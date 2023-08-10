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Новини
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Київ розробив 15 сценаріїв реагування на надзвичайні ситуації взимку, – заступник Кличка

отопление,тепло,батарея

Київська міська влада розробила 15 сценаріїв реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з російськими обстрілами систем життєзабезпечення міста. У серпні пройдуть тренування, під час яких відпрацьовуватимуться дії міських служб на випадок блекауту.

Про це повідомив в інтерв’ю Петро Пантелеєв, заступник мера Києва Віталія Кличка, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі у нас є 15 сценаріїв [роботи у випадку надзвичайних ситуацій]. У серпні проведемо тренування на предмет стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту. Такі штабні тренування регулярно робимо — готуємося до різного розвитку подій, в тому числі й з найгіршими умовами. Це, зокрема, сценарії дій у випадку пошкодження об’єктів інфраструктури", - повідомив Пантелеєв.

За його словами, зараз місто готується до зими ще більш відповідально і скрупульозно.

"На сьогодні дві третини робіт вже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаємось. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт та ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити. Враховуючи важливість цього напрямку, міський голова Віталій Кличко особисто контролює і моніторить ситуацію, проводячи штаби й інспекції, оглядаючи обладнання на місцях. Я зараз щотижня здійснюю інспекції й перевіряю готовність різних об’єктів та обладнання до зими, зокрема пункти обігріву та укриття. З керівником району без попередження оглядаємо обрані об’єкти. Контролюємо, як відпрацьовує районна влада план підготовки до зими. Київ робить усе можливе, щоб, не зважаючи на важку перспективу, пройти й цю зиму надійно й стабільно", - наголосив Пантелеєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теплопостачання для 11,5 млн українців під загрозою: органи самоврядування наполягають на компенсації різниці в тарифах на тепло

Пріоритетами для міської влади він назвав відновлення пошкоджених об’єктів та фізичний захист об’єктів критичної інфраструктури.

"Ми працюємо над тим, щоб захистити від уражень нашу енергетику, наскільки це можливо, враховуючи її стан та період експлуатації. Для нас минулого року основним було забезпечення генераторами пунктів обігріву. Ця робота завершена. Також ті невеликої потужності котельні, які можуть працювати від генераторів, вже ними оснащені. Генераторами оснащені й частина об’єктів водопостачання та водовідведення. Деякі ОСББ та ЖБК також ставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води. Також понад 150 бюветних комплексів мають можливість оперативно підключитися до генераторів", - повідомив заступник голови КМДА.

Також Пантелеєв зазначив, що минулої зими Київ зазнав 15 ракетних атак на енергетичні об’єкти. Загалом за час російської повномасштабної агресії ворог пошкодив близько 63% обладнання, необхідного для нормального й стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Насамперед це обладнання для виробництва електроенергії. Тому питання економії електроенергії буде актуальним і наступної зими, підкреслив він.

Читайте: Кличко показав, як відновили будинки на Глибочицькій, пошкоджені російськими обстрілами минулого року. ВIДЕО

Автор: 

КМДА (2367) Київ (19445) Пантелеєв Петро (84) опалювальний сезон (1747)


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Топ коментарі
+5
Прийде зима і покаже, хто до чого готувався!
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10.08.2023 18:28
+5
При Зельоній владі можна впевнено розробляти тільки один - "Повна Дупа".
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10.08.2023 18:28
+3
Саме про це і хотів написати.
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10.08.2023 19:14
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Прийде зима і покаже, хто до чого готувався!
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10.08.2023 18:28 Відповісти
При Зельоній владі можна впевнено розробляти тільки один - "Повна Дупа".
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10.08.2023 18:28 Відповісти
Саме про це і хотів написати.
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10.08.2023 19:14 Відповісти
З язика зняли.
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10.08.2023 20:28 Відповісти
Сценарий №1
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10.08.2023 19:32 Відповісти
А млже перегрівся Зе зі своєю шоблою?
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10.08.2023 20:29 Відповісти
нас в Києві Кличко влаштовує, а ви, зелені підори, ідіть накуй зі своїм зеленським і його шоблою.
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10.08.2023 20:40 Відповісти
Кого вас влаштовує? За себе і розписуйся, а не за киян!

А киян НЕ влаштовує бовдур з відбитою головою, що не може зробити з 2022 року бомбосховища!

Тобі показати квіти та м'які іграшки біля місця де загинули сім'ї, коли не відкрили бомбосховища?

Спортсмен рівно такий же як і команда Зе, нічим не кращий!
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10.08.2023 20:56 Відповісти
іди накуй, дібіл.
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10.08.2023 21:29 Відповісти
А ти повертайся у свій Мухосранськ, там розмовляй так біля генделика. Бо жлобів понаїхало, що через пів року себе вже киянами вважають!
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10.08.2023 21:38 Відповісти
ти диви, як накинулися..в стойло
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10.08.2023 22:28 Відповісти
Не підкажешь, де той завод, що виробляє таких як ти рогопилів?
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10.08.2023 23:36 Відповісти
знаю, де таких як ти
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11.08.2023 08:57 Відповісти
Сільпо, йди краще своє стоїло прибирай і не пость тут безглузді фантазії.
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11.08.2023 09:03 Відповісти
то ти особливий хлопчик....
і це твій завод
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11.08.2023 09:15 Відповісти
Чекаю фото Берліну, Мадриду, та інших міст, назви яких чув у своєму колгоспі, коли бикам хвости крутив у молодості. Працюй
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14.08.2023 11:56 Відповісти
мм...мені достатньо мого міста

а з тобою спілкування принижує, пливи
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14.08.2023 20:25 Відповісти
Як місто стало твоїм?? Вже у Макдонатсі був??
Рік як переїхав зі Жмеринки, і Київ став рідним ))))))
Корінний житель )))))))
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26.08.2023 20:11 Відповісти
опариш, то ти зі Жмеринки?
і шо, це Україна
чо стидаєшся
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27.08.2023 19:59 Відповісти
Як швидко чорти стають киянами? Ти у Києві на якому місяці перебування вирішив що став киянином??
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28.08.2023 15:41 Відповісти
хоча яке собаці діло, але скажу, з дня народження
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29.08.2023 09:02 Відповісти
Інфа що ти у Києві народився, зовсім не факт, так як вірити тобі- себе не поважати, ти тут мелеш все підряд, як сивий мерін.
Навіть якщо так, то я уявляю як тебе у школі пи@дили, бо по іншому ти не розумієшь
Такого рогопила та жлобка ще треба пошукати ))
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31.08.2023 13:49 Відповісти
чесно кажучи, не розумію, чому всі так ненавидять корінних киян. Ми ж нормально ставимося о тих, хто з переферії. Ніколи нікому цим не дорікав. Це якісь ваші комплекси?
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11.08.2023 09:52 Відповісти
Бо корінь у тебе з Мухосраньска, з колхозу "20 років без врожаю".
Ти на себе в дзеркало подивись клоун! Який з тебе киянин?? Якщо ти у Макдонольтсі їв 2 рази, то це не робить тебе киянином, як і твого брата по колхозу .
Два старпери, що видаяють себе за киян!
Противно
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11.08.2023 12:22 Відповісти
мені це реально прикольно, як вони себе поводять і намагаються мене чимось зачепити. пиши ще.
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11.08.2023 15:06 Відповісти
Та хто тебе чепляє, якщо ти Богом обділений ???
Заспокойся, про свою культуру, ти ще кілька постів вище - все показав
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11.08.2023 15:56 Відповісти
не ведись. два з ботоферми такі ж кияни, як я іспанський корабель
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11.08.2023 12:49 Відповісти
багато чого не влаштовує, але це наш мер і нам його бити

по укриттям :
Відповідальність несуть керівники тих органів та установ, на балансі яких перебуває укриття
За кожне укриття відповідає дві людини - керівник закладу, де є укриття, і голова району
Мінстратегпром опублікував звітність щодо перевірки укриттів Києва - значить міністерство відповідає за перевірку

отака хєрня..
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11.08.2023 09:05 Відповісти
Зрозуміло, мер Киева - щоб віршіки писать

На відміну від мера Харкова, та багатьох інших мерів, що бомобосховища роблять, не перекидаючі ні на кого відповідальність!
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11.08.2023 12:44 Відповісти
хто ти і що ти вже зрозуміло
звичайно, писати легше , аніж на роялі...
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11.08.2023 12:54 Відповісти
Тарантіни, а 33 мільйони потрібно виділяти, чи вони тільки режисують - у дійсність ніхто втілювати не збирається??
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10.08.2023 21:30 Відповісти
а 15й це массове харакірі
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10.08.2023 22:27 Відповісти
это значит что 15ти путнего нет ни одного
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11.08.2023 00:15 Відповісти
 
 