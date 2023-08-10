Київ розробив 15 сценаріїв реагування на надзвичайні ситуації взимку, – заступник Кличка
Київська міська влада розробила 15 сценаріїв реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з російськими обстрілами систем життєзабезпечення міста. У серпні пройдуть тренування, під час яких відпрацьовуватимуться дії міських служб на випадок блекауту.
Про це повідомив в інтерв’ю Петро Пантелеєв, заступник мера Києва Віталія Кличка, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі у нас є 15 сценаріїв [роботи у випадку надзвичайних ситуацій]. У серпні проведемо тренування на предмет стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту. Такі штабні тренування регулярно робимо — готуємося до різного розвитку подій, в тому числі й з найгіршими умовами. Це, зокрема, сценарії дій у випадку пошкодження об’єктів інфраструктури", - повідомив Пантелеєв.
За його словами, зараз місто готується до зими ще більш відповідально і скрупульозно.
"На сьогодні дві третини робіт вже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаємось. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт та ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити. Враховуючи важливість цього напрямку, міський голова Віталій Кличко особисто контролює і моніторить ситуацію, проводячи штаби й інспекції, оглядаючи обладнання на місцях. Я зараз щотижня здійснюю інспекції й перевіряю готовність різних об’єктів та обладнання до зими, зокрема пункти обігріву та укриття. З керівником району без попередження оглядаємо обрані об’єкти. Контролюємо, як відпрацьовує районна влада план підготовки до зими. Київ робить усе можливе, щоб, не зважаючи на важку перспективу, пройти й цю зиму надійно й стабільно", - наголосив Пантелеєв.
Пріоритетами для міської влади він назвав відновлення пошкоджених об’єктів та фізичний захист об’єктів критичної інфраструктури.
"Ми працюємо над тим, щоб захистити від уражень нашу енергетику, наскільки це можливо, враховуючи її стан та період експлуатації. Для нас минулого року основним було забезпечення генераторами пунктів обігріву. Ця робота завершена. Також ті невеликої потужності котельні, які можуть працювати від генераторів, вже ними оснащені. Генераторами оснащені й частина об’єктів водопостачання та водовідведення. Деякі ОСББ та ЖБК також ставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води. Також понад 150 бюветних комплексів мають можливість оперативно підключитися до генераторів", - повідомив заступник голови КМДА.
Також Пантелеєв зазначив, що минулої зими Київ зазнав 15 ракетних атак на енергетичні об’єкти. Загалом за час російської повномасштабної агресії ворог пошкодив близько 63% обладнання, необхідного для нормального й стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Насамперед це обладнання для виробництва електроенергії. Тому питання економії електроенергії буде актуальним і наступної зими, підкреслив він.
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А киян НЕ влаштовує бовдур з відбитою головою, що не може зробити з 2022 року бомбосховища!
Тобі показати квіти та м'які іграшки біля місця де загинули сім'ї, коли не відкрили бомбосховища?
Спортсмен рівно такий же як і команда Зе, нічим не кращий!
і це твій завод
а з тобою спілкування принижує, пливи
Рік як переїхав зі Жмеринки, і Київ став рідним ))))))
Корінний житель )))))))
і шо, це Україна
чо стидаєшся
Навіть якщо так, то я уявляю як тебе у школі пи@дили, бо по іншому ти не розумієшь
Такого рогопила та жлобка ще треба пошукати ))
Ти на себе в дзеркало подивись клоун! Який з тебе киянин?? Якщо ти у Макдонольтсі їв 2 рази, то це не робить тебе киянином, як і твого брата по колхозу .
Два старпери, що видаяють себе за киян!
Противно
Заспокойся, про свою культуру, ти ще кілька постів вище - все показав
по укриттям :
Відповідальність несуть керівники тих органів та установ, на балансі яких перебуває укриття
За кожне укриття відповідає дві людини - керівник закладу, де є укриття, і голова району
Мінстратегпром опублікував звітність щодо перевірки укриттів Києва - значить міністерство відповідає за перевірку
отака хєрня..
На відміну від мера Харкова, та багатьох інших мерів, що бомобосховища роблять, не перекидаючі ні на кого відповідальність!
звичайно, писати легше , аніж на роялі...