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Киев разработал 15 сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации зимой, – заместитель Кличко

отопление,тепло,батарея

Киевские городские власти разработали 15 сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с российскими обстрелами систем жизнеобеспечения города. В августе пройдут тренировки, в ходе которых будут отрабатываться действия городских служб на случай блэкаута.

Об этом сообщил в интервью Петр Пантелеев, заместитель мэра Киева Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время у нас есть 15 сценариев [работы в случае чрезвычайных ситуаций]. В августе проведем тренировки на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем — готовимся к разному развитию событий, в том числе и с наихудшими условиями. Это, в частности, сценарии действий в случае повреждения объектов инфраструктуры", – сообщил Пантелеев.

По его словам, сейчас город готовится к зиме еще более ответственно и скрупулезно.

"На сегодняшний день две трети работ уже выполнили. Есть план подготовки, график, по которому двигаемся. Еще два месяца есть на проведение необходимых работ и ремонтов. До 1 октября планируем завершить. Учитывая важность этого направления, городской голова Виталий Кличко лично контролирует и мониторит ситуацию, проводя штабы и инспекции, осматривая оборудование на местах. Я сейчас еженедельно осуществляю инспекции и проверяю готовность различных объектов и оборудования к зиме, в частности пункты обогрева и укрытия. С руководителем района без предупреждения осматриваем выбранные объекты. Контролируем, как отрабатывают районные власти план подготовки к зиме. Киев делает все возможное, чтобы, несмотря на трудную перспективу, пройти и эту зиму надежно и стабильно", - подчеркнул Пантелеев.

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Приоритетами для городских властей он назвал восстановление поврежденных объектов и физическую защиту объектов критической инфраструктуры.

"Мы работаем над тем, чтобы защитить от поражений нашу энергетику, насколько это возможно, учитывая ее состояние и период эксплуатации. Для нас в прошлом году основным было обеспечение генераторами пунктов обогрева. Эта работа завершена. Также те небольшой мощности котельни, которые могут работать от генераторов, уже ими оснащены. Генераторами оснащены и часть объектов водоснабжения и водоотведения. Некоторые ОСМД и ЖСК также ставят себе эти приборы на системы циркуляции теплоносителя и подкачки воды. Также более 150 бюветных комплексов имеют возможность оперативно подключиться к генераторам", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Также Пантелеев отметил, что прошлой зимой Киев подвергся 15 ракетным атакам на энергетические объекты. В общей сложности за время российской полномасштабной агрессии враг повредил около 63% оборудования, необходимого для нормального и стабильного прохождения осенне-зимнего периода. В первую очередь это оборудование для производства электроэнергии. Поэтому вопрос экономии электроэнергии будет актуален и следующей зимой, подчеркнул он.

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Автор: 

КГГА (2980) Киев (25502) Пантелеев Петр (73) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+5
Прийде зима і покаже, хто до чого готувався!
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10.08.2023 18:28
+5
При Зельоній владі можна впевнено розробляти тільки один - "Повна Дупа".
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10.08.2023 18:28
+3
Саме про це і хотів написати.
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10.08.2023 19:14
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Прийде зима і покаже, хто до чого готувався!
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10.08.2023 18:28 Ответить
При Зельоній владі можна впевнено розробляти тільки один - "Повна Дупа".
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10.08.2023 18:28 Ответить
Саме про це і хотів написати.
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10.08.2023 19:14 Ответить
З язика зняли.
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10.08.2023 20:28 Ответить
Сценарий №1
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10.08.2023 19:32 Ответить
А млже перегрівся Зе зі своєю шоблою?
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10.08.2023 20:29 Ответить
нас в Києві Кличко влаштовує, а ви, зелені підори, ідіть накуй зі своїм зеленським і його шоблою.
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10.08.2023 20:40 Ответить
Кого вас влаштовує? За себе і розписуйся, а не за киян!

А киян НЕ влаштовує бовдур з відбитою головою, що не може зробити з 2022 року бомбосховища!

Тобі показати квіти та м'які іграшки біля місця де загинули сім'ї, коли не відкрили бомбосховища?

Спортсмен рівно такий же як і команда Зе, нічим не кращий!
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10.08.2023 20:56 Ответить
іди накуй, дібіл.
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10.08.2023 21:29 Ответить
А ти повертайся у свій Мухосранськ, там розмовляй так біля генделика. Бо жлобів понаїхало, що через пів року себе вже киянами вважають!
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10.08.2023 21:38 Ответить
ти диви, як накинулися..в стойло
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10.08.2023 22:28 Ответить
Не підкажешь, де той завод, що виробляє таких як ти рогопилів?
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10.08.2023 23:36 Ответить
знаю, де таких як ти
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11.08.2023 08:57 Ответить
Сільпо, йди краще своє стоїло прибирай і не пость тут безглузді фантазії.
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11.08.2023 09:03 Ответить
то ти особливий хлопчик....
і це твій завод
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11.08.2023 09:15 Ответить
Чекаю фото Берліну, Мадриду, та інших міст, назви яких чув у своєму колгоспі, коли бикам хвости крутив у молодості. Працюй
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14.08.2023 11:56 Ответить
мм...мені достатньо мого міста

а з тобою спілкування принижує, пливи
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14.08.2023 20:25 Ответить
Як місто стало твоїм?? Вже у Макдонатсі був??
Рік як переїхав зі Жмеринки, і Київ став рідним ))))))
Корінний житель )))))))
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26.08.2023 20:11 Ответить
опариш, то ти зі Жмеринки?
і шо, це Україна
чо стидаєшся
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27.08.2023 19:59 Ответить
Як швидко чорти стають киянами? Ти у Києві на якому місяці перебування вирішив що став киянином??
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28.08.2023 15:41 Ответить
хоча яке собаці діло, але скажу, з дня народження
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29.08.2023 09:02 Ответить
Інфа що ти у Києві народився, зовсім не факт, так як вірити тобі- себе не поважати, ти тут мелеш все підряд, як сивий мерін.
Навіть якщо так, то я уявляю як тебе у школі пи@дили, бо по іншому ти не розумієшь
Такого рогопила та жлобка ще треба пошукати ))
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31.08.2023 13:49 Ответить
чесно кажучи, не розумію, чому всі так ненавидять корінних киян. Ми ж нормально ставимося о тих, хто з переферії. Ніколи нікому цим не дорікав. Це якісь ваші комплекси?
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11.08.2023 09:52 Ответить
Бо корінь у тебе з Мухосраньска, з колхозу "20 років без врожаю".
Ти на себе в дзеркало подивись клоун! Який з тебе киянин?? Якщо ти у Макдонольтсі їв 2 рази, то це не робить тебе киянином, як і твого брата по колхозу .
Два старпери, що видаяють себе за киян!
Противно
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11.08.2023 12:22 Ответить
мені це реально прикольно, як вони себе поводять і намагаються мене чимось зачепити. пиши ще.
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11.08.2023 15:06 Ответить
Та хто тебе чепляє, якщо ти Богом обділений ???
Заспокойся, про свою культуру, ти ще кілька постів вище - все показав
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11.08.2023 15:56 Ответить
не ведись. два з ботоферми такі ж кияни, як я іспанський корабель
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11.08.2023 12:49 Ответить
багато чого не влаштовує, але це наш мер і нам його бити

по укриттям :
Відповідальність несуть керівники тих органів та установ, на балансі яких перебуває укриття
За кожне укриття відповідає дві людини - керівник закладу, де є укриття, і голова району
Мінстратегпром опублікував звітність щодо перевірки укриттів Києва - значить міністерство відповідає за перевірку

отака хєрня..
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11.08.2023 09:05 Ответить
Зрозуміло, мер Киева - щоб віршіки писать

На відміну від мера Харкова, та багатьох інших мерів, що бомобосховища роблять, не перекидаючі ні на кого відповідальність!
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11.08.2023 12:44 Ответить
хто ти і що ти вже зрозуміло
звичайно, писати легше , аніж на роялі...
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11.08.2023 12:54 Ответить
Тарантіни, а 33 мільйони потрібно виділяти, чи вони тільки режисують - у дійсність ніхто втілювати не збирається??
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10.08.2023 21:30 Ответить
а 15й це массове харакірі
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10.08.2023 22:27 Ответить
это значит что 15ти путнего нет ни одного
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11.08.2023 00:15 Ответить
 
 