Суд дозволив конфіскувати у Конотопі завод російського сенатора Калашника

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення у дохід держави активів сенатора ради федерації РФ Сергія Калашника.

Про це повідомило Міністерство юстиції у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто 100 % статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп".

У міністерстві пояснюють, що ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" є одним із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. Відомими покупцями продукції компанії є Iveco, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania, CAT, Rolls-Royce. Виробнича потужність підприємства — 5 млн гільз циліндрів на рік.

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Зазначається, що Калашник у складі ради федерації РФ голосував за погодження законів РФ щодо ратифікації "договорів" про визнання так званих "ЛНР", "ДНР", а також після початку повномасштабного вторгнення голосував за погодження федеральних законів, що стосуються "легалізації" анексії територій України.

Також Калашник сприяв підготовці РФ до збройної агресії проти України шляхом постачання з підконтрольного підприємства продукції, яка використовувалась для виготовлення військової техніки.

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