из-за российских обстрелов, - Минэнерго

Тарифы на электроэнергию (2164) Галущенко Герман (257) отключение света (423)


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"Деркач сказал - Деркач сдєлал".
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10.08.2023 18:01 Ответить
я так розумію що підготовку до зимового періоду просрали і тепер у ахметова вся надію що москалі ударять десь по трансформатору щоб заявити що вивели всю енергосистему з ладу
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10.08.2023 18:16 Ответить
І попросити що їм за державний рахунок відновлювали їхні транформатори ,а потім знову підняти тарифи на електроенергію.
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10.08.2023 18:31 Ответить
А вони потягнуть за собою продукти, бензин, опалення, воду..і так до безкінечності..
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10.08.2023 18:38 Ответить
Таке відчуття що керівництву держави абсолютно наплювати на народ та Україну.
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10.08.2023 20:25 Ответить
Об этом https://www.youtube.com/watch?v=pBjl-5mqc1I&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnp.pl.ua%2F&source_ve_path=Mjg2NTgsOTY3MTQ&feature=emb_imp_woyt заявил министр энергетики Украины. ТРЕПЛО!
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11.08.2023 01:17 Ответить
 
 