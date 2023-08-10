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Новини Санкції проти Росії
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Суд дозволив конфіскувати у Конотопі завод російського сенатора Калашника

конотоп,мотордеталь

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення у дохід держави активів сенатора ради федерації РФ Сергія Калашника.

Про це повідомило Міністерство юстиції у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто 100 % статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп".

У міністерстві пояснюють, що ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" є одним із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. Відомими покупцями продукції компанії є Iveco, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania, CAT, Rolls-Royce. Виробнича потужність підприємства — 5 млн гільз циліндрів на рік.

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Зазначається, що Калашник у складі ради федерації РФ голосував за погодження законів РФ щодо ратифікації "договорів" про визнання так званих "ЛНР", "ДНР", а також після початку повномасштабного вторгнення голосував за погодження федеральних законів, що стосуються "легалізації" анексії територій України.

Також Калашник сприяв підготовці РФ до збройної агресії проти України шляхом постачання з підконтрольного підприємства продукції, яка використовувалась для виготовлення військової техніки.

Також читайте: Фонд держмайна починає розпродаж конфіскованих у росіян активів: перший аукціон – вже у серпні

Автор: 

Конотоп (108) конфіскація (849) Антикорупційний суд ВАКС (1952) Калашник Сергій (3)


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Оперативненько. Всего лишь полтора года войны прошло...
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10.08.2023 19:55 Відповісти
нє зовсім, судейки на роботу повиходили липень-серпень 2022
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11.08.2023 07:19 Відповісти
Шось швидко дуже взялися ...
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10.08.2023 20:28 Відповісти
Йшов десятий рік війни, а відкритий ворог володіє активами в Україні... Вже не говорячи про ворогів при владі. Так коли Україна буде в НАТО? Чого мало зброї дають Україні?
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10.08.2023 20:39 Відповісти
А бенины активы как же?
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10.08.2023 21:13 Відповісти
 
 