Суд разрешил конфисковать завод в Конотопе российского сенатора Калашника

Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства активов сенатора совета федерации РФ Сергея Калашника.

Об этом сообщило Министерство юстиции в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что решением ВАКС в доход государства взыскано 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь - Конотоп".

В министерстве объясняют, что ООО "Мотордеталь-Конотоп" является одним из крупнейших заводов в Европе, занимающимся производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания. Известными покупателями продукции компании являются Iveco, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania, CAT, Rolls-Royce. Производственная мощность предприятия – 5 млн гильз цилиндров в год.

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Отмечается, что Калашник в составе совета федерации РФ голосовал за согласование законов РФ о ратификации "договоров" о признании так называемых "ЛНР", "ДНР", а также после начала полномасштабного вторжения голосовал за согласование федеральных законов, касающихся "легализации" аннексии территорий Украины.

Также Калашник способствовал подготовке РФ к вооруженной агрессии против Украины путем снабжения подконтрольным предприятием продукции, которая использовалась для изготовления военной техники.

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